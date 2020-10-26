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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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"Слуга народу" Андрійович складе депутатські повноваження, оскільки обраний головою ОТГ на Івано-Франківщині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат зі "Слуги народу" Зіновій Андрійович обіцяє скласти депутатські повноваження, оскільки обраний мером міста Надвірна Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Нардеп повідомив, що за попередніми даними, він отримав 60% голосів виборців на посаду голови Надвірнянської ОТГ і тому складе свої повноваження.

"Я цю обіцянку, яку озвучив у передвиборчій кампанії, виконаю. Відповідно до закону, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи буде це до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того. Буду здавати мандат депутата Верховної Ради України, щоб зосередитися на роботі для Надвірнянської ОТГ", - сказав Андрійович.

Зіновій Андрійович був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області. З 2006 року тричі обіймав посаду міського голови Надвірної.

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Автор: Анастасія Потіха
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Жителям Надвирного мои соболезнования.
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26.10.2020 17:28 Відповісти
Вовремя свалил. "Слуга народа" Андриевич сложит депутатские полномочия, поскольку избран председателем ОТО на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 7873 Скоро на носках-понесут.
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26.10.2020 17:31 Відповісти
можно и так конечно разбирать монобильшисть "Слуга народу" Андрійович складе депутатські повноваження, оскільки обраний головою ОТГ на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1312.но не очень эффективно...победителей маловато
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26.10.2020 17:34 Відповісти
Ну, пішов нижче лінії шторму, з низу йому зараз буде спокійніше.
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26.10.2020 18:00 Відповісти
Мер це його макс.рівень,сам зрозумів.
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26.10.2020 18:10 Відповісти
ОТГ - це нова мотивація для корупціонерів. І, як видно, питання стоїть вище за Верховну Раду.
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26.10.2020 18:46 Відповісти
Краще бути мером в містечкуі, ніжим ніким в Раді.
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26.10.2020 18:52 Відповісти
 
 