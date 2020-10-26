"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів
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НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ у межах спеціальних обов'язків (ПСО). У жовтні ціна газу становитиме 5374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4318,99 грн).
Про це повідомляється на сайті НАК, передає Цензор.НЕТ.
У пресслужбі "Нафтогазу" зазначили, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли порівняно з вересневими цінами на 26%.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Зиленскаму
так что скажи себе "спасибо", зебил.. помнится - весной 2019 ты орало за вовку-шмарклю))
але що робити кацапській наволочі Куприк - коли його начальник з лахти такі методички сує..
bash171717 - ідеальний приклад тупого зебіла))
Scorpman Y - ідеальний приклад тупого казкового свідка секти 8 відсотків))
чі тобі що - нові методичкі в лахті ще не дали, та ти з палаючою сракою веречиш про свої "вологі сни"?))
розкажи своєму улюбленному дубинському про "перемогу" зебілів та про "0%" Про#баны местные выборы. СН была сделана ставка на х#йлованов, - "слуга народа" Дубинский. ВИДЕОЭлекторат "Слуги народа" сегодня не пришел на избирательные участки, потому что люди разочарованы.
Й то вірно - що ще чекати від лузерів, які скотилися з 73% до 5-8%
Похоже прошлогодние цены за отопление нам теперь покажутся "приемлемыми"...
С 1 мая 2016 года в Украине уравнена стоимость природного газа для населения и предприятий теплокомунэнерго с ценой для промышленных предприятий. Горячая вода подорожала почти вдвое, так как ее стоимость напрямую зависит от цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, и теперь для многих украинцев стала роскошью. Цена на газ для тех, кто использовал более 1200 кубометров в отопительный период - то есть, для состоятельных украинцев - символически снизилась на 4,3%.
При этом для тех, кто использовал менее 1200 кубометров - то есть, для менее состоятельных и бедных украинцев - цена на газ выросла почти в два раза, с 3600 до 6879 грн за тысячу кубометров. Под эту категорию попадает, фактически, весь старый жилой фонд городов и все села Украины.
При этом для тех, кто использовал менее 1200 кубометров - то есть, для менее состоятельных и бедных украинцев - цена на газ выросла почти в два раза, с 3600 до 6879 грн за тысячу кубометров.
але тупим кацапським ботам про це заборонили згадувати?))
забавно будет наблюдать рожи зебилов когда цены на газ полезут выше, а субсидии отменят - бо "эпоха бедности закончилась, денег в бюджете нет"
Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07
ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
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Я не понимаю, а что изменить постановление или принять новое текущему кабмину не судьба? Тогда были одни реалии. Сейчас скорее всего другие.
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