На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко
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На 208 окрузі (Чернігівщина) була аномально висока явка, правоохоронці перевірять причини.
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У 208 окрузі в Чернігівській області, де проводилися вибори до Верховної Ради, з початку виборчого процесу було відкрито 6 кримінальних проваджень, зокрема 3 провадження за статтею про підкуп виборців та 3 - щодо перешкоджання здійсненню виборчого права громадян. У сам день голосування було зафіксовано три події: про відключення електроенергії та дві скарги про відсутність інформації про кандидатів. До ЄРДР жодні відомості не вносилися", - наголосив Геращенко.
Крім того, заступник голови МВС, відповідаючи на запитання про те, як можна розцінювати високу явку на окрузі, заявив: "Вчора під час ефіру Савіка Шустера я прямо порекомендував Олегу Валерійовичу (Ляшку. - Ред.), щоб його юридичний відділ готував скарги з фактами підкупу виборців - висока явка в цьому окрузі справді була і дійсно є привід задуматися, чому вона була. ... Нам потрібні факти, ці факти будуть перевірятися. Ситуація на цьому окрузі перебуває під пильною увагою суспільства, ЗМІ та правоохоронних органів".
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Там примерно одинаковый результат у Ляшко и у зелёной мрази.
Какое странное название у организации.
інша річ шо мудрий укр нарот знову між слугою урода і скотинякою вибір зробив... невиліковні дауни