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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Кернес (470) Харків (3880) Терехов (243)

Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов

Мер Харкова Геннадій Кернес вже знає про попередні результати місцевих виборів і планує звернення.

Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Тєрєхов, інформує Цензор.НЕТ.

"Стан Геннадія Кернеса - стабільний, і про результати виборів йому вже повідомили", - зазначив Тєрєхов.

За його словами, "буде його (Кернеса. - Ред.) звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне - приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
"Спасибо,что вы такие уникалы-харьковчане,готовые выбрать живой труп,на котором клейма негде ставить. Я буду и дальше добросовестно воровать,а вы дальше сосите. Потому что вы дебилы и терпилы..."(из обращения г.кернеса к избирателям)
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26.10.2020 14:19
+19
Этож надо какое количество идиотов живёт в Харькове ,🤔🙄🤫😂😂😂😂🤦 Из года в год голосовать за эту сволочь ,какими надо быть упоратыми 🧟
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26.10.2020 14:23
+17
Предполагалось, что Харьков, как крупный научный и образовательный центр, проголосует так, как ожидается от умных и интеллигентных людей. Но получилось, как всегда, выбрали ватную, криминальную крысу. Это очень хорошо характеризует уровень людей,, второй столицы".
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26.10.2020 14:23
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Із зелі бере приклад.
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26.10.2020 14:14 Відповісти
Обращение Кернеса к харьковчанам
Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 3178
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26.10.2020 14:54 Відповісти
околевшего Гепу током будут бить ???!!!!!

ужас! ужас! ужас ! Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 5746
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26.10.2020 15:39 Відповісти
раньше правил из коляски,
теперь - из каталки,
завтра..... ????
ужас! ужас! ужас ! Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 9465
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26.10.2020 15:41 Відповісти
Ага, файний фільм.
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26.10.2020 18:12 Відповісти
Харків обрав мером в"ялий овоч !!))
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26.10.2020 14:17 Відповісти
Так его уже выписали из Шапито или еще нет? Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 9664
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26.10.2020 14:19 Відповісти
Ще ні🙂
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26.10.2020 14:46 Відповісти
еще нет, таксидермисты не успевают сдать "продукт" вовремя Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 1252


ужас! ужас! ужас !
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26.10.2020 15:44 Відповісти
"Спасибо,что вы такие уникалы-харьковчане,готовые выбрать живой труп,на котором клейма негде ставить. Я буду и дальше добросовестно воровать,а вы дальше сосите. Потому что вы дебилы и терпилы..."(из обращения г.кернеса к избирателям)
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26.10.2020 14:19 Відповісти
Це при тому, шо вже місяць його ніхто не бачив і навіть живого голосу його не чув.
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26.10.2020 14:59 Відповісти
Харьковчане, это вам.
Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 8597
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26.10.2020 14:20 Відповісти
сто грамм это для гуппи, харьковчанам побольше нужно пустоты в черепной коробке забить Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 9128
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26.10.2020 15:45 Відповісти
Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 6997
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26.10.2020 15:52 Відповісти
Вам це кому ? Всі за сєпара - інваліда голосували ? Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 4260
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26.10.2020 21:15 Відповісти
Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 9126
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26.10.2020 14:20 Відповісти
Это называется: поивет от Константина Устиновича Черненко. Кто застал совок, помнит, как оно было.
Был такой генсек престарелый, только он и не знал, что он - генсек. Он лежал где-то тяжелобольной в больнице, а политбюро от его имени правило.
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26.10.2020 14:20 Відповісти
Та "кернес" лише удає хворого. Хіба не зрозуміло?
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26.10.2020 14:52 Відповісти
Брежнева в конце тоже выкатывали и давали бумажку прочитать.
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27.10.2020 15:43 Відповісти
В Харьковское ОДА на работу срочно нужен медиум .. Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 1167
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26.10.2020 14:20 Відповісти
Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 2245
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26.10.2020 14:20 Відповісти
Зелёные обделались. В итоге создали очереди, из непонятки как голосовать. Бабули по 30 минут разбирались. Молодняк в очереди не стал стоять. И с гепой могли разделаться давно. До выборов ещё, чисто по процедуре.
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26.10.2020 14:22 Відповісти
Гепадопінськ буде дивитись мультіки.
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26.10.2020 14:22 Відповісти
Вечный мер...скоро мумию выберут.
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26.10.2020 14:23 Відповісти
и мавзолей построят на центральной площади...
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26.10.2020 14:26 Відповісти
московский патриархат канонизирует
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26.10.2020 14:32 Відповісти
Этож надо какое количество идиотов живёт в Харькове ,🤔🙄🤫😂😂😂😂🤦 Из года в год голосовать за эту сволочь ,какими надо быть упоратыми 🧟
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26.10.2020 14:23 Відповісти
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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26.10.2020 14:27 Відповісти
Подавляющее большинство не идиоты,а вата ватная
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26.10.2020 15:38 Відповісти
Предполагалось, что Харьков, как крупный научный и образовательный центр, проголосует так, как ожидается от умных и интеллигентных людей. Но получилось, как всегда, выбрали ватную, криминальную крысу. Это очень хорошо характеризует уровень людей,, второй столицы".
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26.10.2020 14:23 Відповісти
выбрали ватную, криминальную крысу.

