У Києві менш ніж 40% виборчих дільниць передали протоколи для підрахунку голосів, - ТВК

Київська міська територіальна виборча комісія заявила, що менш ніж 40% виборчих дільниць столиці передали протоколи про результати підрахунку голосів виборців у райони.

Про це повідомив заступник голови київської ТВК Микола Нілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні в 10 районах отримано протоколи про підрахунок голосів виборців на дільницях із 417 виборчих дільниць. Всього в Києві виборчих дільниць 1106. Ми бачимо, що це менше 40%", - сказав Нілов на брифінгу в понеділок.

За його словами, ТВК очікує, що перший район може приїхати для здачі інформації про голосування не раніше четверга.

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