У Києві менш ніж 40% виборчих дільниць передали протоколи для підрахунку голосів, - ТВК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Київська міська територіальна виборча комісія заявила, що менш ніж 40% виборчих дільниць столиці передали протоколи про результати підрахунку голосів виборців у райони.
Про це повідомив заступник голови київської ТВК Микола Нілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні в 10 районах отримано протоколи про підрахунок голосів виборців на дільницях із 417 виборчих дільниць. Всього в Києві виборчих дільниць 1106. Ми бачимо, що це менше 40%", - сказав Нілов на брифінгу в понеділок.
За його словами, ТВК очікує, що перший район може приїхати для здачі інформації про голосування не раніше четверга.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Неважно, каа голосуют, важно, как считают, значит должны делать пересчет и при подсчетах записывать на камеру.