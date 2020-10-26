"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ у межах спеціальних обов'язків (ПСО). У жовтні ціна газу становитиме 5374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4318,99 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі "Нафтогазу" зазначили, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли порівняно з вересневими цінами на 26%.

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