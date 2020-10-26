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Новини Політика України Місцеві вибори-2020 Опитування Зеленського
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місцеві вибори (1000) спостерігач (396) ОБСЄ (3402) опитування (1403)

"Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) зазначають, що опитування, яке проводилося в день голосування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, частково створювало неправомірну політичну перевагу для учасників виборчого процесу від партії влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала керівниця місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір.

"Можемо зазначити, що опитування, яке було ініційовано президентом Володимиром Зеленським, що проходидло поруч із виборчими дільницями в день виборів, і яке було профінансоване його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які зараз вводить його Офіс, частково створювало неправомірну політичну перевагу, а також розмивало безпосередньо межі між державою і політичною партією", - зазначила Гісладоттір.

За її словами, люди, які працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями і не проявляли активності, хоча були досить помітними.

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Топ коментарі
+27
допрыгался... шапитошник
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26.10.2020 16:30
+20
Як пояснити в цій ситуації «частково»?! Вона частково вагітна?
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26.10.2020 16:31
+16
"Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 39
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26.10.2020 16:31
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"Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5005
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26.10.2020 16:29 Відповісти
допрыгался... шапитошник
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26.10.2020 16:30 Відповісти
Надіюсь реально дострибається коли ми його скинемо а потім посадими і воно не встигнемо втікти у рашку.
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26.10.2020 20:59 Відповісти
Як пояснити в цій ситуації «частково»?! Вона частково вагітна?
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26.10.2020 16:31 Відповісти
на 50% вагітна, на 50% мертва.
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26.10.2020 16:32 Відповісти
Слова "частково" в тексті цитати не має.
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26.10.2020 16:34 Відповісти
ти ідіот?)))
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26.10.2020 16:40 Відповісти
Гірше, зєбілоїд!
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26.10.2020 16:48 Відповісти
ты ишак, понимаєш разницу между профинансированым и верифицированым государством референдумом и мутным опросом за коррупционные бабки?
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26.10.2020 16:37 Відповісти
я думаю, якби виграли вони вибори, то сказали б "беззаперечно". а так дохленько понабірали голоси, то і "частково". бо не можна сказати, що ті проценти вони отримали б без "5 питань" під дільницями.
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26.10.2020 18:35 Відповісти
частково - тому що позорно слили выборы всей Слюной Народа, и как бы пофиг на них.
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26.10.2020 20:36 Відповісти
Зелебобу опять подставили свои же
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26.10.2020 16:31 Відповісти
"Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 39
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26.10.2020 16:31 Відповісти
Та ладна. Они просто пошутили.
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26.10.2020 16:32 Відповісти
вони просто юзали явку на вибори.
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26.10.2020 18:38 Відповісти
Не смішили б вже з цією "перевагою"...... "Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 698
Оскільки клоун не виконав своїх обіцянок, навіть не посадив баригу - люди роблять ставку на ОПЗЖ, Партію Шарія...
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26.10.2020 16:32 Відповісти
Роблять нЕлюди. Ви нЕлюди в Україні.
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26.10.2020 16:35 Відповісти
Зоден він не посадив жодного баригу - ні Шифера, ні Єрмака, ні Баканова
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26.10.2020 16:37 Відповісти
з жопошниками ясно, а підошарікі хіба десь пройшли?
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26.10.2020 17:34 Відповісти
а як же, весь південь узяли місця в райрадах.
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26.10.2020 18:37 Відповісти
пруф буде?
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26.10.2020 18:58 Відповісти
єто успех, нахер) по выборам претензий к власти у Евросоюза не было даже при януковиче)
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26.10.2020 16:33 Відповісти
Не все написали "следуй за фаллосом"? Так ьы не "частично" было.
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26.10.2020 16:33 Відповісти
Чергова "стурбованість"- нічого іншого вони не скажуть.
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26.10.2020 16:33 Відповісти
настало время шатать клоуна и давайте гнать эти пи доров. И нельзя допустить рынка продажи земли. Уходи наркоман!
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26.10.2020 16:38 Відповісти
Та, ничего, не в первый раз - зайчиком проскачет.
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26.10.2020 16:38 Відповісти
За все это будут отвечать перед судом зелеНые мрази.дело времени
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26.10.2020 16:39 Відповісти
хвантазьор? Можете навести приклади в історії України?
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26.10.2020 17:43 Відповісти
Я б людині повірив. З чогось і з когось і колись потрібно починати. Чому б не після зміни цієї влади?
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26.10.2020 20:29 Відповісти
50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно,а ведь запекла боротьба Трампа и Байдена не прекращается ни на секунду!Ещё 8 дней до последнего дня выборов.Так что все пусть охолонут у нас от полового возбуждения!
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26.10.2020 16:41 Відповісти
Взорвался Российский танкер под именем Азербайджанского генерала Гази Асланова. Из десятки танкеров России, именно танкер с именем Азербайджанского генерала, героя ВОВ, именно возле Ростова, именно там, где живут много армян, и именно когда Азербайджанская армия побеждает армян, танкер этот взорвался. Не наводит ни на какие мысли? Я думаю, и многие так думают что это дело армянских террористов. Они славятся в кавычках, своими террором, вспомните взрывы в метро в Москве в 1977 , в Баку, взрывы во Франции, взрывы в США и во многих других странах. Все это вы можете найти в инете. Я всегда говорил, армяне потянут с собой Россию в болото. Это террористическая страна.

