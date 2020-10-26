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грип (303) Київ (13828) ГРВІ (144)

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 10,8 тис. осіб, 35 з них госпіталізовано, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 10,8 тис. осіб, 35 з них госпіталізовано, - КМДА

У Києві за тиждень різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ - за 7 днів заразилися майже 11 тисяч осіб.

Про це 26 жовтня йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що значно зросла захворюваність серед школярів.

Так, в столиці за період з 19 по 25 жовтня зареєстрували 10 804 хворих на грип та ГРВІ (захворіли 4955 дітей і 5849 дорослих).

Також читайте: За тиждень у Києві на грип та ГРВІ захворіли понад 8 тис. осіб: 4047 дорослих і 4038 дітей, - Кличко

При цьому в КМДА стверджують, що такий рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед киян нижче базової лінії на 51,4%.

З усіх хворих за тиждень діти становлять  45,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% - зареєстрували 2 492 випадки.

У лікарнях з грипом і ГРВІ лежать 35 осіб, з них 14 - діти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Так это те, кто не побежал тесты делать, болеют себе спокойно ОРВИ.
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26.10.2020 17:53
+2
Як і багато років поспіль. І ніяких "червоних зон".
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26.10.2020 19:02
+1
пока граждане не станут хором лупить безмасочников пандемия будет только разрастаться...
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26.10.2020 18:14
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Колись так спокійно і на Ковід хворітимемо.
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26.10.2020 16:25 Відповісти
Так это те, кто не побежал тесты делать, болеют себе спокойно ОРВИ.
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26.10.2020 17:53 Відповісти
Схоже на те.
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26.10.2020 18:24 Відповісти
Але грип гуляє справжнісінький.
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26.10.2020 18:52 Відповісти
Як і багато років поспіль. І ніяких "червоних зон".
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26.10.2020 19:02 Відповісти
через два месяца:
мы победили коронавирус! последний зараженный коронавирусом умер от орви!
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26.10.2020 16:28 Відповісти
брехня, не верю, чтоб кто-то так чётко подсчитывал простой грипп и ОРВИ.
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26.10.2020 17:19 Відповісти
Особенно, когда большинство не понимает, что ОРВИ это общий диагноз, а чем он вызван ? Вирусом гриппа или ковидом-какая разница
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26.10.2020 19:38 Відповісти
пока граждане не станут хором лупить безмасочников пандемия будет только разрастаться...
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26.10.2020 18:14 Відповісти
Пані хвора на голову. І це не питання.
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26.10.2020 18:25 Відповісти
 
 