УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12144 відвідувача онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України
6 257 5
бойовик (3384) контррозвідка (458) Луганщина (4415) СБУ (10016)

Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині терориста "ЛНР", що перебуває у загальнодержавному розшуку. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині терориста

У Новоайдарському районі Луганщини контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика так званої "ЛНР", який перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі в терористичній організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисника затримано контррозвідниками у взаємодії з військовослужбовцями 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого Збройних Сил України безпосередньо на лінії бойового зіткнення поблизу села Трьохізбенка.

За даними слідства Служби безпеки України, уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року. У складі так званої "4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР" він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині терориста ЛНР, що перебуває у загальнодержавному розшуку 01

Слідчими органів безпеки затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Прихильника НЗФ "ДНР", який закликав до створення "Новоросії", суд відпустив на випробувальний термін, - ЗМІ

Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині терориста ЛНР, що перебуває у загальнодержавному розшуку 02
Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині терориста ЛНР, що перебуває у загальнодержавному розшуку 03
Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині терориста ЛНР, що перебуває у загальнодержавному розшуку 04
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обменяют на таксиста. Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста "ЛНР", находящегося в общегосударственном розыске - Цензор.НЕТ 2478
показати весь коментар
26.10.2020 12:57 Відповісти
Не оскорбляй таксиста.
Таксисты двигатели пропаганды...
показати весь коментар
26.10.2020 18:33 Відповісти
Он не терорист, его обманули, понять и просить, обменять на бабушку из бамбаса.
показати весь коментар
26.10.2020 13:11 Відповісти
Допитати з пристрастю.
показати весь коментар
26.10.2020 13:16 Відповісти
 
 