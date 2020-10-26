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ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність

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ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність

Вищий антикорупційний суд виніс обвинувальний вирок стосовно Требухівського сільської голови Віталія Куця. Його визнали винним у замаху на зловживання службовим становищем і в підробці документів, через що в приватні руки мало відійти близько 8 га земельних ділянок.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок, 26 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України № 1261- VII від 13.05.2014), і в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України, голову Требухівської сільської ради Броварського району Київської області. Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємствах, установах і організаціях, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Йому також призначили штраф у розмірі 8 500 гривень.

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У 2017 році глава Требухівської сільської ради Броварського району Київської області склав і видав свідомо неправдиві офіційні документи з безоплатної передачі в приватну власність 34 особам земельних ділянок площею по 0,25 га кожна. Втім, довести свої злочинні наміри до кінця йому не вдалося, оскільки землевпорядна організація відмовилася розробляти проєкти землеустрою щодо відведення зазначених 34-х ділянок.

Вирок може бути оскаржено впродовж 30 днів в АП ВАКС.
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Топ коментарі
+3
Уря! Поймали злобного председателя какого-то Задроченска. Так вот ты какая, крупная рыба. ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность - Цензор.НЕТ 7790
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26.10.2020 17:04
+2
Власть олигархов просто ржёт над украинским народом, у одного Кернисова этой земли бери не хочу. ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность - Цензор.НЕТ 7942
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26.10.2020 17:15
+1
А ты читал,почему отказал,недоумок ты хренов?
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26.10.2020 17:40
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Уря! Поймали злобного председателя какого-то Задроченска. Так вот ты какая, крупная рыба. ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность - Цензор.НЕТ 7790
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26.10.2020 17:04 Відповісти
еще б узнать судьбу тех "неукраденых участков". От де ржака будет)
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26.10.2020 17:13 Відповісти
а кто тот пацан, который украл Словакию в Украине ???
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26.10.2020 17:19 Відповісти
Это - "ВСЕ" от наших "борцов с коррупцией"! Ну самим же себя им ловить?!
Разогнать "этих борцов" без выходного пособия! Не может обжора сдать "нормы ГТО", как не может шайка "прокуроров-нуворишей" бороться с коррупцией! Да они даже представить себе не могут, что можно жить в простой хрущевке и ездить на работу в общественном транспорте!
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27.10.2020 16:26 Відповісти
О і знову відкотилися. Тепер вже антикорупційний суд буде судити сільських голів та провідних спеціалістів. Імітація боротьби з найбільшим злом в державі - корупцією. Безнадійний народ.
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26.10.2020 17:04 Відповісти
В суд что подают,то он и рассматривает.И пока что только к ВАКС есть еще хоть какое-то доверие
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26.10.2020 17:19 Відповісти
ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність - Цензор.НЕТ 5067 ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність - Цензор.НЕТ 5067 ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність - Цензор.НЕТ 5067 смішний ти.....
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26.10.2020 17:33 Відповісти
То просто ты дурносмех)
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26.10.2020 17:35 Відповісти
«Сьогодні, 26 жовтня, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому Президентові України, який переховується від слідства із 2014-го року. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 ККУ. Причини відмови - порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

ПРОСТО ТИ ДЕБІЛКУВАТИЙ ОПТИМІСТ ЯКИЙ ПОГАНО ЗНАЄ ЖИТТЯ
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26.10.2020 17:37 Відповісти
А ты читал,почему отказал,недоумок ты хренов?
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26.10.2020 17:40 Відповісти
а навіщо, воно ж всеодно не розуміє, воно крім заголовку нічого не читає.
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26.10.2020 19:45 Відповісти
Власть олигархов просто ржёт над украинским народом, у одного Кернисова этой земли бери не хочу. ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность - Цензор.НЕТ 7942
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26.10.2020 17:15 Відповісти
А три роки це не за надто? Панять и прастить, выплатьть компенсацию.
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26.10.2020 17:30 Відповісти
вот она земельная реформа зеленского...

одного поймали, на 8ми гектарах, а те кто будет миллионы гектаров воровать ещё и наградят именным орденом
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26.10.2020 17:31 Відповісти
 
 