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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ЦВК: оприлюднимо результати місцевих виборів після отримання їх від тервиборчкомів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК: оприлюднимо результати місцевих виборів після отримання їх від тервиборчкомів

Центральна виборча комісія роз'яснила, що зараз у них немає даних за результатами місцевих виборів, оскільки ці дані надійдуть до ЦВК від територіальних виборчих комісій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦВК в Facebook.

"Вчора відбулися місцеві вибори. Їх організовують відповідні територіальні виборчі комісії. Саме ТВК встановлюють підсумки і результати голосування. Тільки потім остаточні результати передають в ЦВК", - йдеться в роз'ясненні Центрвиборчкому.

Зазначається, що як тільки ЦВК отримає результати, встановлені ТВК, - ці дані відразу з'являться на офіційному сайті комісії.

У ЦВК нагадали, що президентські чи парламентські вибори організовує і проводить безпосередньо ЦВК. "Тоді ми стежимо за ходом і отримуємо всю актуальну інформацію в обов'язковому порядку через систему ІАС "Вибори", - додали в комісії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Выборы незаконные!
Нет графы "Против всех", а она должна быть обязательно т. к. сами епутаты голосуют с пунктом "воздержался", а скотонароду, получается такая фича не по рылу )))))
Но скот возмушается, мычит че-то типа такого:
ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов - Цензор.НЕТ 8578
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26.10.2020 15:04 Відповісти
ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов - Цензор.НЕТ 8945
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26.10.2020 15:04 Відповісти
Мне не нравится то что творится с ЦИК. Раньше у них были обновления онлайн по округам. Теперь инфы не могу найти вообще. Что они сделали со своим сайтом? 15 лет можно было отслеживать голоса, а сейчас нет.
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26.10.2020 15:08 Відповісти
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
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26.10.2020 15:38 Відповісти
Если не будет системы одного сервера , а сделают это через block-chains ...

А с одним сервером нехай "Дія" всместе со всеми фальсификаторами идут экстернно накуй !

И вообще кто мыслить "мобилами" у того мозг размером с мобилу .
Никогда мобила с экраном размера с ладонь не заменит обычный PC ...

На клаве набирать текст удобнее и экран у персоналки больше !
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27.10.2020 17:20 Відповісти
 
 