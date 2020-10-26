Координатор президентського опитування Гагарін обіцяє віддати гонорар за його проведення на благодійність: Там менше 3 тис. доларів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Координатор всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, Артем Гагарін заявив, що передасть свій гонорар на благодійність.
Про це він розповів в інтерв'ю "Бабелю", повідомляє Цензор.НЕТ.
Йому нагадали, що в інтерв'ю одному з видань він заявив, що до пандемії коронавірусу його звичайний гонорар становив $3 тисячі. На питання про розмір гонорару за координацію опитування Зеленського, Гагарін відповів, що він є меним за згадану суми. Шоумен планує передати його на благодійність.
"Він [гонорар] чисто формальний, ця історія для мене не про гроші", - заявив Гагарін.
Топ коментарі
+8 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар26.10.2020 12:54
+7 ruda
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+7 Стрелок
показати весь коментар26.10.2020 13:10
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хотелось бы видеть официальный отчёт о проведённой галиматье
Потом оказалось, что их "волонтерьі" работали за деньги.
Ежедневная, тотальная ложь от паяцев.
ЗЕльоная саранча еще те насекомые - подпиливают, подгрызают и подкусывают друг друга изо всех сил
Слава Богу, я не имел никакого отношения к финансовой части - соцкомпанию непосредственно оплачивает партия. Даже когда мы говорили о моем гонораре за участие в этом, я сказал, что пришел как волонтер, поэтому оплата не требуется. Это не ивент, который я проведу как ведущий.