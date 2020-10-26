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Новини Політика України Опитування Зеленського
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опитування (1403) Кравчук Євгенія (361)

"Опитування Зеленського" планують закріпити на постійній основі, але воно не матиме юридичних наслідків, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Механізм всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, планують закріпити на постійній основі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Такий інструмент прямої демократії - правильна й хороша річ, і тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку "Дія". Звичайно, це не матиме юридичних наслідків, тому що їх може мати тільки референдум. Але опитування великої кількості респондентів - це спосіб звірятися в режимі реального часу", - наголосила заступниця голови фракції "СН".

За словами Кравчук, для неї результати не стали несподіванкою.

"Я і за зустрічами з виборцями, і за соцдослідженнями відстежувала певні тенденції. Я була впевнена, що питання скорочення кількості депутатів матиме більшу підтримку. Це може бути додатковим аргументом під час голосування в другому читанні за закон, внесений Володимиром Зеленським. Тепер подивимося, які партії наважаться підтримати думку народу й голосувати за скорочення", - зазначила заступниця голови фракції.

Крім того, Кравчук зазначила, що "приємною несподіванкою був високий результат питання про медичний канабіс".

"Тут уже готові кілька законопроєктів, і тепер дискусія буде в парламенті", - додала парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
"Опрос Зеленского" планируют закрепить на постоянной основе, но он не будет иметь юридических последствий, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2565
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26.10.2020 12:22
+28
Хоть смысла в этом нет но идиотизм будет закреплён на постоянной основе.
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26.10.2020 12:21
+22
а сразу в ваше говноприложение нельзя было закрепить?
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26.10.2020 12:20
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Тупорылая Кравчук!! Нечего вылизывать зеленскому там где не надо и пудрить мозги людям своими дебильными незаконными опросами!! А лучше утвердите в ноябре, закон о референдумах и проводите законные референдумы, от имени государства. хотя каждый месяц и на любую тему!! Тогда ,хоть какой -то толк будет в этом и государству и статистике и населению!! А так одно . бла ...бла , как на 95 квартале у Зеленского!!
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26.10.2020 14:07 Відповісти
само уже давно ничего не решает и боится ответственности, сцикло.
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26.10.2020 14:14 Відповісти
Януковича жалко: сидит в Ростове и уже со счета сбился сколько раз спрашивал: а, что так можно было? Дети в афере превзошли своих отцов.
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26.10.2020 15:11 Відповісти
Зебіли, ви краще поясніть як так вийшло, що по всім соціологічним опитуванням за кілька днів до проведення цього Вовочкиного "опросніка" народ одностайно давав відповідь по 2-му питанню стосовно вільної економічної зони на Донбасі "проти" в межах 60-и %, а ви намалювали по попереднім даним по 2 питанню - 54 % "за", "проти" - 46%.
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26.10.2020 15:38 Відповісти
Щоб стало 300 депутатів, здається, потрібна конституційна більшістъ. ЇЇ ніколи не буде. Тобто, тільки слуги проголосують ''за'' і будуть стверджувати, що тільки вони дослухаються до думки народу. Порушення закону президентом стало нормою в Україні.
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26.10.2020 16:44 Відповісти
Пусть и "ЕС" и другие партии тоже проводят свои опросы паралельно с "Слугами народа".
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26.10.2020 19:38 Відповісти
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