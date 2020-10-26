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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Київ (13828) місцеві вибори (1000) підрахунок (22) ТВК (28)

У Києві менш ніж 40% виборчих дільниць передали протоколи для підрахунку голосів, - ТВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві менш ніж 40% виборчих дільниць передали протоколи для підрахунку голосів, - ТВК

Київська міська територіальна виборча комісія заявила, що менш ніж 40% виборчих дільниць столиці передали протоколи про результати підрахунку голосів виборців у райони.

Про це повідомив заступник голови київської ТВК Микола Нілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні в 10 районах отримано протоколи про підрахунок голосів виборців на дільницях із 417 виборчих дільниць. Всього в Києві виборчих дільниць 1106. Ми бачимо, що це менше 40%", - сказав Нілов на брифінгу в понеділок.

За його словами, ТВК очікує, що перший район може приїхати для здачі інформації про голосування не раніше четверга.

Також читайте: Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов

Автор: Наталя Джума
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В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК - Цензор.НЕТ 9097
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26.10.2020 13:51 Відповісти
В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК - Цензор.НЕТ 8915
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26.10.2020 13:52 Відповісти
В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК - Цензор.НЕТ 5982
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26.10.2020 13:51 Відповісти
Скоморох, и эти десять дней закончатся. Ну никуда они не денутся. Кстати, там и 2 ноября.
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26.10.2020 14:01 Відповісти
Упорно считают примерно по 1 тыс. бюлетеней на каждом участке, где на один бюлетень при подсчете достаточно 3 секунд - поднял бумажку, показал всем преставителям в комисси и разложил по стопкам, на это уйдет 3000 тыс.секунд делим 60 секунд в каждой мтнуте = (получаем 50 минут - время за которое можно пересчитать бюлетени на одной дильныце + еще пусть час на оформление протоколов), а они скоро сутки не могут подсчитать, как будь то не считают , а торгуют голосами.
Неважно, каа голосуют, важно, как считают, значит должны делать пересчет и при подсчетах записывать на камеру.
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26.10.2020 14:07 Відповісти
 
 