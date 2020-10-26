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Координатор президентського опитування Гагарін обіцяє віддати гонорар за його проведення на благодійність: Там менше 3 тис. доларів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Координатор президентського опитування Гагарін обіцяє віддати гонорар за його проведення на благодійність: Там менше 3 тис. доларів

Координатор всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, Артем Гагарін заявив, що передасть свій гонорар на благодійність.

Про це він розповів в інтерв'ю "Бабелю", повідомляє Цензор.НЕТ.

Йому нагадали, що в інтерв'ю одному з видань він заявив, що до пандемії коронавірусу його звичайний гонорар становив $3 тисячі. На питання про розмір гонорару за координацію опитування Зеленського, Гагарін відповів, що він є меним за згадану суми. Шоумен планує передати його на благодійність.

"Він [гонорар] чисто формальний, ця історія для мене не про гроші", - заявив Гагарін.

Також читайте: Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
И хотелось би увидеть кошторьіс. Налоги там всякие... Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 4170
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26.10.2020 12:54
+7
оооо,так ещё и гонорар?за чей счёт ?
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26.10.2020 12:44
+7
ну как "за деньги".. я бы сказал "за денежку малую"
Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 4418
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26.10.2020 13:10
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26.10.2020 12:43 Відповісти
Принаймні свинячі,які не є ,але мізки !!!)))
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26.10.2020 12:59 Відповісти
Доречі,один Гагарін вже долітався !!))
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26.10.2020 13:01 Відповісти
на их месте лучше было забыть об этом позорном опросе и не искать себе приключений Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 7547
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26.10.2020 13:15 Відповісти
главный "волонтер" тоже работал за деньги ? Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 7852
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26.10.2020 13:23 Відповісти
оооо,так ещё и гонорар?за чей счёт ?
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26.10.2020 12:44 Відповісти
А догадайся с 3-х раз!
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26.10.2020 12:52 Відповісти
нет желания в угадайки играть,
хотелось бы видеть официальный отчёт о проведённой галиматье
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26.10.2020 13:12 Відповісти
И хотелось би увидеть кошторьіс. Налоги там всякие... Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 4170
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26.10.2020 12:54 Відповісти
А ты что величайшему лидеру современности на слово не веришь? С Порохоботами нам не по пути!
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26.10.2020 12:57 Відповісти
действительно) - шо це я Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 6993
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26.10.2020 12:58 Відповісти
Спустили 100 грн., на благотворительность отдали 1 коп., но понтов на 1000.
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26.10.2020 12:45 Відповісти
Шутярьі распинались, что на опросе будут работать волонтерьі.
Потом оказалось, что их "волонтерьі" работали за деньги.
Ежедневная, тотальная ложь от паяцев.
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26.10.2020 12:49 Відповісти
така милота - опрос про наказание за коррупцию за левые бабки Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 9048
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26.10.2020 12:56 Відповісти
ну как "за деньги".. я бы сказал "за денежку малую"
Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 4418
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26.10.2020 13:10 Відповісти
ай-я-яй !!!!! да что вы говорите ?!! Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 7553

ЗЕльоная саранча еще те насекомые - подпиливают, подгрызают и подкусывают друг друга изо всех сил
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26.10.2020 13:27 Відповісти
Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 8303
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26.10.2020 12:49 Відповісти
Да даже регионалы себе так явно звиздеть не позволяли!
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26.10.2020 12:51 Відповісти
Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 2678
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26.10.2020 12:58 Відповісти
"В Ростов,в Ростов, ви все в Ростов уедете ребята..." давня дембельська пісня !!)))
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26.10.2020 13:05 Відповісти
Отправить этого гагарина в космос из рогатки
Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 3312
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26.10.2020 13:02 Відповісти
А на ЛБ розказував, що працює за ідею: Известно ли вам, в какую сумму обойдется опрос?
Слава Богу, я не имел никакого отношения к финансовой части - соцкомпанию непосредственно оплачивает партия. Даже когда мы говорили о моем гонораре за участие в этом, я сказал, что пришел как волонтер, поэтому оплата не требуется. Это не ивент, который я проведу как ведущий.
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26.10.2020 13:10 Відповісти
Не знаю откуда взялся это неоГагарин, но уже от одной кацапской фамилии воротит. Несмотря на тонны прочитанных книг и пропущенное через сердце "хорошее кино", вот смотрю на его фото и хочется как в старину пнуть ботинком в жидо_москальскую харю)) понимаю, что это дикарство, ну а что сделаешь эти ощущения на инстинктивном уровене видишь крысу бей или беги) так и вашим Гагарином
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26.10.2020 13:19 Відповісти
Це звичайна українська гнида,москаль !!)))
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26.10.2020 13:24 Відповісти
Мой доход за 2,5 года... Твари зеленые.
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26.10.2020 13:33 Відповісти
Подставляют президента и подставляют! Вот - нехорошие люди, редиски. А, он их на помойке нашел, отмыл!
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26.10.2020 14:04 Відповісти
Все таки Зе доверил проведение своего опроса шоумену, а не социологической фирме, как обещал. Он, похоже, всерьез думает, что специалисты в любой области - зло, а рулить могут только квнщики и шоумены. Ну чем, ты, Украина, это заслужила!
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26.10.2020 15:30 Відповісти
 
 