Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов
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Мер Харкова Геннадій Кернес вже знає про попередні результати місцевих виборів і планує звернення.
Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Тєрєхов, інформує Цензор.НЕТ.
"Стан Геннадія Кернеса - стабільний, і про результати виборів йому вже повідомили", - зазначив Тєрєхов.
За його словами, "буде його (Кернеса. - Ред.) звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне - приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків".
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.
16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.
У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.
2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.
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ужас! ужас! ужас !
теперь - из каталки,
завтра..... ????
ужас! ужас! ужас !
ужас! ужас! ужас !
Был такой генсек престарелый, только он и не знал, что он - генсек. Он лежал где-то тяжелобольной в больнице, а политбюро от его имени правило.
Там еще и справка есть. Из дурдома.
Ну любит прорашинские ватники уголовников и клоунов...
"Стоят на асфальте все в лыжи обутые
Толь лыжи не едут....
Толь все .е......е"
Київ це столиця, а Харків місто на кордоні з Московієй
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Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.
За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.
Вдруг из леса выскочила банда,
Грузовик пришлось остановить.
Тут Немой Глухому что-то гаркнул,
А Безрукий вынул дробовик.
Вот раздались выстрелы Слепого,
Сразу пять бандитов - наповал.
Половина банды разбежалась,
Но Безногий быстро их догнал.
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
На поминки ехали уроды,
Вёз их бесколёсный грузовик.
Положите ему в гроб смартфон, пусть обращается...
ДоуляГепы"
за "лавочку" не прокатит
ПО ВСЬОМУ ХАРКОВУ ТРАУР