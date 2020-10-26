Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Усім пунктам президентського опитування буде дано хід у парламенті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава партії, перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на пресконференції в Києві в понеділок.
"Почнемо зі скорочення кількості нардепів. Думаю це питання горизонту цієї сесії, яка триватиме до лютого", - сказав Корнієнко.
Він також нагадав, що проєкт відповідного закону вже був проголосований у першому читанні і визнаний Конституційним Судом відповідним Основному закону.
"Будемо дивитися, хто з урахуванням 90% підтримки цієї ідеї в народі буде ухилятися від голосування за цю ініціативу", - сказав глава партії.
Топ коментарі
+50 Шрек Баблокат
показати весь коментар26.10.2020 14:46
+49 Порохобандерівець
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+41 Стрелок
показати весь коментар26.10.2020 14:47
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Отчем он говорит вообще?
Переходимо на вирішення зі США +Велика Британія
І про конопельку - не забуте