Зміна Виборчого кодексу України незадовго до виборів суперечить міжнародній практиці, - БДІПЛ ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
В Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини зазначають, що внесення змін до виборчого законодавства незадовго до проведення місцевих виборів в Україні суперечить міжнародній практиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала керівник місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.
"Зміни до Виборчого кодексу допомогли усунути деякі невідповідності, які в ньому були ... при цьому вони також містили деякі значні зміни, в тому числі зміни до виборчої системи держави, які були прийняті безпосередньо незадовго до виборів, що суперечить загальним найкращим практикам у світі", - сказала Гісладоттір.
За її словами, оновлений Виборчий кодекс є інклюзивним, однак заполітизованим в окремих моментах, і в ньому враховані в повному обсязі рекомендації, які давав БДІПЛ.
"Одним з позитивних змін українського виборчого законодавства полягає в спрощенні процедури реєстрації виборців, а також зміни виборчої адреси, як раніше рекомендувала наша організація. При цьому тільки 100 тис. виборців цього разу змогли скористатися цією можливістю", - сказала вона.
До позитивних моментів нового Виборчого кодексу керівник місії віднесла гендерну квоту для списків кандидатів в депутати.
Будь ласка, зачекайте...
Знов пепики щось хотіли насмоктати, але не змогли.
Теоретически это, что можно 100 тыс-м киевлян съездить в Одессу посмотреть футбол заодно проглосовать, а 100 Одесситам проголосуют в Киеве и кто выграет выборы в двух городах? естественно те кто имеет больше населения - Киевляне и Труханов ни когла выборы не выиграет в Олессе, а Кличко может балотиррваться в двух городах и победит
ОБСЕ рекомендует менять адреса для голосования?,что за очередное шельмовмтво от зеленой соросятинскрй саранчи, Гонтарева тоже много говорила, а теперь сидит под защитой МВФ от греха подальше, чтобы чего лишнего не взболтнула - куда и кому пошли кредиты по выплатам %, а отдавать наролу Украины, так и здесь Зеленая саранча говорят, что они советуют разворовать страну, только у себя они нп воруют, потому, что им ехать то не куда, они и таа все контролтруют, а за коррупционером слелующая власть или санкции может ввести иои авионосицец присоать.
Это ,что в Германии житель одной Земли или в Польше из одного воеводства может приехать и проголосовать в другую землю и воеводство или жители Берлина или Варшавы могут выиграть выборы еще в пару земель или граждане США из одного густонаселенного штата могут приехать в другие и проголосовать за Президента или местную власть, изменив там колличество местных жителей и тем самым крупные города как Нью Йорк могут устанавливать власть "Демократов" по всей стране. Ни надо путать общенациональные выборы Президерта с местные выборы на которых изберается местная власть и устанавливается самоуправление, какое уж тут самоуправление? - "карусельщиков"?. Получается как при Януковиче и Ахметове у себя они на Донбассе все порешали с результатом 101% пусть даже с явкой 10%, а с Донбасса эшелонами людей присылали голосовать по другим регионам искажая волеизявление местных жителей.
А чего можно ожидать от власти, честных выборов?,которая не доворованные деньги с бюджетного фонда короновируса и те крохи по сравнению с другими странами не потратила на борьбу с эпидемией в Украине, когда люди тысячами умирают без быстрых тестов, лекарств, кислорода, а медики остаются без зарплаты и увольняются без защиты.