Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов
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Результати виборів мера Києва планують оголосити не пізніше 6 листопада.
Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає Цензор.НЕТ.
"Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування", - зазначив Нілов.
Згідно з календарним планом ЦВК, це 6 листопада.
"Ми будемо намагатися зробити це швидше", - додав глава Київської ТВК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах до Київської міської ради Віталій Кличко набрав майже 51% і перемагає вже в першому турі.
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+5 Oljik
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Ветер снова подул в сторону Равы Русской)))))))