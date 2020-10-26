УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12610 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
330 1
МВС (2877) місцеві вибори (1000) Геращенко Антон (925)

Місцеві вибори загалом минули безпечно і з невеликою кількістю порушень, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори загалом минули безпечно і з невеликою кількістю порушень, - Геращенко

Місцеві вибори в Україні відбулися і минули безпечно, з відносно невеликою кількістю порушень.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Місцеві вибори в Україні відбулися, загалом були безпечними, такими, які дозволять сформувати місцеві органи влади. Можна прямо сказати, що поліція, структури МВС виконали своє завдання з безпеки на виборах", - зазначив Геращенко.

Водночас заступник голови МВС зазначив, що кількість порушень на місцевих виборах було відносно невеликим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві менш ніж 40% виборчих дільниць передали протоколи для підрахунку голосів, - ТВК

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
где намордник, антонина?
показати весь коментар
26.10.2020 14:58 Відповісти
 
 