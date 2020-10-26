У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 10,8 тис. осіб, 35 з них госпіталізовано, - КМДА

У Києві за тиждень різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ - за 7 днів заразилися майже 11 тисяч осіб.

Про це 26 жовтня йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що значно зросла захворюваність серед школярів.

Так, в столиці за період з 19 по 25 жовтня зареєстрували 10 804 хворих на грип та ГРВІ (захворіли 4955 дітей і 5849 дорослих).

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При цьому в КМДА стверджують, що такий рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед киян нижче базової лінії на 51,4%.

З усіх хворих за тиждень діти становлять 45,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% - зареєстрували 2 492 випадки.

У лікарнях з грипом і ГРВІ лежать 35 осіб, з них 14 - діти.