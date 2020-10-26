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Київська область (3131) місцеві вибори (1000) облрада (269)

Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5%

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Вибори до Київської облради:

На момент опрацювання 65% протоколів "Європейська Солідарність" набирає приблизно 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батьківщина - 9%, ОПЗЖ - 6,5%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані джерел у різних штабах.

За нашими даними, "Наш край" мінімально не добирає до необхідного бар'єру для проходження в облраду.

Зазначимо, що "ЄС" на виборах по Київській області першим номером вела нардепка Вікторія Сюмар.

"Слуг народу" вів народний депутат Олександр Дубінський. Характерно, що відразу після закінчення виборів він оголосив дані його екзитполів, які згодом не підтвердилися. За його екзитполами, саме "слуги" перемогли в Київській області з результатом приблизно 27%.

"За майбутнє" на вибори до облради вів Ярослав Москаленко - голова Київської обласної організації політсили.

"Батьківщину" - Андрій Засуха, син колишнього голови Київської облради, ексголови Київської ОДА Анатолія Засухи та колишньої депутатки від Партії регіонів Тетяни Засухи.

"ОПЗЖ" - Валерій Ксьонзенко, член партії ОПЗЖ. Депутат Київської обласної ради 7-го скликання, ексдепутат і секретар Бориспільської міської ради.

Читайте також: "Європейська Солідарність" перемогла в п'яти регіонах і проходить в усі облради, - Порошенко
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Топ коментарі
+40
Выборы в Киевский облсовет: "ЕС" на первом месте с 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє"- 11%, "Батькивщина"- 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 5624
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26.10.2020 17:58
+35
"За майбутнє" - 11%. Це просто звіздець...
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26.10.2020 17:47
+31
Зря торопитесь. "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина - 9%, ОПЗЖ - 6,5%.Источник: https://censor.net/ru/n3227189 - эти гниды объединятся и будут воду мутить.
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26.10.2020 17:49
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Рашкобыдло, твои анализы выборов в лАбАлАтории фсбэшника пальчевски...
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26.10.2020 20:45 Відповісти
Ахахаха))))такой мути я ещё не слышала "даже во Львове всего 30%")))))))вы,зесрань,прибитые мешком с песком из за угла,особенно когда обсыраетесь.
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26.10.2020 20:53 Відповісти
Львів якраз Порошенко виграв..
Що,Як неприхильник Порошенко все-таки вважаю позитивом - бо рагуль і злодій САдовий "Доля" просто вже оборзів
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26.10.2020 21:22 Відповісти
лечиться тебе надо, пока не поздно.
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26.10.2020 21:10 Відповісти
не весь Захід за Свободу...
Львів"яни ЗАЧАРОВАНІ фейковими патріотами ,РАФІНОВАНИМИ ЗЛОДІЯМИ У ВИШИВАНКАХ Садовим,тепер Синюткою(зам .Садового 10-ть років)....
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26.10.2020 21:15 Відповісти
У Петра проблема...
з Кадрами.....Як Бізнесмен,він звик розраховувати на надійних і відданих....

в результаті ЗНОВУ ПРОЙО..АНІ взагалі-то вибори.... народ він просто заї..ав своїми "гладковськими-свинарчуками"..
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26.10.2020 21:20 Відповісти
тепер єдиному в країні ультрасуперпупер проєвропейцю прийдеться публічно вязаться з агентами Кремля...
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26.10.2020 20:35 Відповісти
Да. У зе вариантов просто ноль. Да и у жульки тоже
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26.10.2020 20:40 Відповісти
Вариант коалиции по-сути один: СН+За майбутнє+ Батькивщина. Эти то точно с ЕС в коалицию не пойдут.
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26.10.2020 20:54 Відповісти
Батькивщина с зелупоголовыми нет
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26.10.2020 22:25 Відповісти
Легко. ТЮ не раз доказывала, что абсолютно всеядна.
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27.10.2020 01:47 Відповісти
все они всеядны в том числе и сооснователь Партии регионов непогрешимый Пэтро. да и лохторат всеяден,только покажи морковку и побегут бараны в стойло.
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27.10.2020 09:08 Відповісти
ну і х..й з ними...

