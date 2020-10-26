"Європейська Солідарність" перемогла в п'яти регіонах і проходить в усі облради, - Порошенко

Партія "Європейська Солідарність" перемагає у 5 регіонах України.

Про це під час брифінгу у Центральному штабі партії заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ. Він зазначив, що за підсумками паралельного підрахунку голосів, який проводить партійний штаб, "Європейська Солідарність" лідирує на виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві.

Відповідно до паралельного підрахунку голосів, у Львівську обласну раду "Європейська Солідарність" набирає 30,52%, у Тернопільську – 22,68%, у Рівненську – 18,58%, у Київську – 19,61%.

У Києві на виборах до міської ради "Європейська Солідарність" набирає за даними опрацювання 96,57% протоколів 20,29% голосів, і це перший результат по Києву.

"Ми дуже тішимось, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку кампанії і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти вже в першому турі", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко також зазначив, що "Європейська Солідарність" єдина проєвропейська демократична політична сила, яка буде представлена в усіх обласних центрах України, у тому числі і в Краматорську.

"Це величезний крок вперед в порівнянні з парламентськими виборами минулого року, де "Європейська Солідарність" зайняла перше місце лише у Львівській області. На сьогоднішній день ми представлені у всіх без виключення областях і в п’яти ми зайняли перше місце. Але це ще не все. Я ще раз підкреслюю, що в усіх обласних центрах ми також перемогли на місцевих виборах", – наголошує Порошенко.

"Слуги" Зеленського не мають представництва у 3 обласних центрах, ОПЗЖ за даними нашого підрахунку голосів не долає бар’єр у шести обласних радах України. Партія Зеленського лідирує у 4 областях, ОПЗЖ лідирує у 3 областях і бореться за 4-ту", – повідомив Петро Порошенко.

"Я хотів би подякувати всім, хто чітко і послідовно своїм голосуванням підтримав політичну силу, яка стоїть на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції, яка чітко і послідовно впроваджує реформи, реалізує курс, закладений у Конституції України щодо постійного членства України в ЄС та НАТО", – зазначив Петро Порошенко.

Порошенко також повідомив, що у Львові, Рівному та Сумах кандидати на посаду міського голови від "Європейської Солідарності" виходять до другого туру.

П’ятий Президент зазначив, що "Європейська Солідарність" буде проводити консультації з іншими проєвропейськими силами щодо спільної підтримки у другому турі демократичних кандидатів.