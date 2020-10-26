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Школярі в Черкасах після завершення канікул повернуться до очного навчання, - мер Бондаренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Школярі в Черкасах після завершення канікул повернуться до очного навчання, - мер Бондаренко

Після завершення шкільних канікул школярі в Черкасах повернуться до очного навчання.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно з директорами черкаських шкіл радилися стосовно того, чи продовжувати осінні канікули для дітей, чи навпаки – вчасно відновлювати навчальний процес. Усі, як один, наполягають на другому варіанті. Тож разом вирішили, що із середи, 28 жовтня, наші діти мають іти до школи (канікули, нагадаю, розпочалися 22 жовтня)", - йдеться в повідомленні.

За словами Бондаренко, дистанційне навчання, звісно, має право на існування, але воно ніколи не замінить живого спілкування вчителя з учнем.

"Максимально дотримуватимемось усіх санітарних вимог", - підсумував Бондаренко.

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Автор: Наталя Джума
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Зебіли. Вчитeлів кинули на заклання, видавши лишe одну ! маску на півтора місяци
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26.10.2020 14:33 Відповісти
Та не переживай ти так. Маску ж можна прати й використовувати по новій. Школярі в Черкасах після завершення канікул повернуться до очного навчання, - мер Бондаренко - Цензор.НЕТ 2335
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26.10.2020 15:53 Відповісти
 
 