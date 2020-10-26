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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко

На 208 окрузі (Чернігівщина) була аномально висока явка, правоохоронці перевірять причини.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У 208 окрузі в Чернігівській області, де проводилися вибори до Верховної Ради, з початку виборчого процесу було відкрито 6 кримінальних проваджень, зокрема 3 провадження за статтею про підкуп виборців та 3 - щодо перешкоджання здійсненню виборчого права громадян. У сам день голосування було зафіксовано три події: про відключення електроенергії та дві скарги про відсутність інформації про кандидатів. До ЄРДР жодні відомості не вносилися", - наголосив Геращенко.

Крім того, заступник голови МВС, відповідаючи на запитання про те, як можна розцінювати високу явку на окрузі, заявив: "Вчора під час ефіру Савіка Шустера я прямо порекомендував Олегу Валерійовичу (Ляшку. - Ред.), щоб його юридичний відділ готував скарги з фактами підкупу виборців - висока явка в цьому окрузі справді була і дійсно є привід задуматися, чому вона була. ... Нам потрібні факти, ці факти будуть перевірятися. Ситуація на цьому окрузі перебуває під пильною увагою суспільства, ЗМІ та правоохоронних органів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори загалом минули безпечно і з невеликою кількістю порушень, - Геращенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Пока не ясно, чей рагуль продул, то ли ахметовский, то ли коломойского.
Там примерно одинаковый результат у Ляшко и у зелёной мрази.
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26.10.2020 15:16
+2
зеленые мрази совсем обнаглели - да Лашко - но ..., мне так противно не было даже при овоще,тот хоть не врал, шо он нормальный - просто моральные зеленые уроды
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26.10.2020 15:24
+2
Це смотря хто заплатит , он по всякому умеет .
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26.10.2020 15:24
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Ахметовский рагуль Ляшко продул , чи шо ? На 208 округе была очень высокая явка, необходимо проверить все факты, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3602
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26.10.2020 15:11 Відповісти
Не туди дув. На 208 округе была очень высокая явка, необходимо проверить все факты, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8186
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26.10.2020 15:14 Відповісти
Пока не ясно, чей рагуль продул, то ли ахметовский, то ли коломойского.
Там примерно одинаковый результат у Ляшко и у зелёной мрази.
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26.10.2020 15:16 Відповісти
а, шляшко какого цвета мразь...?
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26.10.2020 15:19 Відповісти
Це смотря хто заплатит , он по всякому умеет .
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26.10.2020 15:24 Відповісти
с какой стороны смотреть ))
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26.10.2020 15:31 Відповісти
У Ляшка должок с 2014-го! Ляшко ещё "Крым не вернул".
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26.10.2020 15:34 Відповісти
зеленые мрази совсем обнаглели - да Лашко - но ..., мне так противно не было даже при овоще,тот хоть не врал, шо он нормальный - просто моральные зеленые уроды
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26.10.2020 15:24 Відповісти
- 208-ой, 208-ой! Я - первый!- Почему у тебя аномально высокая явка,как когда-то у нас в Крыму? в апреле 2014- го ?.. На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4631
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26.10.2020 15:33 Відповісти
Партия "Ляшка"
Какое странное название у организации.
На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2616
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26.10.2020 15:34 Відповісти
факти перевірити звісно потрібно, але чому дивує те шо на окрузі де вибирали депутата вр більша за середню явка? тим паче на сільскому окрузі де кандидат скотиняка?
інша річ шо мудрий укр нарот знову між слугою урода і скотинякою вибір зробив... невиліковні дауни
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26.10.2020 15:58 Відповісти
На фоне зеленых деградантов даже Ляшко нормальный перец и патриот)
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26.10.2020 16:30 Відповісти
Ляшко с Петей вась-вась.Да и с ЮВТ.Проверенный мздоимец.,да ещё и Трындычиха.
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26.10.2020 16:48 Відповісти
 
 