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Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки

Росія готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 у ​​європейській частині за умови, що країни НАТО підуть на аналогічні кроки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві президента РФ, яку опублікувала пресслужба Кремля.

"Російська Федерація продовжує вважати, що Договір про РСМД був важливим елементом архітектури щодо гарантування міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Особливу роль Договір відіграв у плані підтримки передбачуваності і стриманості в ракетній сфері на європейському просторі.

Вважаємо вихід США з Договору про РСМД, у результаті чого він припинив свою дію, серйозною помилкою, яка посилює ризики розв'язання гонки ракетних озброєнь, зростання конфронтаційного потенціалу та скочування до неконтрольованої ескалації. З урахуванням неослабної напруженості за лінією Росія-НАТО очевидні нові загрози для загальноєвропейської безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Путін, Москва пропонує "всім зацікавленим сторонам розглянути конкретні варіанти взаємних верифікаційних заходів для зняття наявної стурбованості".

Путін повідомив, що Росія дотримується позиції, що ракета 9М729 відповідає вимогам раніше чинного договору про РСМД, але "готова в дусі доброї волі і далі не здійснювати розгортання на європейській частині території країни ракет 9М729, але тільки за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО, які виключають розміщення в Європі озброєнь, раніше заборонених за Договором про РСМД".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що Росія вкрала у США інформацію про гіперзвукову ракету. Путін заперечив, мовляв, Вашингтон змусив РФ почати розробку

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
э нет, теперь уже для этого надо вывести войска из Крыма и Донбасса!
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26.10.2020 14:07
+37
Лживая тварь!
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26.10.2020 14:08
+32
И Кёнинсберг вернуть!
И репарации!
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26.10.2020 14:25
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э нет, теперь уже для этого надо вывести войска из Крыма и Донбасса!
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26.10.2020 14:07 Відповісти
да, ціна для ***** зростатиме... дарма що бубочка преЗЕдент... Ще й зараз Байден буде... ой, вставлятиме...
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26.10.2020 14:11 Відповісти
ЕСТЬ НАВИНЫЕ ВЕРИТЬ Х..ЛО????
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26.10.2020 14:27 Відповісти
Ссыт сученок
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26.10.2020 15:04 Відповісти
собственного металлолома сцыт)))
да и денег нет ...
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26.10.2020 17:44 Відповісти
И Кёнинсберг вернуть!
И репарации!
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26.10.2020 14:25 Відповісти
Изучи, что такое есть репарации. Кратко - репарации платит побежденная сторона.
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26.10.2020 14:54 Відповісти
Сам изучи. Кратко - раися - побежденная сторона.
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26.10.2020 14:58 Відповісти
Быдлу, переходящему на личности, место в спаме.
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26.10.2020 16:26 Відповісти
правильно, кацапи за окупацію КРима і Донбаса повинні платити, компенсацію і репарації, **** нє ясно.
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26.10.2020 16:38 Відповісти
Немцы выплачивали угнанным намного раньше, при Кравчуке. И тогда евро еще не было. И суммы были скромнее, в районе 500 марок.
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26.10.2020 21:38 Відповісти
Ну если кратко, то твой пукин *****!
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26.10.2020 15:05 Відповісти
Какое отношение, сказанное тобой, имеет к сказанному мной?
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26.10.2020 15:24 Відповісти
Тю, а экономическая облога за грехимордора, с последующими цветными революциями об этом и говорят... Ей богу, Омеригу открыли-с... ДаЙОшь свободный выбор и паритетные взаимоотношения(на лаптеунтии).
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26.10.2020 15:45 Відповісти
Саша, СССР, и далее РФ, всегда были под санкциями. К примеру в 70-х годах были санкции за угнетение евреев, мешая эмиграции. После 1991 года, евреев никто не держал, ломись куда хочешь, но санкции за это сняли в 2012 году))) Очевидно, что санкции вводят не за что-то, а против кого-то. Что нарушает Китай? А санкций куча. За что? Да они работящие и умные, и США по ВВП обогнали. Надо тормозить, вот и санкции. Ну и в отношении не послушных, Венесуэла, Куба, Иран... тоже надо, а то все непослушными станут)))
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26.10.2020 16:00 Відповісти
Т.е, против страны-помойки не было за шо вводить санкции?
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26.10.2020 17:04 Відповісти
Конечно было. Даже под санкциями, Раша сделала и поставила в войска гиперзвуковые комплексы. А что было бы без санкций? Без санкций, и Китай бы заставил США пылью дышать. Кстати, советник Трампа по экономическим вопросам, вчера сказал, что список возможных санкций, практически исчерпан.
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26.10.2020 17:28 Відповісти
Потому шо в стране-помойке треть поголовья отправляет естественные нужды в дырку в земле. Т.е., ***** на поголовье своего скота плевать, на них у него денег нет, а вот на создание мультиков про гиперзвуковые вундерфафли - всегда есть, как и на пропагандонов.А шо там заявил помощник Рыжего - то Конгресс мало интересует. Будут и еще санкции. И не повторяй мне кукарекание руспропагандонов про неуклонно растущую мощь страны-помойки несмотря на санкции.
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26.10.2020 17:34 Відповісти
Всё мультики и гиперзвуковые вундерфафли, и мосты валящиеся.
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26.10.2020 19:28 Відповісти
Чувырло, а ты себя кем считаешь?!
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26.10.2020 20:19 Відповісти
Чувырлом, потому, что такому как ты ответил)))) Опустился до твоего уровня так сказать)
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26.10.2020 20:41 Відповісти
Правильно, чувырло ты и есть.
А чего из засрашки вылезло? Голодно?)) или за Ху&лосвоё переживаешь?
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26.10.2020 21:19 Відповісти
Лживая тварь!
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26.10.2020 14:08 Відповісти
похоже, украине размещать такие ракеты не запрещено...нужны ракеты
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26.10.2020 14:42 Відповісти
Скоро будут.
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26.10.2020 16:06 Відповісти
Уйло до сих пор живет реалиями прошлого века:
бряцает устаревшим оружием в надеждах получить какие-нибуть экономические преференции.
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26.10.2020 14:09 Відповісти
Він живе десь в паралельному світі ,який ніколи не зійдеться з реальністю !!)))
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26.10.2020 14:12 Відповісти
у Ына получается, почему у Хйла не должно?
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26.10.2020 14:20 Відповісти
за Ыном Китай стоит! завтра папа Си скажет Ыну шмальнуть по пиндосам, по орде или ещё по ком и Ын шмальнёт а Китай выразит глубокую озабоченность Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки - Цензор.НЕТ 8598
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26.10.2020 15:41 Відповісти


