ЦВК: оприлюднимо результати місцевих виборів після отримання їх від тервиборчкомів
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Центральна виборча комісія роз'яснила, що зараз у них немає даних за результатами місцевих виборів, оскільки ці дані надійдуть до ЦВК від територіальних виборчих комісій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦВК в Facebook.
"Вчора відбулися місцеві вибори. Їх організовують відповідні територіальні виборчі комісії. Саме ТВК встановлюють підсумки і результати голосування. Тільки потім остаточні результати передають в ЦВК", - йдеться в роз'ясненні Центрвиборчкому.
Зазначається, що як тільки ЦВК отримає результати, встановлені ТВК, - ці дані відразу з'являться на офіційному сайті комісії.
У ЦВК нагадали, що президентські чи парламентські вибори організовує і проводить безпосередньо ЦВК. "Тоді ми стежимо за ходом і отримуємо всю актуальну інформацію в обов'язковому порядку через систему ІАС "Вибори", - додали в комісії.
Будь ласка, зачекайте...
Нет графы "Против всех", а она должна быть обязательно т. к. сами епутаты голосуют с пунктом "воздержался", а скотонароду, получается такая фича не по рылу )))))
Но скот возмушается, мычит че-то типа такого:
А с одним сервером нехай "Дія" всместе со всеми фальсификаторами идут экстернно накуй !
И вообще кто мыслить "мобилами" у того мозг размером с мобилу .
Никогда мобила с экраном размера с ладонь не заменит обычный PC ...
На клаве набирать текст удобнее и экран у персоналки больше !