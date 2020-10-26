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У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК

У Харкові міська територіальна виборча комісія прийняла приблизно третину протоколів від дільничних виборчих комісій, проте значну частину документів довелося відправити на уточнення.

Про це повідомила станом на 11:00 голова ТВК Ольга Мозгова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми приймаємо 605 дільниць. І вже прийняли майже третину. Але, на жаль, дуже багато комісій повертаються назад, на уточнення", - сказала Мозгова.

За її словами, йдеться про суто технічні уточнення.

"Дільничні комісії приїхали з протоколами, в яких є виправлення коректором, або просто викреслена цифра 4 і написано 3. Майже половина комісій їде на уточнення", - сказала Мозгова.

"Наші люди працюють без перерви. Ми приймаємо максимально швидко. Електронний кабінет "висить". Ми працюємо вручну, намагаємося зробити якомога швидше всю роботу. Але комісії мають теж робити свою роботу якісно", - додала вона.

Вона запевнила, що якщо дільнична комісія якісно заповнила документи, на те, щоб їх прийняти, членам ТВК потрібно лише 15 хвилин.

Зазначається, що з самого ранку біля будівлі, де розташовується міська ТВК, і всередині неї - черги членів дільничних комісій, які приїхали здати документацію. У приміщенні час від часу виникає тиснява, соціальна дистанція не дотримується. Частина людей посуває маски на підборіддя або опускає їх нижче носа.

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Харківську міськраду проходять "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Блок Світличної - Разом!" ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Нужно уточнить психическое состояние большинства харьковчан.
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26.10.2020 13:36 Відповісти
ВАТНІКИ, ЩО ТАМ УТОЧНЯТЬ.

ПОРОХ ЗМОРОЗИВ ЩО НЕ ПОРЄШИВ ВСІХ РИГІВ У 2014 му, А ТЕПЕР ОТВЄТКА У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 6440
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26.10.2020 14:06 Відповісти
А где доказательства что Кернес жив. Его два месяца нет в Харькове. Или дееспособен. Что за х..ня на постном масле. Давай заново
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26.10.2020 13:37 Відповісти
Харьков - 61.84% подсчитано. Кернес - 54.12% ... как мы предупреждали и думали - в Харькове на пост мера побеждает - "берлинская мумия".. У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 898
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26.10.2020 13:49 Відповісти
У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 2315 В Харькове городская территориальная избирательная комиссия приняла около трети протоколов от участковых избирательных комиссий, Источник: https://censor.net/ru/n3227111

ЗНОВУ ЦЕЙ ІНВАЛІД - СЄПАР БУДЕ У ВЛАДІ ? У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 2424 ЦЕ PZDC ПОВНИЙ

У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 253
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26.10.2020 14:03 Відповісти
 
 