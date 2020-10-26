УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12144 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
91 462 107
житло (470) квартира (229) ЗСУ (5696) Хомчак (245)

Хомчак про виділення йому третьої службової квартири: Раніше отримані квадратні метри повернуто Міноборони. Усе законно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Хомчак про виділення йому третьої службової квартири: Раніше отримані квадратні метри повернуто Міноборони. Усе законно

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак призначив службову перевірку за фактом оприлюднення службових документів про надання Хомчаку службового житла, які містили його персональні дані.

Про це йдеться в заяві Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні українці!

Сьогодні завдати удару діловій репутації, дискредитувати людину, організацію чи інституцію просто. Останнім часом в інформаційному просторі спостерігається тенденція поширення маніпулятивних повідомлень з метою дискредитації керівництва Збройних Сил України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя. ДОКУМЕНТ

На жаль, до брудних інформаційних технологій свідомо залучають публічних осіб, надаючи їм лише частину інформації для поширення ними суб’єктивних оціночних суджень. Окрім того, вигадують та оприлюднюють інші "факти", не перевіривши їхню достовірність. Є відвертою неправдою начебто моя вказівка військовому комісаріату "про призов окремого громадянина", про що дізнався, як і вся українська спільнота, із соціальних мереж.

Не відповідає дійсності й інформація щодо порушення мною житлового законодавства. Дані про нерухомість посадових осіб зазначено в щорічних деклараціях, з якими може ознайомитися будь-хто. У моїх деклараціях вказано, що отримані від держави житлові квадратні метри (83,1 м.кв.) за попередніми місцями служби повернуто Міністерству оборони повною мірою, навіть більшою площею (97 м.кв.). Я не впевнений, що хтось так робив до мене…

Клопотання про надання штатно-посадового (службового) житла, з урахуванням зазначеного вище та зміною сімейного стану, надано Міністру оборони відповідно до вимог чинного законодавства України.

Варто зазначити, що поширення неперевіреної інформації або її умисне викривлення не звільняє цих осіб від відповідальності.

За фактом передачі оприлюднених службових документів, що містять мої персональні дані, призначив службову перевірку.

Поширення неправдивих та маніпулятивних повідомлень є складовими цілеспрямованої інформаційної атаки. Гібридна війна ближче, ніж здається. Перевіряйте інформацію перед оприлюдненням, користуйтеся офіційними джерелами.

Сподіваюся на порядність лідерів громадських думок та подальшу об’єктивність, неупередженість і дотримання професійної етики представниками засобів масової інформації", - йдеться в заяві.

Раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя оприлюднив документи про те, що Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак виписав собі службову квартиру в Києві, а до цього йому були виділені ще дві квартири: у 2006 році в Білій Церкві, в 2002 році у Львові.

Хомчак про виділення йому третьої службової квартири: Раніше отримані квадратні метри повернуто Міноборони. Усе законно 01
Хомчак про виділення йому третьої службової квартири: Раніше отримані квадратні метри повернуто Міноборони. Усе законно 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
"полученное от государства жилые квадратные метры (83,1 м.кв.) на предыдущих местах службы возвращены Министерству обороны в полной мере, даже в большей площади (97 м.кв.)"

ты еще и пристройку там забабахал? или у соседей отжал кусок?
показати весь коментар
26.10.2020 13:45
+32
как вариант - берется трёшка, к примеру, на Крещатике, приватизируется.

покупается трёшка на окраине Броваров (на 14 м больше) и передаётся в минобороны
показати весь коментар
26.10.2020 13:53
+28
Хомчак проверил Хомчака и не нашел нарушений. Теперь Хомчак должен выделить Хомчаку поощрительную жилплощадь за честность.
показати весь коментар
26.10.2020 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Верю. А как же? Конечно, верю. Как же не верить Хомячку?

PS зелёная погань уйдёт, независимая комиссия разберётся.
показати весь коментар
26.10.2020 21:39 Відповісти
"Нет у вас методов против Коти Сапрыкина".
показати весь коментар
27.10.2020 08:13 Відповісти
Вообще - это дурня, давать возможность приватизировать служебное жилье. Служебное - на то и служебное, что живешь в нем, пока служишь. А то мутят со схемами: послужил 5 лет, получил жилье, приватизировал, уволился и продал. Таким образом, к выходному пособию еще и бабки за хату поимел. Правильную схему в полиции придумали: лизинг. Хочешь квартиру? Мы даем тебе кредит, ты его выплачиваешь. И никто не мутит с хатами.
показати весь коментар
27.10.2020 09:38 Відповісти
по типу: службовий роман і дружина і квартира і посади. яке щастя для генеральської сім'ї!
показати весь коментар
27.10.2020 10:02 Відповісти
не верю. если и произошел возврат, то задним числом и только после оглашения ситуации
показати весь коментар
27.10.2020 14:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 