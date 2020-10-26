Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко
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Масштабне дослідження вакцини на людях може зайняти близько пів року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко.
На запитання, чи реально створити українську вакцину вже наступного року, академік відповів:
"Вона реальна, якщо вона продемонструє, що вона працює як вакцина. Річ у тім, що з жодною вакциною заздалегідь не можна передбачити, як вона працюватиме з організмом людини. Її випробовують на тваринах. Але все-таки головні випробування - це клінічні випробування, перша й друга фаза, на здорових людях, щоб побачити, чи вона викликає в них імуновідповідь. А потім, звичайно, на великій кількості людей - різної статі, з різними захворюваннями, різного віку, щоб побачити, чи не викликатиме вона побічних ефектів".
За оцінками Комісаренка, масштабне дослідження вакцини на людях може зайняти близько пів року.
"Перші фази випробування значно швидші. Якщо зараз ми розпочнемо випуск хоча б пробної партії вакцин на наших підприємствах, щоб мати ці вакцини, щоб випробовувати їх, то через рік ми можемо мати нашу вакцину. Але якщо вона з'явиться через рік... Я думаю, вакцина потрібна нам значно раніше", - зазначив він.
Як наголосив академік, "треба думати про те, щоб десь придбати чи отримати вакцину, якою ми можемо проімунізувати наших людей якомога раніше". Він додав, що така вакцина має бути спочатку визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я як ефективна.
Будь ласка, зачекайте...
под руководством зелього квартал-геноссе Гагарина ?
опять неизвестная "социологическая фирма" "Веселых клоунов Квартала" во главе с очередным Юрием Гагариным ?
спасибо Вам, дорогой академик!
колитесь сами....
Академик говорит что нет смысла ждать "украинской" вакцины, надо брать готовую за границей.
- Шо
- Жарь рыбу...
- А де рыба?
- Ты пока жарь, а рыба будет...
- Жарь всю.
Ответ академика: "Она реальна, если она продемонстрирует, что она работает как вакцина"
Яснее стало?
Она реальна, если она станет 3-й экономикой мира.
Video: Novokuzņeckas morgā vairs nav vietas Covid-19 upuru līķiem
Она туже идет называется covid-19
Думаю, що не 100 доларів за ампулу, і навіть не 500...
Можно ли курить во время молитвы? Курить во время молитвы нельзя, а молится во время курения можно!...
Почему? А почему эта же вакцина не новое биологическое оружие или ее вариант, или ее часть варианта?
У вас есть доказательства?
Академик намекает что нет смысла ждать "украинскую" вакцину. Даже ЕСЛИ (если! и то не факт!) она будет успешная, то уже будет слишком поздно и она будет не нужна.
Поэтому надо не изобретать велосипед а покупать вакцину за границей, которая будет признана ВОЗ.
Академик таким образом опускает контору "Рога и Копыта" афериста Фаворова, который втюхал Зеленскому необходимость "профинансировать разработку отечественной вакцины".
Академік комунаренко першим вколе зелену фрикцію у зраді,а потім їх припіzдєнта.