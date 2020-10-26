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Новини Політика України Місцеві вибори-2020 Опитування Зеленського
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місцеві вибори (1000) опитування (1403) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проведення

З погляду міжнародних стандартів, проведене в день місцевих виборів в Україні опитування "5 питань президента" можна трактувати як зловживання адміністративним ресурсом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила голова правління громадської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"За нашими оцінками, все-таки норми законодавства Виборчого кодексу щодо організації опитування "5 питань президента" не були порушені, але вся підготовка до проведення цього опитування мала форму прихованої передвиборчої агітації з боку президента ... І також це має форму, з погляду міжнародних стандартів, зловживання адміністративним ресурсом", - зазначила Айвазовська.

За словами голови правління ОПОРИ, президент має певні функції, повноваження і обов'язки, і повинен дотримуватися Конституції, а не реалізовувати "певні політтехнологічні прийоми, які, ймовірно, були ефективні з точки зору мобілізації виборців цієї політичної партії ("Слуга народу". - Ред.), але завдали великої репутаційної шкоди безпосередньо ідеї народовладдя і довірі до соціології як такої".

Айвазовська нагадала, що йдеться, зокрема, про використання слоганів, висловлювань, які є ідентичними тим, які використовувалися політичною партією "Слуга народу" на зовнішній рекламі, інших агітаційних матеріалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Опитування Зеленського" планують закріпити на постійній основі, але воно не матиме юридичних наслідків, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
а не хочет ли властелин клавиш вывешивать свои вопросы в собственном аккаунте мордакниги?... сразу бы отгребал по нормам прямого волеизъявления...
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26.10.2020 12:41
+6
Якщо це була прихована агітація в день виборів - то це однозначно було порушення норм виборчого законодавства, і Виборчого Кодексу зокрема!
Оля, Айвазовська, навіщо оця толерастія до зебільної влади?
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26.10.2020 13:00
+3
народна любов не має границь, усі хочуть "подякувати" Зе!білу та "побажати" міцного здоров'я... Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4688
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26.10.2020 13:48
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а не хочет ли властелин клавиш вывешивать свои вопросы в собственном аккаунте мордакниги?... сразу бы отгребал по нормам прямого волеизъявления...
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26.10.2020 12:41 Відповісти
копеечная какао-ботва набежит.
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26.10.2020 13:03 Відповісти
не сци кондрашкін, ти тут до чого?
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26.10.2020 13:42 Відповісти
хорошо ты сам себе лишь о себе написал " не сци кондрашкін, ти тут до чого?"
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26.10.2020 13:46 Відповісти
А может и нет ( так и будет )
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26.10.2020 12:51 Відповісти
Якщо це була прихована агітація в день виборів - то це однозначно було порушення норм виборчого законодавства, і Виборчого Кодексу зокрема!
Оля, Айвазовська, навіщо оця толерастія до зебільної влади?
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26.10.2020 13:00 Відповісти
До речі, якщо будуть встановлені порушення, то адмінштраф всіх причетних до нього - дожене. Якщо не нині, то після того, як бубочка зі своєю шоблою програє чергові (а краще - дострокові) вибори.
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26.10.2020 13:02 Відповісти
Юрий Бутусов

13 ч. ·

...И тут выяснилось, что вместо шампанского в теплую ванну подливали битум.
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26.10.2020 13:11 Відповісти
Зебила на нари!
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26.10.2020 13:13 Відповісти
А может не там ищут нарушения? Ведь ,по сути,? были проведены не одни выборы а сразу несколько , в одном месте и по разным законам, и как это согласуется с законом и конституцией? А единственная причина опроса в этот день та, что люди придут на выборы и не нужно будет гоняться за ними но улицам, вызванивать по телефону и выслушивать ПНХ, но нашлись хомячки которые всё равно решили высказать своё ПНХ хотя их никто не трогал Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7396
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26.10.2020 13:30 Відповісти
У охранников Владимира Зеленского, который 25 октября проголосовал на избирательном участке на Оболони в Киеве, заметили новые «продвинутые» спецсредства. Главу государства сопровождали 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом.

Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9591

Чемоданчик при необходимости раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке, а боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего, или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают.
Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5019

.Кроме того, на месте голосования заметили более двух десяткой бойцов Государственной службы охраны, хотя обычно их меньше. Они прибыли на место заранее, чтобы проверить каждую урну, куст и даже днища припаркованных машин.
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26.10.2020 13:33 Відповісти
народна любов не має границь, усі хочуть "подякувати" Зе!білу та "побажати" міцного здоров'я... Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4688
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26.10.2020 13:48 Відповісти
Сьогодні, 26 жовтня, заступник голови фракції "Слуга незрозуміло якого народу" Є. Кравчук запевнила, що ввечері українців ознайомлять з результатами опитування від ...резидента ЗЕбіла - капітулянта, який проходив 25 жовтня. Так, Кравчук зазначила, що поки немає конкретного часу, коли вже з'являться точні офіційні результати але точно що не сьогодні . Результати які ще треба ретельно перерахувати систематизувати і переробити їх так як це потрібно "слугам" ось тільки на жаль що слугам не українського народу а не українським громадянам..
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26.10.2020 13:42 Відповісти
Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6355
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26.10.2020 14:10 Відповісти
Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4176
Думка більшості завжди помилкова, бо воно різнорідне і складається з дуже різних суб'єктів!
Так як в складі цієї більшості на жаль присутня просто величезна кількість різних ідіотів.
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26.10.2020 15:10 Відповісти
 
 