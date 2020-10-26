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Нині до кисню підключено понад 16 тис. ліжок, на 6,8 тис. більше, ніж у вересні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Нині до кисню підключено понад 16 тис. ліжок, на 6,8 тис. більше, ніж у вересні, - Шмигаль

Уряд поставив завдання головам обласних державних адміністрацій забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80% найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, забезпечення киснем у лікарнях Херсонської області становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях - 50%. На закупівлю кисню для лікарень уже направили 571 мільйон гривень.

"Є гроші, і всі процедури для закупівель були спрощені", - сказав Шмигаль.

Нині до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок – на 6800 більше, ніж у вересні.

Президент зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснене якнайшвидше. Глава держави попросив проконтролювати цей процес і поцікавився станом підготовки до можливого розгортання ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та Донецькій області.

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Автор: Наталя Джума
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А свободные есть?
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26.10.2020 14:40 Відповісти
Жаль нельзя подключить к кислороду всю страну.Кислородное голодание налицо-выборы показали... Нині до кисню підключено понад 16 тис. ліжок, на 6,8 тис. більше, ніж у вересні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 297
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26.10.2020 15:05 Відповісти
Зато дороги, хоть лисопедом до Залессье можно ехать с ветерком! Если, пяный прокурор или судья не собьёт!
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26.10.2020 15:21 Відповісти
 
 