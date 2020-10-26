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Понад 50 спільних заходів проведуть оборонні відомства України і Німеччини наступного року, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Понад 50 спільних заходів проведуть оборонні відомства України і Німеччини наступного року, - Міноборони

Оборонні відомства України і Німеччини в 2021 році запланували проведення більш як пів сотні спільних заходів.

Як уточнюють у пресслужбі Міноборони, вони спрямовані на досягнення Збройними силами України стандартів НАТО, сумісності зі збройними силами країн-партнерів, а також більш тісної співпраці в галузі безпеки і оборони з країнами-членами Європейського союзу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що план двостороннього військового співробітництва на наступний рік був узгоджений під час візиту делегації Міністерства оборони України на чолі з директором Директорату політики в сфері оборони Юрієм Пундою до Федеративної Республіки Німеччина.

Делегації оборонних відомств України та Німеччини обмінялись аналізом поточної безпекової ситуації в європейському регіоні з огляду на зростання потенційних викликів та загроз, триваючий конфлікт на сході України та продовження агресивної зовнішньої політики Російською Федерацією, зокрема в районі Чорного та Азовського морів.

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"Глава німецької делегації контр-адмірал Аксель Рістау позитивно оцінив амбітні плани щодо оборонної реформи, яку Міністерство оборони України планує реалізувати протягом наступних п’яти років. Він також наголосив на готовності Федерального міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина продовжити надання Міністерству оборони та Збройним Силам України консультативно-дорадчої допомоги за напрямками реформування системи логістичного забезпечення, військової освіти, медичного забезпечення, підготовки стратегічних оборонних документів", - наголошується в публікації.

Німецькі партнери наголосили на прийнятому керівництвом Федерального міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина рішенні продовжити надання матеріально-технічної допомоги Збройним Силам України за гуманітарним та соціальним напрямками. Зокрема, щодо технічного переоснащення військових шпиталів, що має забезпечити покращення якості надання медичної допомоги українським військовослужбовцям, які зазнають надзвичайних навантажень під час стримування російської збройної агресії.

Сторони також обговорили питання продовження практики лікування у військових медичних закладах Бундесверу тяжкопоранених військовослужбовців Збройних Сил України під час бойових дій на Сході України.

Німецька сторона наголосила на підтримці територіальної цілісності та незалежності України, готовності продовжити роботу щодо пошуку шляхів врегулювання збройного конфлікту з Російською Федерацією політико-дипломатичними засобами, зокрема через активізацію діяльності Нормандського формату, а також використання інших можливих міжнародних інструментів.

Автор: Анастасія Потіха
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Перших 10 треба провести на Донбасі, а решту.....за Уралом.
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26.10.2020 16:40 Відповісти
Німцям треба- точно?
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26.10.2020 16:47 Відповісти
Допоможімо повернути німцям трон ( усі царі від Петра до Миколи ІІ були німці), відвідаємо могилу останнього царя у Єкатеринбурзі ну і заберемо борг більшовиків перед німцями за "контрабанду" Бланка-Леніна . Для України непогано мати німців ще і на сході.
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26.10.2020 21:04 Відповісти
фрицы ,есть подельниками рашиста не только в Европе,но и в мире
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26.10.2020 16:59 Відповісти
Але чому сь ці фріци витягують лікують з 2015 року важких поранених бойців не з рашки а з Украіни
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26.10.2020 19:30 Відповісти
в Мінську ,саме за участі Меркель і Оланда був втілений російський план ,який привів до створення ордло,котре веде війну з Україною , за кошти українського окупанта .Північний потік,без протеже Меркель, ніколи б навіть би не почав будуватися,Чомусь? Понад 50 спільних заходів проведуть оборонні відомства України і Німеччини наступного року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3698
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26.10.2020 20:03 Відповісти
Якщо Украіна хандлює з кацапстаном на мільярди баксів і обороти кожен рік все більше і більше то чому інші краіни не можуть крутити гешєфти з кацапами ? Украіна теж посібник рашистів ?
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26.10.2020 20:08 Відповісти
професія "стрілочник".,,,Чи можливо Україна брала участь в тому,щоб частину фатерлянду відрізали під створення підконтрольних Росії республік,котрі б ще й до того воювали з німцями?Якщо США взувають російсько- окупаційний гешефт на мільярди баксів,то чому frau Merkel старається його поповнювати за рахунок купівлі газу.?
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26.10.2020 20:52 Відповісти
Gut Waldemar !
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26.10.2020 19:28 Відповісти
 
 