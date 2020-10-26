Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА
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З погляду міжнародних стандартів, проведене в день місцевих виборів в Україні опитування "5 питань президента" можна трактувати як зловживання адміністративним ресурсом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила голова правління громадської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.
"За нашими оцінками, все-таки норми законодавства Виборчого кодексу щодо організації опитування "5 питань президента" не були порушені, але вся підготовка до проведення цього опитування мала форму прихованої передвиборчої агітації з боку президента ... І також це має форму, з погляду міжнародних стандартів, зловживання адміністративним ресурсом", - зазначила Айвазовська.
За словами голови правління ОПОРИ, президент має певні функції, повноваження і обов'язки, і повинен дотримуватися Конституції, а не реалізовувати "певні політтехнологічні прийоми, які, ймовірно, були ефективні з точки зору мобілізації виборців цієї політичної партії ("Слуга народу". - Ред.), але завдали великої репутаційної шкоди безпосередньо ідеї народовладдя і довірі до соціології як такої".
Айвазовська нагадала, що йдеться, зокрема, про використання слоганів, висловлювань, які є ідентичними тим, які використовувалися політичною партією "Слуга народу" на зовнішній рекламі, інших агітаційних матеріалах.
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Оля, Айвазовська, навіщо оця толерастія до зебільної влади?
13 ч. ·
...И тут выяснилось, что вместо шампанского в теплую ванну подливали битум.
Чемоданчик при необходимости раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке, а боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего, или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают.
.Кроме того, на месте голосования заметили более двух десяткой бойцов Государственной службы охраны, хотя обычно их меньше. Они прибыли на место заранее, чтобы проверить каждую урну, куст и даже днища припаркованных машин.
Думка більшості завжди помилкова, бо воно різнорідне і складається з дуже різних суб'єктів!
Так як в складі цієї більшості на жаль присутня просто величезна кількість різних ідіотів.