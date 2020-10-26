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Київ (13828) місцеві вибори (1000) підкуп (274) прокуратура (3168)

Спостерігачеві на місцевих виборах у Києві повідомлено підозру в підкупі виборців: пропонував 500 грн, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Спостерігачеві на місцевих виборах у Києві повідомлено підозру в підкупі виборців: пропонував 500 грн, - прокуратура

У Києві повідомили про підозру спостерігачеві за підкуп виборців під час місцевих виборів. Він пропонував 500 гривень виборцям за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний, попри те, що був представником однієї з політичних сил і офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду Київського міського голови, пропонував громадянам винагороду в сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. При собі він мав списки з персональними даними виборців.

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Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Автор: Анастасія Потіха
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Впаяти по повній,буде наукою іншим !!))
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26.10.2020 15:29 Відповісти
А пальчевский так рассчитывал на этого наблюдателя. Не фартануло.
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26.10.2020 15:37 Відповісти
Лозинский, который сидел за убийство, победил на выборах главы ОТГ на кировоградщине. Спостерігачеві на місцевих виборах у Києві повідомлено підозру в підкупі виборців: пропонував 500 грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 886
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26.10.2020 15:43 Відповісти
Спостерігачеві на місцевих виборах у Києві повідомлено підозру в підкупі виборців: пропонував 500 грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4098
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26.10.2020 15:44 Відповісти
Поменьше ейфоріі, в спину зеленої пліснявм дмухають зажопінці і Ко !!)))
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26.10.2020 16:01 Відповісти
Теперь хоть ясно откуда масса упырей лезут.
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26.10.2020 17:40 Відповісти
 
 