Чиновниця в Чернівцях допустила переплату понад 2,3 млн під час закупівлі медобладнання для військового госпіталю

Чиновниця комунального підприємства в Чернівцях забезпечила перемогу фірмі, яка поставляла медичне обладнання військовому госпіталю за завищеною ціною. У результаті протиправних дій з обласного бюджету безпідставно витрачено понад 2,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, у квітні 2017 року обласне комунальне підприємство оголосило тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму майже 2,8 мільйона гривень. Зловживаючи своїм службовим становищем, 28-річна заступниця гендиректора з економічних питань організувала незаконну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів.

Зловмисниця провела закупівлю медичного обладнання для військового госпіталю за державні кошти із заздалегідь визначеним переможцем. Таким чином, з обласного бюджету було незаконно виплачено понад 2,3 мільйона гривень.

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Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.