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У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 10,8 тис. осіб, 35 з них госпіталізовано, - КМДА
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У Києві за тиждень різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ - за 7 днів заразилися майже 11 тисяч осіб.
Про це 26 жовтня йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що значно зросла захворюваність серед школярів.
Так, в столиці за період з 19 по 25 жовтня зареєстрували 10 804 хворих на грип та ГРВІ (захворіли 4955 дітей і 5849 дорослих).
При цьому в КМДА стверджують, що такий рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед киян нижче базової лінії на 51,4%.
З усіх хворих за тиждень діти становлять 45,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% - зареєстрували 2 492 випадки.
У лікарнях з грипом і ГРВІ лежать 35 осіб, з них 14 - діти.
Топ коментарі
+2 Меркава
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+2 Евгеньевич Євгенович
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+1 Елена Голиц
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