Там еще и справка есть. Из дурдома.
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26.10.2020 14:28 Відповісти
Там и справка о судимости есть....
Ну любит прорашинские ватники уголовников и клоунов...
"Стоят на асфальте все в лыжи обутые
Толь лыжи не едут....
Толь все .е......е"
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10.11.2020 23:02 Відповісти
Що не кажи ,а Київ до Харкова , як небо до землі !!!Кардинальні протилежності !!!)))
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26.10.2020 14:29 Відповісти
Теж мені геніальний висновок )

Київ це столиця, а Харків місто на кордоні з Московієй
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26.10.2020 21:13 Відповісти
Влітку цього року на морі я мав "щастя" спілкуватись з людьми із Харкова і Кривого рогу. Висновок такий: Вата сидить на ваті і ватою поганяє. Хоч на вигляд розумні, інтелігентні люди. Криворіжці дуже цікавились за кого з цих кандидатів у мери проголосує Київ: Верещук, Бужанський, Дубінський, Шарій. Я відповів, що на Києві риги зуби зламали, а криворізькі клоуни й поготів. За клоунів образились.
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26.10.2020 15:09 Відповісти
Моя сестра, в 14-ому році, втікала з сім'єю, з Макиївки в Мелітополь. Думали що позбавилися ватного оточення, але там то саме.
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26.10.2020 15:27 Відповісти
У мене є подруга дуже оригінальна. Вчора мала з нею бесіду після прогулянки по місту і обурилась тим, що Гепа зробив з майдану Свободи автостоянку зі всіма розмітками, вона вщент запаркована автівками і вздовж і в поперек. Так вона мені відповіла, що це добре і дуже зручно для власників авто, адже це краще, ніж майдан буде пустувати. Після того, як харків'яни обурилися і звернулися до Гепи з вимогою прибрати з майдану це неподобство, Гепа відповів, що все це законно і остаточно перетворив майдан на автостоянку, а це майже 11 гектарів під автівками. Якщо хто не знає - майдан Свободи в Харкові найбільший в Україні, де розташована унікальна споруда будинок Держпрому і два корпуси Університету ім. Каразіна.
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26.10.2020 15:42 Відповісти
"... не приходя в сознание, приступил к исполнению обязанностей..."
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26.10.2020 14:25 Відповісти
Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 8019
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26.10.2020 14:36 Відповісти
https://prm.ua/do-ostannoho-dopomahala-viyskovym-pomerla-naystarisha-volonterka-babusia-liu/

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26.10.2020 14:28 Відповісти
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.

За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.

Вдруг из леса выскочила банда,
Грузовик пришлось остановить.
Тут Немой Глухому что-то гаркнул,
А Безрукий вынул дробовик.

Вот раздались выстрелы Слепого,
Сразу пять бандитов - наповал.
Половина банды разбежалась,
Но Безногий быстро их догнал.

По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
На поминки ехали уроды,
Вёз их бесколёсный грузовик.
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26.10.2020 14:28 Відповісти
Кернес планирует обращение к харьковчанам

Положите ему в гроб смартфон, пусть обращается...
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26.10.2020 14:30 Відповісти
Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 6910
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26.10.2020 14:34 Відповісти
О то вже Харьків любить цього щура..
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26.10.2020 14:38 Відповісти
Прокацаплене місто... Шо ви хочете...
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26.10.2020 14:40 Відповісти
Та просто жах.. і це місто колись то було столицєю України..
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26.10.2020 14:44 Відповісти
Та то його коммуняки призначили, але воно не прижилось...
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26.10.2020 14:47 Відповісти
...и главное - приезд Геннадия Кернеса в город Харьков... А вот тут еще я бы не тАрАпился... Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 6682
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26.10.2020 14:39 Відповісти
По одной только роже Кернеса физиономисты могут сразу определить, что ее обладатель мразь и подонок. Медведчук такая же тварь.
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26.10.2020 14:42 Відповісти
Молодці харьковчани - показали своє відношення до бариги з підбарижниками і до брехливого клоуна........... Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 6721
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26.10.2020 14:45 Відповісти
ВАТНИКИ В БІЛЬШОСТІ СВОЄЇ
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26.10.2020 21:12 Відповісти
Люди, які голосують за злодіїв, зрадників і шахраїв, не є їхніми жертвами. Вони - співучасники. Дж. Орвелл.
Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 5420
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26.10.2020 15:01 Відповісти
кернес в памперсе-такой будет клип
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26.10.2020 15:10 Відповісти
кернес в памперсе , жизнерадостно подтверждает жизнедеятельность, радостная жена демонстрирует продукты жизнедеятельности кернеса на памперсе-какашку
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26.10.2020 15:13 Відповісти
Почти как в романе "Голова профессора Доуля Гепы"
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26.10.2020 15:22 Відповісти
У членов криминалитета очень строгая дисциплина, бабло общака делит только пахан, потому члены преступной группировки с нетерпением ждут гепу..
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26.10.2020 15:54 Відповісти
Роль Кернеса исполнил Сергей Безруков 😁😁😁
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26.10.2020 16:54 Відповісти
зато жкх под контролем
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26.10.2020 18:56 Відповісти
кернес на лавочке
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26.10.2020 18:58 Відповісти
в немецком морге
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26.10.2020 18:59 Відповісти
Харків, агов!
за "лавочку" не прокатит
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26.10.2020 19:13 Відповісти
будут вам и ролики, и коньки
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26.10.2020 19:25 Відповісти
лисапед на пузе
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26.10.2020 19:26 Відповісти
наперсток на все тело
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26.10.2020 19:32 Відповісти
чуваки, а де вы сегодня были? афганцы - песочинцы
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26.10.2020 19:41 Відповісти
о смерти Кернеса. В этот же день стало известно Источник: https://censor.net/ru/n3227126

ПО ВСЬОМУ ХАРКОВУ ТРАУР



Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов - Цензор.НЕТ 3362
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26.10.2020 21:20 Відповісти
А некролог будет?
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27.10.2020 14:04 Відповісти
 
 