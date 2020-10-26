Зміна Виборчого кодексу України незадовго до виборів суперечить міжнародній практиці, - БДІПЛ ОБСЄ

В Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини зазначають, що внесення змін до виборчого законодавства незадовго до проведення місцевих виборів в Україні суперечить міжнародній практиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала керівник місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.

"Зміни до Виборчого кодексу допомогли усунути деякі невідповідності, які в ньому були ... при цьому вони також містили деякі значні зміни, в тому числі зміни до виборчої системи держави, які були прийняті безпосередньо незадовго до виборів, що суперечить загальним найкращим практикам у світі", - сказала Гісладоттір.

За її словами, оновлений Виборчий кодекс є інклюзивним, однак заполітизованим в окремих моментах, і в ньому враховані в повному обсязі рекомендації, які давав БДІПЛ.

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"Одним з позитивних змін українського виборчого законодавства полягає в спрощенні процедури реєстрації виборців, а також зміни виборчої адреси, як раніше рекомендувала наша організація. При цьому тільки 100 тис. виборців цього разу змогли скористатися цією можливістю", - сказала вона.

До позитивних моментів нового Виборчого кодексу керівник місії віднесла гендерну квоту для списків кандидатів в депутати.