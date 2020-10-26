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Новини Політика України Опитування Зеленського
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Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про опитування Зеленського:

Усім пунктам президентського опитування буде дано хід у парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава партії, перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на пресконференції в Києві в понеділок.

"Почнемо зі скорочення кількості нардепів. Думаю це питання горизонту цієї сесії, яка триватиме до лютого", - сказав Корнієнко.

Він також нагадав, що проєкт відповідного закону вже був проголосований у першому читанні і визнаний Конституційним Судом відповідним Основному закону.

"Будемо дивитися, хто з урахуванням 90% підтримки цієї ідеї в народі буде ухилятися від голосування за цю ініціативу", - сказав глава партії.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
Корниенко об опросе Зеленского: "Всем пунктам будет дан ход. Начнем с сокращения количества нардепов" - Цензор.НЕТ 8932
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26.10.2020 14:46
+49
А що з побажаннями Зеленському, куди йому іти?
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26.10.2020 14:45
+41
они еще тупее чем я ожидал
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26.10.2020 14:47
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"Всем пунктам будет дан ход. Начнем с сокращения количества нардепов" - сократим до двух! экономия и все свои!
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26.10.2020 16:38 Відповісти
А конституционное большинство для таких изменений в 300 голосов у этих чучел есть? Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 1003
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26.10.2020 16:46 Відповісти
А розуміння того, як працюють закони взагалі, у тих чучел є?
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26.10.2020 17:32 Відповісти
Це, вже зміни до Конституції України, а тому ви маєте набрати конституційну більшість. Небагато знайдеться в Раді камікадзе бо ті, хто планує прийти в Раду після цих, реально повідривають їм бошки за скоротчення "робочих місць".
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26.10.2020 17:12 Відповісти
можете давать ход... начинать со своих тупых и недиеспособных нардепов, сократите их численность на 150 шт. и Рада заработает более эффективно и правильно.
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26.10.2020 17:27 Відповісти
больше всего об этом законе возмущается порох. Наверно не любит канабис? Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 8040
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26.10.2020 17:40 Відповісти
Это манипуляция. Вопросы не обсуждались в народе, экспертное мнение не озвучено. Обсуждение не проведено.
Отчем он говорит вообще?
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26.10.2020 18:52 Відповісти
И после этого их(зелёных) не называть напёрстниками?
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26.10.2020 19:06 Відповісти
COVID 19 крепко шибанул по этой безмозглой голове. Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 1683
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26.10.2020 20:06 Відповісти
харя в этого Корниенко, как у колхозного бригадира, ему только доярок лапать.., зато в слуге урода даже "партией" можно руководить... - вот какие временные преференциии дает дифицит кадров... и мария с хуаном...
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26.10.2020 20:51 Відповісти
судячи з такзваного опитування, пункту про наркоту ви вже давно дали хід.
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26.10.2020 20:53 Відповісти
С какой поддержкой? Кто ее видал? Идиоты зеленые...
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26.10.2020 21:07 Відповісти
А чого із депутатів? Давайте одразу із Будапештського меморандуму.
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26.10.2020 21:20 Відповісти
Так!
Переходимо на вирішення зі США +Велика Британія Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 9379
І про конопельку - не забуте Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 2585
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26.10.2020 22:54 Відповісти
"буде дано хід" а на підставі якого закону буде дано хід?
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26.10.2020 22:01 Відповісти
Корниенко и Зеленский !! засуньте себе в задницу результаты этого фальшивого опроса!!
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27.10.2020 13:17 Відповісти
Может быть лучше если начать с сокращения должности прЗедента!!!???
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27.10.2020 15:55 Відповісти
Сегодня в ОПУ с удивлением прочитали статью 76 Конституции Украины. Там про количество депутатов ВР. Стало понятно, что конституционное большинство по этому вопросу не собрать. Было решено выносить вопрос. При провале обвинить всех кроме себя. . timeze2019.blogspot.com
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27.10.2020 17:53 Відповісти
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