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Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов

Результати виборів мера Києва планують оголосити не пізніше 6 листопада.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування", - зазначив Нілов.

Згідно з календарним планом ЦВК, це 6 листопада.

"Ми будемо намагатися зробити це швидше", - додав глава Київської ТВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах до Київської міської ради Віталій Кличко набрав майже 51% і перемагає вже в першому турі.

Також дивіться: Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Верещук сказала, що у другому турі зустрінеться з Кличком...головне щоб не було вітру.))
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26.10.2020 13:38
+5
зато в нужных цветах!)))))
Ветер снова подул в сторону Равы Русской)))))))
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26.10.2020 13:49
+4
Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 7322
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26.10.2020 13:37
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Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 7322
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26.10.2020 13:37 Відповісти
Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 3544
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26.10.2020 13:45 Відповісти
Ця жінка - дуже не вдала копія Верещук. Бу-га-га!)))
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26.10.2020 13:47 Відповісти
зато в нужных цветах!)))))
Ветер снова подул в сторону Равы Русской)))))))
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26.10.2020 13:49 Відповісти
Ира, не надо банить.
Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов - Цензор.НЕТ 5221 Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов - Цензор.НЕТ 1893
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26.10.2020 14:16 Відповісти
Верещук сказала, що у другому турі зустрінеться з Кличком...головне щоб не було вітру.))
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26.10.2020 13:38 Відповісти
Сергію, повертайся до Вар"ятів і Хто зверху - там ти більш переконливий.))
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26.10.2020 13:49 Відповісти
Самое интересное только начинается ... Оба держателя "монобольшинства" - Зеленский и Коломойский пролетели на выборах аки пташки ... Теперь главный вопрос - кто первым поставит партнера в позу и переформатирует (не переформатирует) "монобольшинство". Отступать некуда... За спиной 2 ноября и "призрак Байдена бродящий по Делавэру" . Коломойскому нужны гарантии что его не выдадут в мешке дяде Джо, в обмен на принятия вовиных извинений "прости Джо, я засранец" .(с)
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26.10.2020 13:46 Відповісти
Вова допомагав Бені барижити з Приватом - тому Гарант ніколи не віддасть злочинця, бо той потягне його за собою.
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26.10.2020 13:51 Відповісти
Но решение принимать нужно - или ты кидаешь партнера - или он тебя..третьего не дано !!
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26.10.2020 14:01 Відповісти
Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 4483
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26.10.2020 13:47 Відповісти
Видно ветер не попутный был)))))
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26.10.2020 13:48 Відповісти
Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов - Цензор.НЕТ 9169
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26.10.2020 13:53 Відповісти
О котик моєго Річарда катає !!!Розумні тваринки ,в порівнянні з 73%-овим лохторатом!!!)))
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26.10.2020 14:02 Відповісти
Савик промазал. Погрешность большая, наводит на мысли
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26.10.2020 13:49 Відповісти
 
 