NormaJ



П У Т И Н - планомерное уничтожение территории и народа.
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26.10.2020 14:10 Відповісти
)(уйло очень ,очень ,очень сексуально озобочен !!))))
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26.10.2020 14:10 Відповісти
О, тоді вже точно з'являться зелені чоловічки під Бундестагом...
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26.10.2020 14:11 Відповісти
Пізно, фуйлуша, пізно...
Прибрав би ти свої лапті з Криму та Донбасу, то ми би ще подумали.
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26.10.2020 14:11 Відповісти
а чого це ватяного троля так цікавить ?
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26.10.2020 15:38 Відповісти
Не надо отказываться. Чем больше ракет сделает ********, тем меньше съест средний кацап. В свое время состязания с НАТО в танчики-ракетки довели совок до распада.
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26.10.2020 14:11 Відповісти
козломордым уже никто не верит...
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26.10.2020 14:13 Відповісти
Припиніть гонку озброєнь!! Це якась русофобія !!))
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26.10.2020 14:13 Відповісти
русофобия - норма жизни!
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26.10.2020 16:28 Відповісти
ни в коем случае! Продолжайте!
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27.10.2020 00:32 Відповісти
Поздно отдуплился , сморчок . ,, Гонка ,, теперь у тебя в одном направлении - в дупу .
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26.10.2020 14:13 Відповісти
Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги

Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги - Цензор.НЕТ 8159 С Вовой шутки плохи. Откажутся, он им таких мультиков наснимает...
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26.10.2020 14:13 Відповісти
Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги - Цензор.НЕТ 3754
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26.10.2020 14:14 Відповісти
1. Нельзя руссне верить
2. Руссня должга заплатить за обман
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26.10.2020 14:14 Відповісти
А все помнят кто и как выполняет условия "Будапештского меморандума"? Так отож!
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26.10.2020 14:14 Відповісти
вы думаете шо кучмовозы "Будапештский меморандум" перед подписанием хоть раз читали?
если читали - то не вникали,
если вникали- то не думали,
если думали- то не до конца,

