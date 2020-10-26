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Новини Політика України
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митниця (1027) звільнення (1511) Державна митна служба (158) Пудрик (15)

Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці:

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Денис Пудрик залишається на посаді заступника керівника.

Про це він сам заявив в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнили - це дуже гучно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність. На наступний день ще по шістьом вийшов аналогічний наказ, але написали чомусь тільки про мене. В цілому ж рішення здивувало, особливо враховуючи наші успішні показники роботи. Сподіваюся, що всі крапки над "і" розставить час. Життя не починається і не закінчується посадою. Тим більше, що я залишаюся в Одеській митниці, де визнаю за честь працювати на будь-якій посаді", - сказав чиновник.

Він додав, що таке рішення його здивувало, оскільки результати роботи митниці позитивні.

"Серпневий показник адміністрованих митних надходжень склав 3,7 млрд грн, перевищивши на 1,1 млрд грн надходження серпня минулого року. Цей показник став найбільшим місячним показником та відсотком виконання у 2020 році. У вересні нами теж було забезпечено виконання планового показника на понад 3,8 млрд грн митних платежів. Сумарно за ІІІ квартал поточного року ми перевищили надходження попереднього кварталу на 2,5 млрд грн", - наголосив Пудрик.

Він повідомив агентству, що у жовтні до держбюджету має бути перераховано 3,7-3,8 млрд грн, якщо збережеться нинішня динаміка. Це  відповідає надходженням жовтня минулого року. Надходження цих місяців на Одеській митниці є найбільшими за 2019-2020 роки, підкреслив митник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко

Співробітники Координаційно-моніторингової митниці усі ці два місяці слідкували за діяльністю ввіреного йому підрозділу, в тому числі за митною вартістю, і жодних питань не виникало, заявив він.

"Численні селекторні наради, моніторинг, контроль та перевірки нічого не виявили. Таке прискіпливе ставлення до Одеської митниці з боку центрального апарату мені досі не зрозуміле", - резюмував Пудрик.

Пудрик з 2005-го у різні періоди очолював також Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську та Львівську митницю. З 4 червня 2013 року по 5 травня 2014 року обіймав посаду начальника Кримської митниці Міністерства доходів і зборів України. Він не звільнився в цей період за власним бажанням, як цього вимагав закон України про очищення влади, і потрапив під люстрацію: в березні 2015 року його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці. Чиновник подав позов про скасування цього рішення, суд його задовольнив у січні 2020 року.

У серпні Пудрик став в.о. голови Одеської митниці.

21 жовтня пресцентр Держмитної служби повідомив, що його звільнено через "негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців".
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Топ коментарі
+15
Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 7331
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26.10.2020 16:50
+12
Зате це наї..алово з типу "звільненням" дозволило слугам взяти трохи більше на виборах.
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26.10.2020 16:40
+12
Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 3740
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26.10.2020 16:44
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ну зашкварного прокурора с западной в главный офис пристроили. так что "просто сняли обязанности" это равносильно увольнению у зебуинов
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26.10.2020 16:35 Відповісти
Ну підрик є підрик. Ти його в двері воно у вікно Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 8785
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26.10.2020 16:39 Відповісти
Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 3740
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26.10.2020 16:44 Відповісти
Во-во.. Надо бы почитать труды профессора Ломброзо.
Да и наш Николай Васильевич хорошо сказал в "Сорочинской ярмарке": "..человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле - виселица".
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27.10.2020 01:11 Відповісти
Без "Пудриков" таможня не таможня! Нам "Верещагиных" не надо! Каждому таможенному посту по "Пудрику" и п....ц Украине! Тут и Путина с его ордой уже не надо будет... Без него "при-Пудрят" !
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27.10.2020 16:29 Відповісти
Не пудриков, а підриков Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність" - Цензор.НЕТ 5189
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27.10.2020 17:39 Відповісти
"Врешь, не возьмешь!"
https://www.youtube.com/watch?v=hXY9XDALHuc&ab_channel=Jaroslav
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26.10.2020 16:40 Відповісти
Это же просто прекрасно, что такие проФФесионалы востребованы "народной властью"... Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 7545
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26.10.2020 16:40 Відповісти
Зате це наї..алово з типу "звільненням" дозволило слугам взяти трохи більше на виборах.
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26.10.2020 16:40 Відповісти
І пудрика не звільнили, і газ подорожчав... і все на наступний день після виборві)
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26.10.2020 16:42 Відповісти
Ну и рожа.жрёт не в меру...позор таможни
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26.10.2020 16:43 Відповісти
Отаке в нас законодавство, що не дає змоги звільнити таку одіозна фігуру. І ким та коли прийняте таке законодавство про держслужбовців?
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26.10.2020 16:44 Відповісти
Его нельзя уволить. Можно только посадить
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26.10.2020 16:48 Відповісти
Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 7331
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26.10.2020 16:50 Відповісти
- Это ещё что за хомяк? Вообще, что у вас творится, а? Страна голодает, а они себе вот такие щёки наели!..
- У меня диабет, товарищ маршал. Нарушен обмен веществ…
- Жрать надо меньше! Вот и весь обмен веществ! ... (с) Ликвидация
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26.10.2020 16:54 Відповісти
в связи со сложным материальным положением прошу принять меня на любую должность в одесской таможне!
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26.10.2020 16:54 Відповісти
И об этом...В Мордовии уволили чиновника из за карты с немецким Калининградом, на Расии если поездить,то глубинке можно увидеть карты без Мацквы и др,городов. Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 1733
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26.10.2020 16:58 Відповісти
Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність" - Цензор.НЕТ 2020
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26.10.2020 17:19 Відповісти
Пудрика "припудрили".
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26.10.2020 17:26 Відповісти
ЗеДолбоДятел помни, - Пудрик це ТИ!
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26.10.2020 17:27 Відповісти
Якби не призначення отаких ******** то може б і у зе було більше підтримки. Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність" - Цензор.НЕТ 2681
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26.10.2020 17:36 Відповісти
Шта??
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26.10.2020 18:06 Відповісти
Значит, еще не все бабло вывез.
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26.10.2020 18:27 Відповісти
Глупое животное, золота не может быть слишком много. (с) Золотая антилопа
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26.10.2020 19:00 Відповісти
Гоните это пудрик с таможни! Оно там 'согласно работать на любой должности'! Ещё бы! С таким-то рылом! Пудрик - это позор и дискредитация
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26.10.2020 19:11 Відповісти
Как и все зеленое стадо, да, танюха?😀
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27.10.2020 06:48 Відповісти
"Новое литсо" обиделось на своего протеже. И шо, теперь Ермак ему деньги вернет?
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26.10.2020 20:20 Відповісти
 
 