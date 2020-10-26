Спостерігачеві на місцевих виборах у Києві повідомлено підозру в підкупі виборців: пропонував 500 грн, - прокуратура

У Києві повідомили про підозру спостерігачеві за підкуп виборців під час місцевих виборів. Він пропонував 500 гривень виборцям за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний, попри те, що був представником однієї з політичних сил і офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду Київського міського голови, пропонував громадянам винагороду в сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. При собі він мав списки з персональними даними виборців.

Також дивіться: У селищі Аули Дніпропетровської області члени виборчої комісії сокирою погасили невикористані бюлетені. ВIДЕО

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.