если до конца- то до нашего !
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26.10.2020 14:26 Відповісти
Тем не менее суть от этого не изменилась. Украина отказалась от ядерного арсенала и в итоге стала жертвой вооруженной агрессии. И уже не так и важно, держал ли Ельцин фигу за спиной или ратифицировали этот документ парламенты стран-подпеитов.
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26.10.2020 19:31 Відповісти
Ніхто в світі не буде займатися справами інших країн. Це лише тупі совки ще і досі поводять себе, як миші жеручи кактус. Ви з вашими проблемами нах нікому не здалися, вас навіть на мапі знайти не можуть, вас вважають гіршими за африканців з країн 3 світу. Тому що нічим ви не відрізняється, ніяких досягнень не маєте. От тому ви такі жорстокі, туземці
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26.10.2020 15:07 Відповісти
Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги - Цензор.НЕТ 3426 а ещё в 2014 году это позорное пуйло думало, шо токо оно с козырями и самое умное и играет в дурака со слепыми и глухими...
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26.10.2020 14:17 Відповісти
Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги - Цензор.НЕТ 7042
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26.10.2020 14:18 Відповісти
Колись анекдот ходив: "Привезли в дярьовню фільм. "Машина любві". Фільм пішов, дівки по всьому залу запищали... Потім бас на весь зал:
- Да поп же я, по-оп!!!...
- Поздно, батюшка, поздно!...
Як кажуть у мене дома, в таких випадках, "Пізно всралась ваша хата...". Американці це "чувирло" попереджали, давали строк подумать і зупиниться... "Понти" не дозволили...
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26.10.2020 14:19 Відповісти
Я більш як впевнений, що НАТО не буде розташовувати свої ракети в європейській частині рашки)
при необхіності вони там просто приземляться .... Один раз...
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26.10.2020 14:20 Відповісти
no problem! НАТО тоже готово отказаться от развертывания ракет 9М729
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26.10.2020 14:20 Відповісти
Пшла нах,ботоксная тварь.
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26.10.2020 14:21 Відповісти
Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой подписаны.
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26.10.2020 14:22 Відповісти
Нічого не змінилось

Актуальний урок для всіх, і Зеленського зокрема, про те, як треба вести переговори з Росією:

"Торгують московити підступно і з великим лукавством, не скупляться на слова, як про те писали деякі. Мало того, у своєму бажанні купити річ, вони оцінюють її, аби обдурити продавця, менш ніж у половину її вартості, і тримають купців у сумнівах і нерішучості не один і не два місяці, а зазвичай доводять деяких до межі відчаю.
Але той, хто, знає їхній звичай і не звертає уваги на підступні слова, якими вони збивають ціну і тягнуть час, і не помічає їх, той продає свої товари без всякого збитку.

Якщо укладаючи угоди ти як-небудь обмовився або що-небудь необережно пообіцяв, то вони все запам'ятовують в точності й наполягають на виконанні, самі ж зовсім не виконують того, що обіцяли.
А щойно вони починають клястись та божитися, знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з наміром обкрутити й обдурити...
Народ у Москві набагато хитріший і лукавіший від усіх інших, і особливо віроломний при виконанні зобов'язань. Вони й самі прекрасно знають про це, тому усілякий раз, коли спілкуються з іноземцями, вдають, ніби вони не московити, а чужинці, щоб тим вселити до себе більшу довіру".

