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Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко

Масштабне дослідження вакцини на людях може зайняти близько пів року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко.

На запитання, чи реально створити українську вакцину вже наступного року, академік відповів:

"Вона реальна, якщо вона продемонструє, що вона працює як вакцина. Річ у тім, що з жодною вакциною заздалегідь не можна передбачити, як вона працюватиме з організмом людини. Її випробовують на тваринах. Але все-таки головні випробування - це клінічні випробування, перша й друга фаза, на здорових людях, щоб побачити, чи вона викликає в них імуновідповідь. А потім, звичайно, на великій кількості людей - різної статі, з різними захворюваннями, різного віку, щоб побачити, чи не викликатиме вона побічних ефектів".

За оцінками Комісаренка, масштабне дослідження вакцини на людях може зайняти близько пів року.

"Перші фази випробування значно швидші. Якщо зараз ми розпочнемо випуск хоча б пробної партії вакцин на наших підприємствах, щоб мати ці вакцини, щоб випробовувати їх, то через рік ми можемо мати нашу вакцину. Але якщо вона з'явиться через рік... Я думаю, вакцина потрібна нам значно раніше", - зазначив він.

Як наголосив академік, "треба думати про те, щоб десь придбати чи отримати вакцину, якою ми можемо проімунізувати наших людей якомога раніше". Він додав, що така вакцина має бути спочатку визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я як ефективна.

Читайте також: Якщо українські вчені зможуть створити вакцину від COVID-19, запустити її у виробництво все одно не вийде, - академік НАНУ Комісаренко
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Топ коментарі
+27
Собственную вакцину от коронавируса Украина может получить через год, но провакцинировать людей нужно раньше, - академик НАНУ Комисаренко - Цензор.НЕТ 3137
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26.10.2020 18:00
+22
Все хочуть кацапський ;Спутнік; на українцях випробувати...
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26.10.2020 17:59
+19
"шура, вы пока вакцинируйте! а вакцина будет" (С)
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26.10.2020 17:57
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"шура, вы пока вакцинируйте! а вакцина будет" (С)
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26.10.2020 17:57 Відповісти
вакцина куется в секретных социологических лабораториях ЗЕльоного рейха ?

под руководством зелього квартал-геноссе Гагарина ? Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 6950
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26.10.2020 18:53 Відповісти
кто создает украинскую вакцину ?
опять неизвестная "социологическая фирма" "Веселых клоунов Квартала" во главе с очередным Юрием Гагариным ?

