Померла 91-річна волонтерка Людмила Твердохліб (Бабуся Лю), яка допомагала українським воїнам з 2014 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Волонтерка Людмила Григорівна Твердохліб останні роки свого життя присвятила допомозі українським воїнам.
Про це повідомила голова благодійного фонду "Відкрите серце" (Дніпро) Світлана Свердличенко, передає Цензор.НЕТ.
Відео: інтерв'ю з Людмилою Твердохліб, 2017 рік.
"Ми познайомилися з бабусею Лю в 14-му. Вона була знайома кожному волонтеру в штабі і в госпіталі, кожному воїну і волонтерам Вокзал_Дніпро, кожному ...
Це була маленька жінка з Величезним Серцем !!!
Важко говорити про #Бабусю_Лю в минулому часі ...
Вічна шана тобі, наша Бабуся Лю ...
І передавай привіт нашим хлопчикам і дівчаткам ...
Допомога потрібна з документами і з похованням, звертатися до Ганни Счасної-Гарус
4731219105546299 Счасна Ганна", - повідомила Свердличенко.
"З великим сумом повідомляємо: померла відома українська волонтерка бабуся Лю - Людмила Григоровна Твердохліб, 1929 р.н., мешканка Дніпра. Волонтерка з 2014 року!
Людмила Григорівна, більш відома серед військових як бабуся Люда, всі останні роки свого життя присвятила допомозі українським бійцям, які захищають кордони нашої країни.
Пані Людмила пережила і Голодомор, і Другу світову війну.
2014-го вона однією з перших взялася допомагати пораненим у госпіталі ім.Мечникова, возила гарячі обіди та продукти.
Одна мрія залишилася у неї невиконаною - вона так і не встигла з'їздити на фронт", - розповів Сергій Сердюк.
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