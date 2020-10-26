Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%
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Після обробки 54,27% бюлетенів на 208-му окрузі на довиборах до Верховної Ради з відривом в 1% перемагає Анатолій Гунько від "Слуги народу".
Про це говорять дані на сайті ЦВК,передає Цензор.НЕТ.
Так, за Гунька проголосували 32,83% виборців, за Ляшка - 31,85%.
На третьому місці самовисуванка Людмила Давиденко з 28,02% голосів.
Топ коментарі
+35 Moshe Dayan
показати весь коментар26.10.2020 17:25
+20 Сергей Титаренко 7980c65d
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+18 Максим Бондаренко b802a304
показати весь коментар26.10.2020 17:26
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Лучше бы Ляшко прошел...
Це ти пі.ара-демагого Ляшка ставиш в один ряд з Борисом Джонсоном і Маргарет Тетчер?!)))
іді ОТ! таке ж схиблене мізками як твій фантаст-порошенко!
или "лучше" .....
С 2014 года года компании украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрели активов на сумму около 22 миллиардов гривень. Об этом пишет Новое время.
"Если по состоянию на 1 мая 2016 международное агентство Bloomberg оценивало состояние Ахметова в 4,26 млрд долларов, то сейчас они составляют уже 6,23 млрд долларов", - сообщает издание.
наприкінці грудня 2017 року, регулятор енергетики НКРЕКП, який очолював колишній співробітник Roshen Дмитро Вовк, підняв тариф українським споживачам - щоб Ахметов зміг заробити зайвих 10 мільярдів гривень за схемою "Роттердам+".
https://news.24tv.ua/********************************************************************************************
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слухи о коалиции Порошенко с Ахметовым имеют все основания: оба сейчас находятся под ударом (особенно в деле по расследованию грандиозной схемы «Роттердам+»), их богатые активы представляют несомненную ценность в нищающей стране, политическое влияние обоих на нынешнюю власть (а значит и шансы на действенную защиту) практически сведено к нулю.
Тактический союз двух олигархов не просто возможен, а жизненно необходим. Так что информация Александра Онищенко имеет право быть услышанной, тем более аналогичных сигналов поступает всё больше.
Люди не поверили обещаниям Зеленского «закончить войну до конца года» и «посмотреть в глаза Путину»…
1. Украинцы застраховались от рисков непоследовательной центральной власти и от «новых лиц». Везде побеждает разнонаправленная оппозиция к Слугам. Переизбраны почти все мэры крупнейших городов (кроме Ровно и Черновцов), переизбран месяц не приходящий в сознание мэр Харькова. Страна проголосовала за политическую децентрализацию.
2. «Магия Зеленского» уничтожена. Президент Владимир Зеленский решил поднять рейтинг кандидатов, связав их с собой - но вышло наоборот, кандидаты утопили рейтинг лидера.
Случайные люди в партии и впрямь поверили, что «президент - в моей команде», а в результате партия никакой системной работы не вела, возложив кампанию на самого Зеленского. Слуги народа показали себя на местных выборах партией одного лидера и его рейтинга, своего веса у партии нет.
3. Явка на местных выборах 2015 была 46,6%, на местных выборах 2020 - рекордно низкий результат - 36%.
В стране, где большинство граждан не верят в возможность изменений во власти путем выборов, Майдан и революция стоят на повестке дня как один из возможных сценариев.
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4. В Украине есть одна мобилизующая идеология - война с Россией (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Попытка игнорировать войну в условиях войны не является «центризмом», как думали Слуги - это безответственность.
Люди не поверили обещаниям Зеленского «закончить войну до конца года» и «посмотреть в глаза Путину». В итоге в качестве общенациональной партии войны, представленной в большинстве регионов и городов, обозначилась ПЕС, в качестве общенациональной партии коллаборантов - ОПЗЖ.
5. Полный провал Офиса президента как центра управления страной, который сосредоточил в своих руках весь ресурс власти Зеленского. Оказалось, Ермаку, Шефиру, Баканову, Трофимову, Татарову очень удобно пилить должности, сидя на ушах у президента, но они неспособны сохранить ему власть.
