Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%

Після обробки 54,27% бюлетенів на 208-му окрузі на довиборах до Верховної Ради з відривом в 1% перемагає Анатолій Гунько від "Слуги народу".

Про це говорять дані на сайті ЦВК,передає Цензор.НЕТ.

Так, за Гунька проголосували 32,83% виборців, за Ляшка - 31,85%.

На третьому місці самовисуванка Людмила Давиденко з 28,02% голосів.

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