Україні має бути НАСРАТИ на безідеологічні політпроекти.
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26.10.2020 21:16 Відповісти
Проєвропеєць-олігарх - це звучить гордо!
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27.10.2020 08:48 Відповісти
брызгающими слюной, бессильными зебилами в комментах удовлетворён. Спасибо, Киев.
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26.10.2020 21:11 Відповісти
Хто болей набярэ,таго і бабкі.
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26.10.2020 21:20 Відповісти
ты твои бабки у твоего хозяина луки уже отбил?
нет? а чё так? раб потому что?
вот пока не отобьешь - не вякай у свободных людей
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26.10.2020 23:21 Відповісти
У нет слов , какой же процент Дебилов в Украине Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 920 Так это вам дают , еще свободно выбирать , но дальше может все повернуться как в Белорусии или на эрефии Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 8704
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26.10.2020 21:42 Відповісти
Та, зелені, мінімум, двома колонами зайшли: "Слуга народа" - 16% та "За майбутнє"- 11% Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 51
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26.10.2020 21:58 Відповісти
Не совсем так , Беня хоть и мудень знатный но явно не дурак , на кой хрен ему палить сей час за Майбутне союзом с тонущим зеленым Титаником.
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27.10.2020 00:36 Відповісти
Ну набрали одни 20, другие 16, а потом сольются вместе в экстазе распила бабла из местного бюджета.
Местные ылылты как флюгеры, в каких только партиях не были...
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26.10.2020 23:41 Відповісти
Согласен, не исключено что пецины "патриоты" объединятся с жоппоблоком или слугами еврейского народа, на местном уровне это в порядке вещей.
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27.10.2020 17:25 Відповісти
У нас міський голова де тільки не був, і у Партії Ригов, потім у БПП, зараз блок Вілкула.
Мені здається йому пофіг з ким, аби бути на місці.
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27.10.2020 17:27 Відповісти
То что в Киевской области живет еще 17% идиотов это Осла Оманского недоработка , ему есть куда еще стремиться , надо , что бы эти дятлы голодные посидели и с ковидом по коридорам повалялись , пока тупорылые ушлепки не начнут на конец думать головой.
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27.10.2020 00:39 Відповісти
Сколько только генетического мусора наплодилось, и понаехало в Украину, при кацапской, колониальной власти? Все эти проценты за жопоблок", зеленых клоунов, тимошенсковских сук, ж.д. майбахов - это убитые, ими же, украинцы и наше потомство. С этим приходится жить... и выживать.
Новых побед и удач нам, украинцам в новых битвах! Это надо для отмщения, чтоб на нашей земле воцарился мир и процветание.
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27.10.2020 05:31 Відповісти
а шо не слышно как проголосовала армия?каков процент за слуг урода?
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27.10.2020 06:38 Відповісти
Как не старались коломойские журнашлюхи с Г+Г а
партия зеленых наркоманов пролетела как фанера верещук над парижем.
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27.10.2020 07:55 Відповісти
Вражає тупість і бидлоцтво виборця! Опоблок,Майбах,СН.Чи цьому електорату щось пороблено,чи на нього діють космічні планети,не знаю,але результати голосування чітко показує що цей народ недоумкуватий і мені його не шкода.Живіть в лайні і не п--ть потім що вам погано бо погана влада. "Жеріть очі,щоб повализили.Бачили що купували"
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27.10.2020 08:09 Відповісти
Не менш вражає тупість виборців, які голосують за "патріотів"-олігархів. "Патріот"-олігарх - це нонсенс. Але є люди в Україні, які в це свято вірять.
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27.10.2020 08:51 Відповісти
Верещащая курица где? или ветром сдуло?
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27.10.2020 10:58 Відповісти
Не важно кто замет первое место, а важно кто сформирует большинство, а тут могут быть такие чудеса, особенно на местном уровне.
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27.10.2020 17:21 Відповісти
Крысы типа Костенко остались в норе
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27.10.2020 17:23 Відповісти
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