Сигізмунд Герберштайн, посол Священної Римської імперії у Московії в 1517 і 1526 рр., «Записки про московитські справи»
via Олександр Палій
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26.10.2020 14:23 Відповісти
***** колотить понти.
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26.10.2020 14:26 Відповісти
США вышли из договора потому что путинская ОПГ ни этот ни другие договоры не соблюдает.
С позиции криминальных гопников соблюдение договоров - показатель слабости.
Такие вот у них пацанские понятия.
Именно поэтому с туПиным никто никогда никаких серьезных договоров не подписывал и никогда не подпишет. Не видят смысла.
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26.10.2020 14:32 Відповісти
Обманет, впрочем, как и всегда
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26.10.2020 14:33 Відповісти
Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки - Цензор.НЕТ 7421
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26.10.2020 14:35 Відповісти
Це, тому що, у них на автобусі хорватська плетениця?
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26.10.2020 16:53 Відповісти
поздно рашист предлагает НАТО пить "боржоми" ,натовские космические "байрактары" ужо нацелены ,как на производителей ракет ,так и на места их дислокации и складирования...
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26.10.2020 14:36 Відповісти
Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки - Цензор.НЕТ 333
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26.10.2020 14:37 Відповісти
Верить параше , себя не уважать.
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26.10.2020 14:37 Відповісти
Хубло підливки підпустив!)))
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26.10.2020 14:42 Відповісти
«По-моему, крайне важно, чтобы рукопожатиями с русскими мы обменялись как можно восточнее». © Сер Уинстон Черчилль.
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26.10.2020 14:44 Відповісти
- прощай немытая рассея...

- вы меня извините, но почему сразу ... немытая?

- да потому что - воняешь, на всю вселенную...
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26.10.2020 14:48 Відповісти
Это типа он условия ставит?
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26.10.2020 14:52 Відповісти
А Путин ищет еще одного лоха,увидившего в его глазах мир.
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26.10.2020 14:53 Відповісти
)) якраз, ваше звернення не на часі
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26.10.2020 15:00 Відповісти
Что?? Засцал российский карлик??
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26.10.2020 15:00 Відповісти
да не ракет он засцал, а того ,что стоко дров наломал, что не ровён счёт подохнет и хер кто разгребёт пока его паРашу не завалят
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26.10.2020 15:06 Відповісти
просто Рашка поняла, что если и дальше продолжит надувать щеки и корчить из себя великую страну - народ начнет валежник жрать с голоду. Вот и пытается продать сокращение ракетного арсенала как милость со своей стороны
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26.10.2020 15:15 Відповісти
просто пуйло понимает, шо ему сейчас осталось сказать луке, ( как овосчу в феврале 2014 -го ) - "валить народ с огнестрела" ... и тогда это будет последнее самостоятельное решение в их жизни и никаких ракет для развала паРаши ни ему ни НАТО может и не понадобиться
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26.10.2020 15:23 Відповісти
Путин сообщил, что Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но "готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729,...
То есть не сокращении а дальнейшем развертывании.Типа вы сокращайте а то и вовсе убирайте,а мы просто больше развертывать не будем,а то что стоит сейчас так и будет стоять.
Пудрит мозги ботоксный.
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26.10.2020 15:25 Відповісти
21.09.2020 США выдвинули России ультиматум на переговорах по ядерному оружию
США де-факто выдвинули ультиматум российской стороне на переговорах о судьбе договора по стратегическим наступательным вооружениями (СНВ-3) - последнего действующего соглашения, ограничивающего число ядерных боезарядов с обеих сторон.
Срок действия договора, подписанного в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает в феврале 2021 года
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26.10.2020 16:09 Відповісти
Ніколи не вірте кацапам, бо ви будете скорочувати, а вони будуть нарощувати.
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26.10.2020 15:29 Відповісти
значить ніяких ракет у нього немає, а ті що є- не враховують кривизну землі)
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26.10.2020 15:33 Відповісти
неспроста начала мелькать новость о вооружении Украины системами Patriot
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26.10.2020 15:34 Відповісти
вот и засуетились
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26.10.2020 15:35 Відповісти
Вот и сказочке конец Бабло у рашки на исходе .Теперь ей не требовать, теперь ей пора умолять Нато....
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26.10.2020 15:45 Відповісти
Украине следует ускорить работу по своим ракетам , как баллистическим , так и крьілатьім. Бьістрее в НАТО пригласят.
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26.10.2020 16:24 Відповісти
Ги-ги-ги, у кацапів прорезинений брезент та клей закінчилися. Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки - Цензор.НЕТ 9192
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26.10.2020 16:32 Відповісти
Ракеты у пуйла получились хреновые, да и денег на них нет. Вот и просится скотина!
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26.10.2020 18:25 Відповісти
Лаптемордым уродам в мире уже никто и нигде не верит.
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26.10.2020 22:57 Відповісти
Кто такой этот *******, чтобы условия ставить.
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27.10.2020 18:12 Відповісти
 
 