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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Угорщина (1324) місцеві вибори (1000) МЗС (3559) нота протесту (95) Сійярто (240) Ійдярто (21)

МЗС вручив послу Угорщини ноту протесту в зв'язку з агітацією угорських чиновників на користь однієї з партій на місцевих виборах у Закарпатті: Це неприпустимо

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС вручив послу Угорщини ноту протесту в зв'язку з агітацією угорських чиновників на користь однієї з партій на місцевих виборах у Закарпатті: Це неприпустимо

Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому була вручена нота протесту в зв'язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року.

"Угорському дипломату доведена позиція МЗС про неприпустимість винесення в публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо в день виборів, коли зобов'язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття", - вказується в коментарі речника МЗС України, оприлюдненому в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подібні дії угорських чиновників суперечать ст. 50 закону України "Про місцеві вибори" і ст. 57 Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

У міністерстві зазначили, що всім громадянам України, відповідно до Конституції та законів, створені рівні можливості для реалізації виборчих прав відповідно до міжнародних стандартів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України"

"Міністерство вкотре закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин. Зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння", - підкреслили в МЗС.

Як повідомлялося, вранці 25 жовтня, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці в Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах КМКС "Партія угорців України", а також чинного міського голову Берегова Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, розташованого на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що "таким чином офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
При Порохе мадяры себе такого не позволяли. -попердывали недовольно, но место знали. А зебильными кулебами уже задницу витирают...
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26.10.2020 15:10
+5
Борзота циганська.
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26.10.2020 15:02
+3
Имперский зуд не дает покоя мадьярам. Но нашим дипломатам стоило бы брать у них пример как нужно защищать свою диаспору.
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26.10.2020 15:32
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Борзота циганська.
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26.10.2020 15:02 Відповісти
******* , це таке саме лайно ,як СН,тількі мод"ярське!!!!)))
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26.10.2020 15:26 Відповісти
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому была вручена нота протеста

Ийдярто уже вытер жопу этой нотой протеста .
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26.10.2020 15:04 Відповісти
При Порохе мадяры себе такого не позволяли. -попердывали недовольно, но место знали. А зебильными кулебами уже задницу витирают...
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26.10.2020 15:10 Відповісти
Хорошо сказано и правдиво.
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26.10.2020 18:40 Відповісти
Выгнать посла подсрачниками к Сиярте. Пусть подумают на досуге.
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26.10.2020 15:13 Відповісти
Тю, вчера супруги Порошенко прямо на участке открыто агитировали за свою партию и никто никаких нот им не вручал.
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26.10.2020 15:15 Відповісти
А скількі малолітніх долбодятлів під№5 Україною швендяло ??))
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26.10.2020 15:25 Відповісти
это другое, они патриоты !
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26.10.2020 16:04 Відповісти
та копали, якесь заласкане звірятко, ногами? МЗС вручив послу Угорщини ноту протесту в зв'язку з агітацією угорських чиновників на користь однієї з партій на місцевих виборах у Закарпатті: Це неприпустимо - Цензор.НЕТ 3168
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26.10.2020 17:01 Відповісти
Имперский зуд не дает покоя мадьярам. Но нашим дипломатам стоило бы брать у них пример как нужно защищать свою диаспору.
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26.10.2020 15:32 Відповісти
так вышлите этих ******* из Украины
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26.10.2020 18:19 Відповісти
 
 