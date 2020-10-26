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Азербайджан (607) Вірменія (658) війна (56290) перемир'я (780) Нагірний Карабах (460)

Нове перемир'я в Карабасі: Вірменія заявила про застосування противником "Смерча", Азербайджан - про обстріл із гармат міста Тертер

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Нове перемир'я в Карабасі: Вірменія заявила про застосування противником

Після домовленості про перемир'я в Нагірному Карабасі ситуація погіршилася, а Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомив у Twitter представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян, передає Цензор.НЕТ.

"О 13:50, попри досягнутий за допомогою США новий режим припинення вогню, армія Азербайджану завдала ракетного удару "Смерч" у напрямку села Зардарашен Мартунінського району", - написав Ованесян.

За його словами, ведуться оборонні бої, щоб придушити атаку і відкинути противника на вихідні позиції.

У свою чергу, Міноборони Азербайджану повідомляє, що "26 жовтня о 15:30 збройні сили Вірменії, порушивши новий режим гуманітарного припинення вогню, обстріляли з гармат місто Тертер", а також Агджабединський район.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту з ранку понеділка.

Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня в Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

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Топ коментарі
+15
Азербайжанцы в 13 км от Лачина. Это собственно расстояние до победы.
Щас если армян с горы скинут, то всё - бобик сдох. Даже эвакуация хз как. Разве что через горные хребты лезть пешкарусом в Армению
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26.10.2020 16:39
+14
Як би там не було, але збройні сили Азербайджану вже зайшли на територію Лачинського району. Як говорив О. Арестович - вірмени втікають так швидко, що дігнати й відгеноцидити їх дуже складно.
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26.10.2020 16:41
+8
Какие уже могут быть договоренности, после будапештского меморандума? Разве что отказ Гондураса от яо, и такие же темы для комикшоу.
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26.10.2020 16:42
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О как. А что там с нашим обменом "всех на всех"?
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26.10.2020 16:21 Відповісти
Азербайжанцы в 13 км от Лачина. Это собственно расстояние до победы.
Щас если армян с горы скинут, то всё - бобик сдох. Даже эвакуация хз как. Разве что через горные хребты лезть пешкарусом в Армению
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26.10.2020 16:39 Відповісти
Нове перемир'я в Карабасі: Вірменія заявила про застосування противником "Смерча", Азербайджан - про обстріл із гармат міста Тертер - Цензор.НЕТ 1763
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26.10.2020 20:39 Відповісти
На севере есть дорога, пока ее не возьмут азербайджанцы, армяне не будут в окружении. А туда добраться очень сложно будет.
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27.10.2020 03:54 Відповісти
Як би там не було, але збройні сили Азербайджану вже зайшли на територію Лачинського району. Як говорив О. Арестович - вірмени втікають так швидко, що дігнати й відгеноцидити їх дуже складно.
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26.10.2020 16:41 Відповісти
Какие уже могут быть договоренности, после будапештского меморандума? Разве что отказ Гондураса от яо, и такие же темы для комикшоу.
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26.10.2020 16:42 Відповісти
Опять объявленный Трампопоном " грандиозный" , " величайший" его ( самого мудрилого правителя всех веков и народов) успех на этот раз перемирия грандиозно провалился точно так же как и все остальное. Все его " небывалые прорывы" с Кимом и т.д. Самовлюбленный балабол и пустышка.
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26.10.2020 16:47 Відповісти
Що, і посольство з Єрусалиму вже перенесли?
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26.10.2020 17:59 Відповісти
В кого є бажання - зайдіть на головну Кавказ Центр - там десь годину тому в твітах виклали свіже відео й про вртати вірмен , і відео самих вірмен про те як вони покидають позиції. Цікаво буде останнє відео, особливо тим , хто розуміє вірменську мову.
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26.10.2020 17:22 Відповісти
А що там розуміти? Командування вже повтікало, а їм самим гинути не радісно.
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26.10.2020 17:58 Відповісти
Ось знайшов це відео з перекладом.
https://www.youtube.com/watch?v=aXDPtfO9LUU
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27.10.2020 03:41 Відповісти
Нащо ті перемовини, якщо обидві сторони явно проти і на поступки йти не збираються? Перемовини ведуться коли хоча б одна сторона згодна на компроміс. А там дуже солодкі копальні під питанням і тому керівництво НКР ніколи від такої годівниці саме не відмовиться.
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26.10.2020 17:57 Відповісти
на перемовинах одна із сторін виставляє другій стороні умови капітуляціїї, а друга сторона торгується
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26.10.2020 19:21 Відповісти
Но на кого надеяться армяне? На рашку, так это зря. им сдавться надо и уходить из Карабаха.
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26.10.2020 19:41 Відповісти
Да и из Армении тоже. *****.и...
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26.10.2020 20:34 Відповісти
 
 