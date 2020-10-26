ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність

Вищий антикорупційний суд виніс обвинувальний вирок стосовно Требухівського сільської голови Віталія Куця. Його визнали винним у замаху на зловживання службовим становищем і в підробці документів, через що в приватні руки мало відійти близько 8 га земельних ділянок.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок, 26 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України № 1261- VII від 13.05.2014), і в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України, голову Требухівської сільської ради Броварського району Київської області. Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємствах, установах і організаціях, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Йому також призначили штраф у розмірі 8 500 гривень.

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У 2017 році глава Требухівської сільської ради Броварського району Київської області склав і видав свідомо неправдиві офіційні документи з безоплатної передачі в приватну власність 34 особам земельних ділянок площею по 0,25 га кожна. Втім, довести свої злочинні наміри до кінця йому не вдалося, оскільки землевпорядна організація відмовилася розробляти проєкти землеустрою щодо відведення зазначених 34-х ділянок.

Вирок може бути оскаржено впродовж 30 днів в АП ВАКС.