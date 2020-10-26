"Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ

У Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) зазначають, що опитування, яке проводилося в день голосування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, частково створювало неправомірну політичну перевагу для учасників виборчого процесу від партії влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала керівниця місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір.

"Можемо зазначити, що опитування, яке було ініційовано президентом Володимиром Зеленським, що проходидло поруч із виборчими дільницями в день виборів, і яке було профінансоване його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які зараз вводить його Офіс, частково створювало неправомірну політичну перевагу, а також розмивало безпосередньо межі між державою і політичною партією", - зазначила Гісладоттір.

За її словами, люди, які працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями і не проявляли активності, хоча були досить помітними.

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