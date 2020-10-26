ЦВК: оприлюднимо результати місцевих виборів після отримання їх від тервиборчкомів

Центральна виборча комісія роз'яснила, що зараз у них немає даних за результатами місцевих виборів, оскільки ці дані надійдуть до ЦВК від територіальних виборчих комісій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦВК в Facebook.

"Вчора відбулися місцеві вибори. Їх організовують відповідні територіальні виборчі комісії. Саме ТВК встановлюють підсумки і результати голосування. Тільки потім остаточні результати передають в ЦВК", - йдеться в роз'ясненні Центрвиборчкому.

Зазначається, що як тільки ЦВК отримає результати, встановлені ТВК, - ці дані відразу з'являться на офіційному сайті комісії.

У ЦВК нагадали, що президентські чи парламентські вибори організовує і проводить безпосередньо ЦВК. "Тоді ми стежимо за ходом і отримуємо всю актуальну інформацію в обов'язковому порядку через систему ІАС "Вибори", - додали в комісії.

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