Місцеві вибори загалом минули безпечно і з невеликою кількістю порушень, - Геращенко
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Місцеві вибори в Україні відбулися і минули безпечно, з відносно невеликою кількістю порушень.
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Місцеві вибори в Україні відбулися, загалом були безпечними, такими, які дозволять сформувати місцеві органи влади. Можна прямо сказати, що поліція, структури МВС виконали своє завдання з безпеки на виборах", - зазначив Геращенко.
Водночас заступник голови МВС зазначив, що кількість порушень на місцевих виборах було відносно невеликим.
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Viktor Zotov
показати весь коментар26.10.2020 14:58 Відповісти Мені подобається 0
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