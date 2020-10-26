Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 у європейській частині за умови, що країни НАТО підуть на аналогічні кроки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві президента РФ, яку опублікувала пресслужба Кремля.
"Російська Федерація продовжує вважати, що Договір про РСМД був важливим елементом архітектури щодо гарантування міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Особливу роль Договір відіграв у плані підтримки передбачуваності і стриманості в ракетній сфері на європейському просторі.
Вважаємо вихід США з Договору про РСМД, у результаті чого він припинив свою дію, серйозною помилкою, яка посилює ризики розв'язання гонки ракетних озброєнь, зростання конфронтаційного потенціалу та скочування до неконтрольованої ескалації. З урахуванням неослабної напруженості за лінією Росія-НАТО очевидні нові загрози для загальноєвропейської безпеки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Путін, Москва пропонує "всім зацікавленим сторонам розглянути конкретні варіанти взаємних верифікаційних заходів для зняття наявної стурбованості".
Путін повідомив, що Росія дотримується позиції, що ракета 9М729 відповідає вимогам раніше чинного договору про РСМД, але "готова в дусі доброї волі і далі не здійснювати розгортання на європейській частині території країни ракет 9М729, але тільки за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО, які виключають розміщення в Європі озброєнь, раніше заборонених за Договором про РСМД".
Будь ласка, зачекайте...
да и денег нет ...
И репарации!
А чего из засрашки вылезло? Голодно?)) или за Ху&лосвоё переживаешь?
бряцает устаревшим оружием в надеждах получить какие-нибуть экономические преференции.
NormaJ
П У Т И Н - планомерное уничтожение территории и народа.
Прибрав би ти свої лапті з Криму та Донбасу, то ми би ще подумали.
С Вовой шутки плохи. Откажутся, он им таких мультиков наснимает...
2. Руссня должга заплатить за обман
если читали - то не вникали,
если вникали- то не думали,
если думали- то не до конца,
если до конца- то до нашего !
- Да поп же я, по-оп!!!...
- Поздно, батюшка, поздно!...
Як кажуть у мене дома, в таких випадках, "Пізно всралась ваша хата...". Американці це "чувирло" попереджали, давали строк подумать і зупиниться... "Понти" не дозволили...
при необхіності вони там просто приземляться .... Один раз...
Актуальний урок для всіх, і Зеленського зокрема, про те, як треба вести переговори з Росією:
"Торгують московити підступно і з великим лукавством, не скупляться на слова, як про те писали деякі. Мало того, у своєму бажанні купити річ, вони оцінюють її, аби обдурити продавця, менш ніж у половину її вартості, і тримають купців у сумнівах і нерішучості не один і не два місяці, а зазвичай доводять деяких до межі відчаю.
Але той, хто, знає їхній звичай і не звертає уваги на підступні слова, якими вони збивають ціну і тягнуть час, і не помічає їх, той продає свої товари без всякого збитку.
Якщо укладаючи угоди ти як-небудь обмовився або що-небудь необережно пообіцяв, то вони все запам'ятовують в точності й наполягають на виконанні, самі ж зовсім не виконують того, що обіцяли.
А щойно вони починають клястись та божитися, знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з наміром обкрутити й обдурити...
Народ у Москві набагато хитріший і лукавіший від усіх інших, і особливо віроломний при виконанні зобов'язань. Вони й самі прекрасно знають про це, тому усілякий раз, коли спілкуються з іноземцями, вдають, ніби вони не московити, а чужинці, щоб тим вселити до себе більшу довіру".
Сигізмунд Герберштайн, посол Священної Римської імперії у Московії в 1517 і 1526 рр., «Записки про московитські справи»
via Олександр Палій
С позиции криминальных гопников соблюдение договоров - показатель слабости.
Такие вот у них пацанские понятия.
Именно поэтому с туПиным никто никогда никаких серьезных договоров не подписывал и никогда не подпишет. Не видят смысла.
- вы меня извините, но почему сразу ... немытая?
- да потому что - воняешь, на всю вселенную...
То есть не сокращении а дальнейшем развертывании.Типа вы сокращайте а то и вовсе убирайте,а мы просто больше развертывать не будем,а то что стоит сейчас так и будет стоять.
Пудрит мозги ботоксный.
США де-факто выдвинули ультиматум российской стороне на переговорах о судьбе договора по стратегическим наступательным вооружениями (СНВ-3) - последнего действующего соглашения, ограничивающего число ядерных боезарядов с обеих сторон.
Срок действия договора, подписанного в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает в феврале 2021 года