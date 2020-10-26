Місцеві вибори в Україні були проведені організовано, відбулися спокійно з дотриманням процедур, - БДІПЛ ОБСЄ

Виборчий процес на місцевих виборах, що відбулися в неділю, минув спокійно і був добре організований, зазначає керівник місії спостерігачів від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.

"На обмеженій кількості виборчих дільниць, які відвідували представники БДІПЛ у день виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив в цілому спокійно, добре організовано і прозоро, всі процедури в цілому були дотримані", - сказала Гісладоттір на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це попередні висновки БДІПЛ ОБСЄ, представники місії продовжать спостереження за виборами в Україні в ході другого туру.

"Ми можемо зазначити, що робота Центральної виборчої комісії з управління виборчим процесом була здійснена професійно й ефективно, незважаючи на виклики, які стосувалися глобальної пандемії Covid-19", - сказала керівниця місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.

Разом з тим вона підкреслила, що "робота окремих територіальних комісій була дуже часто політизована, що надавало негативний вплив через постійну зміну членів виборчих комісій".

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"Кандидати могли вільно проводити свою передвиборчу агітацію, свою політичну кампанію, але в той же час були зафіксовані окремі випадки зловживання своїми повноваженнями, а також поширені звинувачення в можливий підкуп голосів", - сказала керівниця місії спостерігачів.

"Приватні медіа не змогли неупереджено і збалансовано висвітлити події виборчого процесу ... і не змогли забезпечити неупереджений і інформований вибір для українського виборця", - додала вона.