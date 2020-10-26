Місцеві вибори загалом минули безпечно і з невеликою кількістю порушень, - Геращенко

Місцеві вибори в Україні відбулися і минули безпечно, з відносно невеликою кількістю порушень.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Місцеві вибори в Україні відбулися, загалом були безпечними, такими, які дозволять сформувати місцеві органи влади. Можна прямо сказати, що поліція, структури МВС виконали своє завдання з безпеки на виборах", - зазначив Геращенко.

Водночас заступник голови МВС зазначив, що кількість порушень на місцевих виборах було відносно невеликим.

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