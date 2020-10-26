Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА

З погляду міжнародних стандартів, проведене в день місцевих виборів в Україні опитування "5 питань президента" можна трактувати як зловживання адміністративним ресурсом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила голова правління громадської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"За нашими оцінками, все-таки норми законодавства Виборчого кодексу щодо організації опитування "5 питань президента" не були порушені, але вся підготовка до проведення цього опитування мала форму прихованої передвиборчої агітації з боку президента ... І також це має форму, з погляду міжнародних стандартів, зловживання адміністративним ресурсом", - зазначила Айвазовська.

За словами голови правління ОПОРИ, президент має певні функції, повноваження і обов'язки, і повинен дотримуватися Конституції, а не реалізовувати "певні політтехнологічні прийоми, які, ймовірно, були ефективні з точки зору мобілізації виборців цієї політичної партії ("Слуга народу". - Ред.), але завдали великої репутаційної шкоди безпосередньо ідеї народовладдя і довірі до соціології як такої".

Айвазовська нагадала, що йдеться, зокрема, про використання слоганів, висловлювань, які є ідентичними тим, які використовувалися політичною партією "Слуга народу" на зовнішній рекламі, інших агітаційних матеріалах.

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