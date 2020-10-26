"Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки
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Велика частина заробітчан не платять податки, зокрема ЄСВ. Щоб почати боротися з ухиленням від сплати податків з боку українських трудових мігрантів, потрібно розкрити банківську таємницю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко.
"І ми, і НБУ бачимо цю інформацію: $12 млрд переказів надійшло з-за кордону. З них $2,3 млрд - через системи переказів грошей, тобто точно мали потрапити в декларації. Але потрапило тільки 11 млрд грн - в 30 разів менше від $12 млрд", - заявив Любченко.
"Хоча, коли грянула пандемія, склалася унікальна ситуація. Всі заробітчани приїхали додому. Рідне село, рідна дорога, рідна школа. Тут батьки, діти. Так, вони годують сім'ю, але платять тільки за своє просте відтворення. А розширене? Адже податки і збори - це школи, пенсії, лікарні", - зазначив глава податкової.
На думку Олексія Любченка, щоб податкова почала боротися з ухиленням від сплати податків з боку українських трудових мігрантів, необхідний контроль банківських рахунків.
"Я категорично за розкриття банківської таємниці. Що це за архаїзм? ... Але ситуація приголомшлива: будь-яка країна світу, будь-який банк за кордоном на наш запит дає будь-яку інформацію щодо руху по рахунках, а Росія не дає. Хоча ризиків я не розумію ... ", - заявив глава податкової.
Нагадаємо, раніше глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що необхідно оподаткувати грошові перекази заробітчан в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Своїми заробітками вони інвестують нашу економіку - скільки будматеріалів закупили, майстрам заплатили, замовляли інші товари і послуги
Еще можно не на члена семьи переводить деньги а на свой украинский счет, а карточку дать члену семьи - пусть снимает
А якби я так переказувала гроші на свій рахунок - то теж ? Не знаю, чи відкрили б мені рахунок в українському банку.
Я - не податковий резидент України, звичайно, плачу податки тут. Наприклад, депозити б не відкривала, щоб проценти не мати і не платити tax on interest income.
Але я не бачу жодної підстави для оподаткування коштів, отриманих через wire transfer ???
Це як ? Тут люди отримують перекази з-за кордону на різні суми і їх не декларують і податки не сплачують, бо вже заплатили банкам за транзакцію - за послуги. Тебе може банк або уряд спитати про походження грошей: тоді мусиш надати документ - хоча при оформленні переказу ми обов*язково вказуємо це в окремому полі.
А мені про щось подібне розказували з Приватом.
Людина звідси, яка була в Україні, хотіла зняти на свою канадську кредитку гроші в банкоматі (cash advance), але транзакції були відкинуті. Вона пробувала двічі чи тричі. І щось там не пішло, гроші вона не дістала.
Але коли повернулася в Канаду, їй прийшов statement з Віза, що гроші стягнуто (здається, 800 доларів) + там ідуть ще ж і відсотки. Вона телефонувала, щоб з*ясувати, вони перевіряли зі свого боку, а потім сказали - то український банк. Вона дзвонила у Приват у те місто, де перебувала - ніхто ніколи нічого не знайшов. Про відшкодування вже мовчу. І вона мусила заплатити.
Ми у таких випадках перевіряємо по камерах, час до секунди, знаємо ж наявність грошей у банкоматі і т.д. Буває несправність ATM - по виписці транзакція проходить, а машина грошей не дає. Виправляємо завжди. А вони - відфутболили.
Справді, дуже неприємна ситуація.
Ми закриваємо рахунок, коли доведене шахрайство з боку клієнта.
Але коли клієнт є жертвою fraud - то ні.
Завжди є investigation.
Вони явно не хотіли більше мати проблем з таким українським банком у майбутньому, де могло йтися про більші суми. + їхня система безпеки виявилася не готовою до такого.
В країну зайшло 12 млрд доларів які влилися в банківську систему, покращили валютний баланс
і не дали опуститись гривні до умовно 50 гривень за долар.
1. Чиновник хоче оподаткувати, заробітчанин каже нєфіг і робить польську чи чеську картку і дає жінці чи батькам,
або привозить налом і кладе під матрас ну або вирішить що краще купити на ті гроші щось в Польші, замість того
щоб годувати всяких чинуш.
Наслідок:
Якщо на наступний рік засвітиться в банках хоча би половина тої суми то це буде ну дуже, дуже хороший результат.
Резерв валюти в банківській системі, щоб втримати гривню наплаву різко зменшиться.
2. Адміністрування податку
Потрібно багато додаткових людей в податковій і в банках плюс програмне забезпечення, компютери.
Це реально будуть великі затрати тому що маємо справу з відносно малими сумами і великою кількістю тих
з кого захочуть зняти податок. Мова йде про мільйони людей.
Тобто на адміністування потрібно буде десятки тисяч.
3. Що робити з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування?
Тобто що завадить заробітчанину подати в міжнародний суд на державу за знятий податок всупереч договорам.
І скільки потенційно будуть коштувати компенсації за рішенням суду.
Все должны платить налоги и это факт!
А неофійні зараплати "в конвертах" таки приїдуть в Україну ... але глибоко під білизною ..., чи в інших потаємних місцях
- не купувати товари вироблені на заводах олігархів;
- віддавати перевагу товарам тої країни, в якій працювали;
- не користуватися жодними держпослугами;
- не платити податків;
- об'єднуватися в профспілки для організації надтривалих страйків
(це ті, хто хоче жити в Україні);
- робити все, щоб допомогти виїхати своїм дітям за кордон і забути
цю дурнувати країну;
- за можливості проживати і працювати постійно за кордоном і всі витрати робити там.
Олігархія має здохнути під натиском безгрошів'я, відсутності населення і відсутності засобів виробництва.
"Хотя, когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация. Все заробитчане приехали домой. Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы - это школы, пенсии, больницы", - отметил глава налоговой.- але він забув додати це і їхні нові котеджі,яхти літаки, та виведені в офшори 22 мільярди доларів,їх хто " обкладе" податками???
ja, ja, gut worte mein ******
Для подібних заяв потрібні докази і цифри. Я переконаний, що левову частку податків "поїдають" хитро.пі українці, які ніякого відношення до чиновників не мають.
Але ж заробітчанин просто не платись податки, усе. на цьому шкода закінчена. Далі тільки плюси. Він зовнішній інвестор, приносить сюди валюту, його кошти створюють тут робочі місця.
А той хо отримує зарплату в конверті? Це конвертаційні центри, це чорний кеш, це злочинність, це дах правоохоронців, це корупція і т.п. То що ж насправді зло і з чим потрібно у першу чергу боротись?
создано ими в Украине - этого они не видят.
Люди САМИ нашли работу и уплатили налоги там, де нашли.
Налоговая пусть сначала разберётся с таможней.
По понятиям "украинской" налоговой платить за джидайский праздник жизни
обязаны исключительно гои.
Генри Форд описал это всё ещё в 1920 году в своей знаменитой книжке по данному вопросу.
В гугле есть - немножко скучно, но очень полезно.