Дееспособность Зеленского зависит от того, способен ли он сделать выводы и очистить окружение от балласта. Они утешают Зеленского так: «раньше у нас не было вообще никакой власти на местах, а теперь есть». Но на самом деле, вам дали 100% власть в центре, а вы ее через год потеряли на местах.
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6. Зеленский утратил влияние как лидер, способный в одиночку одним своим рейтингом генерировать власть и это усилит его зависимость от олигархов, прикупивших себе немного Слуг и выстроивших отношения с окружением президента.
Вся система власти начнет сейчас шататься как карточный домик в связи с отсутствием у президента голосов для принятия бюджета-2021, и президент продолжит торговать влиянием и ресурсными должностями - в правительстве и госпредприятиях.
Власть по-прежнему сосредоточена в кабинете президента, но Зеленский по-прежнему так и не понял как ее реализовать.
7. «Сетки» и «карусели» применялись на выборах, но их значение было совсем незначительным, партии, которые работают с пенсионерами, начали применять сетевой маркетинг.
Главным системным нарушением стала технология Зеленского по мобилизации электората через незаконный опрос, для которого наняли за деньги около 1000 гривен молодежь и даже нередко несовершеннолетних, но эта афера ударила по самим Слугам.
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Общественная организация ОПОРА заявила, что опрос Зеленского может считаться применением административного ресурса. Тем не менее, выборы стали достижением демократической Украины, Центризбирком и полиция обеспечили порядок на участках и за участками.
8. Россия вбросила рекордное финансирование в пророссийских кандидатов, но проекты ОПЗЖ и близкие к ОПЗЖ Пальчевский и Шарий не смогли расширить пророссийский электорат. С другой стороны, они сохранили свою нишу.
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Без ликвидации бизнеса Медведчука и дотаций из РФ сократить влияние России на украинскую внутреннюю политику не получится. Путин продолжает разрывать Украину изнутри, это огромный вызов для государства, с которым мы не можем справиться.
9. Показательно, что когда трюкачи, эффективные в подковерных войнах, типа Коломойсокго и Столара пытаются телеэфиром и десятками миллионов долларов скрыть отсутствие идеологии, структур и системной работы, их ждет провал.
«За майбутне» и Пальчевский - одни из самых дорогостоящих проваленных кампаний в Украине. Облапошили в результате не избирателей, а только заказчиков безумных рекламных бюджетов.
10. Я не понимаю, чего расстраиваются кандидаты, которые начали кампанию два месяца назад, и были далеки либо от политики, либо от местных проблем. Мессианство плохо работает в политике, порядок бьет класс, надо начинать кампании раньше - желательно сразу после подведения итогов этих выборов.
Пропорциональная система - это шаг вперед в развитии демократии, которая создала запрос на формирование структурированных политических партий на местах. Безусловно, систему надо совершенствовать, нужны открытые списки. Но партиям есть куда расти.
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Такими видит итоги журналист и общественный активист Юрий Бутусов, о чем и написал сегодня в Фейсбуке. С его оценками трудно не согласиться. Разве что излишне мягко
И гнида вдруг побеждает с разницей в 100 голосов
Сливают
У нас власть это самый быстрый и простой способ САМОЗБАГАЧЕННЯ - лучше любого бизнеса - там риски прогореть, конкуренция. крызы всякие, мозги надо и нервы, а в Раде только кнопку нажимай ЗА или Против в зависимости за что больше заплатят.
у Ляшка лотерейные деньги наверное уже заканчиваются а на Черниговщине люди простые верят , что везунчик выиграл даже НАБУ поверили ))
Водители
Ларионов и КутькоЛяшко и Гунько, используя один штуцер на две бортовые машины обязались завезти готовой продукции в магазины и склады на 38 тонно/километров (с).
Вони обидва популісти і політичні повії. РадиКали таке ж лайно, як і зелені какашки.