.
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26.10.2020 16:41 Відповісти
Танкер кацапський. Хрін з ним. Азербайджанцям трохи видніше стане.
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26.10.2020 17:44 Відповісти
Зеленский учиться у своего шефа Путлера.
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26.10.2020 16:43 Відповісти
навколо Зе лише такі вчителі. Інших він не розуміє.
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26.10.2020 18:39 Відповісти
Прозрели? Раньше не видно было шо Осел делает.
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26.10.2020 16:44 Відповісти
Забаганки віслюка це і є зараз верховний закон в Україні, а всі суди лягають під ЗЕ бо їм з ним комфортно.
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26.10.2020 22:08 Відповісти
Кінець епохи ЗЕбіла.
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26.10.2020 16:59 Відповісти
Як доказ для майбутнього суду над підсудним бубочкою та його шоблою - така заява може бути.
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26.10.2020 17:10 Відповісти
Ну якби все, більше нема чого обговорювати, стороння наглядова організація визнала, зе = шахрай. Ні додати ні відняти.
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26.10.2020 17:13 Відповісти
Як гукнеш - так і відгукнеться. Не знав, ЗЕбіл?)

"Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8120
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26.10.2020 17:17 Відповісти
как радовалась мразь и придурок дубинский, что опрос добавит слугам 5%, прошу ЦВК снять те 5% и у слуг останется одна дырка... без бублика... не считая дубинской мрази...
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26.10.2020 17:21 Відповісти
это самая страшная зрада в истории вселенной.
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26.10.2020 17:25 Відповісти
Разом з тим, жодна політсила, включаючи ПЄС, не зробила ніяких юридичних кроків до заборони цього опитування. Жодного судового позиву. Таким чином вони в черговий раз допомогли Зеленському здійснити дії на які самі боялися піти.
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26.10.2020 17:47 Відповісти
Та ні, позов був до вовчого суду від жителя Івано-франківської області, навіть до верховного суду дійшло, проте, результат був передбачуваний.
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26.10.2020 18:20 Відповісти
А я про що, простий житель хоч щось намагався робити та не політсили, які самі хотіли але боялися легітимізувати "торгівлю на крові".
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27.10.2020 09:15 Відповісти
Вятрович подав щось.
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26.10.2020 18:41 Відповісти
Короче , враг Украины Зеленский в очередной раз , вытер о конституцию ноги "Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4590 И все молчат , это же не на дорогах и стоянках выделываться "Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4590
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26.10.2020 18:13 Відповісти
тема бабла не раскрыта, за чьё бабло, сколько.... если наши не могут, то пора европейцпм задуматься, как это шапито разогнать
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26.10.2020 19:03 Відповісти
Зеутирки для цього фарсу залучили "дітей" - навіть 11річних (там вже розбираються праовохорнні органи!)! Зеля ти с.у.ка для свого довбаного рейтенгу прикрився дітьми? Гори в аду зепадло!
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26.10.2020 19:41 Відповісти
Пусть и "ЕС" и другие партии тоже проводят свои опросы паралельно с "Слугами народа".
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26.10.2020 19:46 Відповісти
дадада, давайте все поддержим цирк, и нах нам нужны те законы, да, зелюк?
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26.10.2020 20:43 Відповісти
Это была ирония)))
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26.10.2020 21:57 Відповісти
ой вей, сорри, не распознал)
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26.10.2020 22:01 Відповісти
"Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3988
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26.10.2020 19:47 Відповісти
Этот опрос просто банальная скрытая агитация в день выборов и не больше.
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27.10.2020 09:21 Відповісти
 
 