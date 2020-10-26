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Держприкордонслужба (4332) кордон (3102) іноземець (311) шахрайство (670) Росія (47164)

Громадянина Угорщини обдурили на $10 тис. у Росії і намовили незаконно перетнути кордон в Україну, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

Громадянина Угорщини обдурили на $10 тис. у Росії і намовили незаконно перетнути кордон в Україну, - Держприкордонслужба

Громадянина Угорщини обдурили на 10 тис. доларів у Росії, йому пообіцяли допомогти за цю суму дістатися додому, однак кинули його на російсько-українському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Іноземець мав всі підстави для легального в'їзду в Україну, однак, за його словами стало відомо, що він став жертвою шахраїв.

Чоловік розповів, що в Росії невідомі погодилися допомогти йому швидко дістатися додому. За свої послуги "помічники" отримали 10 тис. Доларів США. Обманутого громадянина Угорщини шахраї кинули на російсько-українському кордоні.

Затримав іноземця наряд відділу "Вовчанськ" Харківського прикордонного загону.

"Швидше за все, іноземцю доведеться ще й витратитися на адміністративні штрафи за незаконне перетинання державного кордону та порушення прикордонного режиму", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Також дивіться: Подружжя намагалося пронести з РФ авіаприлад з підвищеним радіаційним фоном, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Мутна ситуація. Який ідіот буде платити 10к баксів за те, щоби швидко дістатися додому?
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26.10.2020 13:30
+4
"Из России с любовью... и пустым кошельком."
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26.10.2020 13:27
+4
****** ... скорее всего
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26.10.2020 13:28
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"Из России с любовью... и пустым кошельком."
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26.10.2020 13:27 Відповісти
****** ... скорее всего
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26.10.2020 13:28 Відповісти
Мутна ситуація. Який ідіот буде платити 10к баксів за те, щоби швидко дістатися додому?
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26.10.2020 13:30 Відповісти
КАРАНТИН. Развели венгерского лоха. Вот, что означает отсутствие ума и не желание сидеть дома 2-е недели.
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26.10.2020 15:28 Відповісти
Єта.За вісьєма ад куда да ставацца.
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27.10.2020 22:17 Відповісти
Обули мадьяра в лапти. Обувка вышла авторская, дорогая.
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26.10.2020 13:31 Відповісти
Один дядька бялорус в лесу на участка 20 метров закопал столбы, натянул колючую проволоку и ночью вьетнамцев под ней за деньги пропускал, якобы через границу.
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26.10.2020 18:16 Відповісти
Представители «Яндекса» впервые рассказали, какие данные они передают российским властям и сколько запросов от госорганов получает компания.

Согласно документу, в первой половине 2020 года российские органы государственной власти оформили около 15,3 тысячи запросов на раскрытие пользовательских данных. Из них «Яндекс» выполнил 12,9 тысячи требований (около 86 процентов).

В компании также отметили, что предоставляют информацию из почтового сервиса «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почты»: на них приходится 8,8 тысячи обращений за первое полугодие 2020-го.
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26.10.2020 13:34 Відповісти
Який дура на цьому ресурсі буде правдиво заповнювати всі дані для реєстрації?
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26.10.2020 13:43 Відповісти
Ну например если нужна карточка Яндекс-деньги, то лучше свои данные заполнить верно.
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26.10.2020 13:58 Відповісти
От скажи, нахера мне карточка яндекс-деньги в Украине? Может в Беларуси она и актуальна у нас она и нахрен не нужна Гражданина Венгрии обманули на $10 тыс. в России и подговорили незаконно пересечь границу в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5395
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26.10.2020 14:09 Відповісти
Ну свою я таскал в Украину, прекрасно работает. И в Крыму работает. И недорого стоит.
Ну лично Вам может и не нужна, а так вещь в хозяйстве полезная.
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26.10.2020 14:23 Відповісти
Я чего то не слышал среди моих знакомых, что бы у них была такая карта. Mastercard и Visa прекрасно работают во всем мире.
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26.10.2020 14:28 Відповісти
Так она и есть Мастеркард.
А вот ни украинские ни мастер ни Виза, ни белорусские в Крыму не работают.
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26.10.2020 14:31 Відповісти
Пока в Крыму кацапсячий сапог мне там делать нечего.
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26.10.2020 14:36 Відповісти
и назад отправить в кацапию... байка, с наличием 10 штук баксов, не вписівается в нормальное понимание... - придумал сказку для дибилов.
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26.10.2020 13:49 Відповісти
та ладно, сказка для лохов.
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26.10.2020 14:05 Відповісти
И без маски был - ещё плюс 17 тыс. грн.
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26.10.2020 14:16 Відповісти
скорее всего скинул наркоту, а для погранцов придумал историю. за 10 штук можно было и в объезд Украины поехать
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26.10.2020 14:51 Відповісти
"Молодой человек, мы, финно- угры, друг друга не обманываем ".
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26.10.2020 15:37 Відповісти
 
 