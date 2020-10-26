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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) спостерігач (396)

Місцеві вибори в Україні були проведені організовано, відбулися спокійно з дотриманням процедур, - БДІПЛ ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори в Україні були проведені організовано, відбулися спокійно з дотриманням процедур, - БДІПЛ ОБСЄ

Виборчий процес на місцевих виборах, що відбулися в неділю, минув спокійно і був добре організований, зазначає керівник місії спостерігачів від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.

"На обмеженій кількості виборчих дільниць, які відвідували представники БДІПЛ у день виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив в цілому спокійно, добре організовано і прозоро, всі процедури в цілому були дотримані", - сказала Гісладоттір на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це попередні висновки БДІПЛ ОБСЄ, представники місії продовжать спостереження за виборами в Україні в ході другого туру.

"Ми можемо зазначити, що робота Центральної виборчої комісії з управління виборчим процесом була здійснена професійно й ефективно, незважаючи на виклики, які стосувалися глобальної пандемії Covid-19", - сказала керівниця місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.

Разом з тим вона підкреслила, що "робота окремих територіальних комісій була дуже часто політизована, що надавало негативний вплив через постійну зміну членів виборчих комісій".

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"Кандидати могли вільно проводити свою передвиборчу агітацію, свою політичну кампанію, але в той же час були зафіксовані окремі випадки зловживання своїми повноваженнями, а також поширені звинувачення в можливий підкуп голосів", - сказала керівниця місії спостерігачів.

"Приватні медіа не змогли неупереджено і збалансовано висвітлити  події виборчого процесу ... і не змогли забезпечити неупереджений і інформований вибір для українського виборця", - додала вона.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1963
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26.10.2020 15:56
+4
Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 321
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26.10.2020 15:59
+3


Паровозик, який зміг



Коли Аваков казав про цифрову ******* країну, він мав на увазі, що в його рідному Харкові мером буде голограма Кернеса.
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26.10.2020 16:10
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Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7160
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26.10.2020 15:47 Відповісти
Лозинский, который сидел за убийство, победил на выборах главы ОТГ на кировоградщине Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7163 . Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 530
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26.10.2020 15:47 Відповісти
И кто виноват, больница? Все в ваших руках, причем тут ЗЕ?
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26.10.2020 15:52 Відповісти
Брехня
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26.10.2020 15:48 Відповісти
по параллельному подсчету ЕС партия занимает первые места в горсоветы 6 областей (зеленые - 4, опзж - 3). Партия представлена во всех областных центрах в горсоветах (зеленые отсутствуют в трех, опзж в пяти)
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26.10.2020 15:54 Відповісти
Хороший комбек.
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26.10.2020 16:06 Відповісти
Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1963
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26.10.2020 15:56 Відповісти
Це зробила Моніка, кривава й безжалісна бездарна та недолуга.
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26.10.2020 16:16 Відповісти
Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 321
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26.10.2020 15:59 Відповісти
Да. Спокойно. За небольшим исключением - незаконной агитацией в день выборов. Ослу можно.
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26.10.2020 16:06 Відповісти


Паровозик, який зміг



Коли Аваков казав про цифрову ******* країну, він мав на увазі, що в його рідному Харкові мером буде голограма Кернеса.
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26.10.2020 16:10 Відповісти
На цих виборах люди опустили "слуг" і вкотре продемонстрували свою зневагу до бариги з підбарижниками.
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26.10.2020 16:27 Відповісти
Ті самі люди, які перед тим цих слуг вибрали? Чи це якісь спеціально навчені люди зробили?
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26.10.2020 16:30 Відповісти
Дуже сподобався пункт про медіа- про продажні політикам медіа.
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26.10.2020 16:29 Відповісти
это можно выразить куда проще - через сраку
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26.10.2020 22:29 Відповісти
 
 