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Чиновниця в Чернівцях допустила переплату понад 2,3 млн під час закупівлі медобладнання для військового госпіталю

Новини Цензор.НЕТ Події

Чиновниця в Чернівцях допустила переплату понад 2,3 млн під час закупівлі медобладнання для військового госпіталю

Чиновниця комунального підприємства в Чернівцях забезпечила перемогу фірмі, яка поставляла медичне обладнання військовому госпіталю за завищеною ціною. У результаті протиправних дій з обласного бюджету безпідставно витрачено понад 2,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, у квітні 2017 року обласне комунальне підприємство оголосило тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму майже 2,8 мільйона гривень. Зловживаючи своїм службовим становищем, 28-річна заступниця гендиректора з економічних питань організувала незаконну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів.

Зловмисниця провела закупівлю медичного обладнання для військового госпіталю за державні кошти із заздалегідь визначеним переможцем. Таким чином, з обласного бюджету було незаконно виплачено понад 2,3 мільйона гривень.

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Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор: Наталя Джума
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То хай ця курка і поверне гроши з власної кишені!!)))
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26.10.2020 14:06 Відповісти
28-летняя заместитель гендиректора, было-б странно проделать огромную работу частями своего тела или заплатить бабло и попасть на такую должность в 28 лет и не за попытаться отбить деньги.
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26.10.2020 14:08 Відповісти
Нормальок,шкода=2,3 ляма ,а штраф=17 тис. !!!)))
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26.10.2020 14:08 Відповісти
не слышу воплей о зеленожопом барыге-мародере, наживающемся на армии.

где сэмэн?
где нацжоны?
гдя сцякашваль?
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26.10.2020 14:14 Відповісти
Верная характеристика барыги, с учётом того, что тендер проводился в 2017 году.
Поліція розслідує факт зловживання службовим становищем у Чернівцях
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26.10.2020 17:13 Відповісти
Чтоб она себе так покупала с переплатой.
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26.10.2020 14:40 Відповісти
Там вчера двоих пацанов поймали которые на 4000 гривен одной купюрой мобилку пополнили. Сказали 6 лет за решеткой светит. Уже возможно и сидят. С ними то церемонится не будут а эту отпустят с почестями и наваром.
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26.10.2020 15:06 Відповісти
 
 