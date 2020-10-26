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Зміна Виборчого кодексу України незадовго до виборів суперечить міжнародній практиці, - БДІПЛ ОБСЄ

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Зміна Виборчого кодексу України незадовго до виборів суперечить міжнародній практиці, - БДІПЛ ОБСЄ

В Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини зазначають, що внесення змін до виборчого законодавства незадовго до проведення місцевих виборів в Україні суперечить міжнародній практиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала керівник місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.

"Зміни до Виборчого кодексу допомогли усунути деякі невідповідності, які в ньому були ... при цьому вони також містили деякі значні зміни, в тому числі зміни до виборчої системи держави, які були прийняті безпосередньо незадовго до виборів, що суперечить загальним найкращим практикам у світі", - сказала Гісладоттір.

За її словами, оновлений Виборчий кодекс є інклюзивним, однак заполітизованим в окремих моментах, і в ньому враховані в повному обсязі рекомендації, які давав БДІПЛ.

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"Одним з позитивних змін українського виборчого законодавства полягає в спрощенні процедури реєстрації виборців, а також зміни виборчої адреси, як раніше рекомендувала наша організація. При цьому тільки 100 тис. виборців цього разу змогли скористатися цією можливістю", - сказала вона.

До позитивних моментів нового Виборчого кодексу керівник місії віднесла гендерну квоту для списків кандидатів в депутати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Хам-примитив,но закончат одинаково.Бегство и народное презрение. Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5150
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26.10.2020 16:52
+7
Янукович таки був лохом в порівнянні із Зеленським.
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26.10.2020 16:50
+6
Вы знаете, я думал, что тупее Овоща не было президента и не будет. Но как я ошибался. Бубочка Овощу еще фору даст.
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26.10.2020 17:03
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сейчас просравшему выборы еще и лампочку вкрутят в канделябр за фальсификации!!! Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7718 Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7718 Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7718
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26.10.2020 16:50 Відповісти
так низко еще никто не падал Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1400
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26.10.2020 16:51 Відповісти
Янукович таки був лохом в порівнянні із Зеленським.
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26.10.2020 16:50 Відповісти
Хам-примитив,но закончат одинаково.Бегство и народное презрение. Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5150
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26.10.2020 16:52 Відповісти
Вы знаете, я думал, что тупее Овоща не было президента и не будет. Но как я ошибался. Бубочка Овощу еще фору даст.
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26.10.2020 17:03 Відповісти
Зато-соответствует нашей практике. Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8785
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26.10.2020 16:50 Відповісти
Шо творится, бобеки? похоже дело идет к санкциям? Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2744
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26.10.2020 16:51 Відповісти
Це "суперечить загальним найкращим практикам", але ... "в ньому враховані в повному обсязі рекомендації, які давав БДІПЛ."
Знов пепики щось хотіли насмоктати, але не змогли.
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27.10.2020 13:28 Відповісти
ну если полуслипое ОБСЕ (хоть и БДИПЧ) что-то такое увидела ... то...таки там есть чем тыкнуть в нос-клювиком
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26.10.2020 16:58 Відповісти
Та вже пора вносити нові зміни в Виборчий Кодекс! Бо може так статися, що нові вибори - незабаром...
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26.10.2020 17:07 Відповісти
Да. Закон про то шо только зебобики имеют право быть избранными.
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26.10.2020 17:19 Відповісти
Упрощение избератеной регистрации это понятно, если человек в командировке пусть регистрируется посылает запрос по месту проживания и получает бюлетеннь , голосует и отпраляет зараннее по почте, а комиссия вскрывает письмо в день голосования, как например в США , все это можно было в законе прописать,а Изменение изберательного адреса, это человек ни жил в данной местности не имеет ни жилья ни двора ни кола , прожил всю жизнь в другом месте, а прихал изберать местным жителям понаехавшую власть , это же не президентские выборы где прямое большенство подсчитывается в целом по стране не зависимо от региона.
Теоретически это, что можно 100 тыс-м киевлян съездить в Одессу посмотреть футбол заодно проглосовать, а 100 Одесситам проголосуют в Киеве и кто выграет выборы в двух городах? естественно те кто имеет больше населения - Киевляне и Труханов ни когла выборы не выиграет в Олессе, а Кличко может балотиррваться в двух городах и победит
ОБСЕ рекомендует менять адреса для голосования?,что за очередное шельмовмтво от зеленой соросятинскрй саранчи, Гонтарева тоже много говорила, а теперь сидит под защитой МВФ от греха подальше, чтобы чего лишнего не взболтнула - куда и кому пошли кредиты по выплатам %, а отдавать наролу Украины, так и здесь Зеленая саранча говорят, что они советуют разворовать страну, только у себя они нп воруют, потому, что им ехать то не куда, они и таа все контролтруют, а за коррупционером слелующая власть или санкции может ввести иои авионосицец присоать.
Это ,что в Германии житель одной Земли или в Польше из одного воеводства может приехать и проголосовать в другую землю и воеводство или жители Берлина или Варшавы могут выиграть выборы еще в пару земель или граждане США из одного густонаселенного штата могут приехать в другие и проголосовать за Президента или местную власть, изменив там колличество местных жителей и тем самым крупные города как Нью Йорк могут устанавливать власть "Демократов" по всей стране. Ни надо путать общенациональные выборы Президерта с местные выборы на которых изберается местная власть и устанавливается самоуправление, какое уж тут самоуправление? - "карусельщиков"?. Получается как при Януковиче и Ахметове у себя они на Донбассе все порешали с результатом 101% пусть даже с явкой 10%, а с Донбасса эшелонами людей присылали голосовать по другим регионам искажая волеизявление местных жителей.
А чего можно ожидать от власти, честных выборов?,которая не доворованные деньги с бюджетного фонда короновируса и те крохи по сравнению с другими странами не потратила на борьбу с эпидемией в Украине, когда люди тысячами умирают без быстрых тестов, лекарств, кислорода, а медики остаются без зарплаты и увольняются без защиты.
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26.10.2020 20:40 Відповісти
 
 