спасибо Вам, дорогой академик!
колитесь сами....
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26.10.2020 17:58 Відповісти
академик ващета на это и намекает - нет смысла платить деньги конторе "Рога и Копыта", надо просто покупать готовую зпграничной разработки.
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26.10.2020 19:56 Відповісти
Все хочуть кацапський ;Спутнік; на українцях випробувати...
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26.10.2020 17:59 Відповісти
Спутнік5G. Натяк? Ні
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26.10.2020 18:00 Відповісти
Спутничёк
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26.10.2020 18:22 Відповісти
Собственную вакцину от коронавируса Украина может получить через год, но провакцинировать людей нужно раньше, - академик НАНУ Комисаренко - Цензор.НЕТ 3137
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26.10.2020 18:00 Відповісти
Собственную вакцину от коронавируса Украина может получить через год, но провакцинировать людей нужно раньше, - академик НАНУ Комисаренко - Цензор.НЕТ 6302 Собственную вакцину от коронавируса Украина может получить через год, но провакцинировать людей нужно раньше, - академик НАНУ Комисаренко - Цензор.НЕТ 3647
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26.10.2020 18:21 Відповісти
Все файно - лайка поставив, але пропоную трохи змінити рисунок.По-перше, "при любих обставинах" українці не кажуть - при будь-яких обставинах. По-друге, народ України це видумка комунариків і ОПЗЖ. Правильно - український народ. А за суттю все добре, лише форму до пуття треба привести.
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26.10.2020 18:42 Відповісти
А хіба не =за будь-яких обставин= ?
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26.10.2020 22:45 Відповісти
Точно. За будь-яких обставин.
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26.10.2020 23:02 Відповісти
и на чей же фуфломицин вы все время намекаете????? )))))))
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26.10.2020 18:02 Відповісти
Вам тоже лаптями пахнуло из сеней ?
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26.10.2020 18:08 Відповісти
сразу же - дерьмом, лаптями и стекломоем )))))
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26.10.2020 18:09 Відповісти
гурманы уже перешли на боярышник! Собственную вакцину от коронавируса Украина может получить через год, но провакцинировать людей нужно раньше, - академик НАНУ Комисаренко - Цензор.НЕТ 576
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26.10.2020 18:19 Відповісти
э не! боярышник - то для боярынь )))
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26.10.2020 18:55 Відповісти
Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 9447 !!
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26.10.2020 19:00 Відповісти
Онучами!
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26.10.2020 18:18 Відповісти
Надо так надо. Зебилы, на выход.
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26.10.2020 18:06 Відповісти
форумчанин Євгенійович записав добровольцем на конячу дозу зеленої вакцини )
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26.10.2020 18:09 Відповісти
А я ж його попереджав- перегляд серіалу про Голобородька та ;Свати; дорівнює лоботомії.
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26.10.2020 18:11 Відповісти
Походу, він вже відпочиває під банним листом. )
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26.10.2020 18:13 Відповісти
Логика чисто зебильская. Вакцина будет не скоро. Но вакцинировать нужно уже сейчас. Квартал 95.
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26.10.2020 18:11 Відповісти
твоя логика? Да, зебильская.
Академик говорит что нет смысла ждать "украинской" вакцины, надо брать готовую за границей.
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26.10.2020 19:57 Відповісти
За границей есть готовая???
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26.10.2020 23:51 Відповісти
- Жора!
- Шо
- Жарь рыбу...
- А де рыба?
- Ты пока жарь, а рыба будет...
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26.10.2020 18:18 Відповісти
- Рыба вся.
- Жарь всю.
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26.10.2020 18:30 Відповісти
вот, казалось бы, форум политический, но иногда от смеха --- аж живот болит! Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 6944
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26.10.2020 19:09 Відповісти
Этот автор "вакцины" Фаворов - аферист, развел Зеленского на бабло. Хорошо, когда не твое, можно потратить на фуфло
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26.10.2020 18:24 Відповісти
Конкретный, простой вопрос: "Реально ли создать украинскую вакцину уже в следующем году"

Ответ академика: "Она реальна, если она продемонстрирует, что она работает как вакцина"

Яснее стало?
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26.10.2020 18:25 Відповісти
Короче что-то сделать можно, на выходе может и вакцина получится, есть шансы.
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26.10.2020 18:31 Відповісти
Западная вакцина будет гораздо быстрее.
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26.10.2020 18:27 Відповісти
Реально ли, чтобы Украина стала 3-й экономикой мира?

Она реальна, если она станет 3-й экономикой мира.
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26.10.2020 18:28 Відповісти
главное чтоб она деиствовала, а то вот кремлеботы обья вили мол 4 готовит а в новокузнецке в морге места для мешков нема, ну так у нас пишет

Video: Novokuzņeckas morgā vairs nav vietas Covid-19 upuru līķiem
Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 737
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26.10.2020 18:29 Відповісти
кто б объяснил, как можно создать вакцину от болезни, после которой не вырабатываются антитела??????
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26.10.2020 18:30 Відповісти
Брехня !!! Готовится большая афера.Контора, которой скинут миллионы на испытания, вообще не имеет успешных кейсов по вакцинам. Самое интересное, что там сильно задействован Казахстан !?. Вот через него и будут нам поставлять рос."вакцину" под видом совместной разработки. (с)
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26.10.2020 18:30 Відповісти
! Готовится большая афера.

Она туже идет называется covid-19
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26.10.2020 19:24 Відповісти
ну что мне сказать - я вас понимаю..вы больны психически...симптомы на лицо !!! нужно лечится..
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26.10.2020 19:30 Відповісти
Ви напевно псіХіятір? Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 4548
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26.10.2020 21:52 Відповісти
В психиатрии самое главное кто первым оденет белый халат.. я одел ...
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26.10.2020 22:43 Відповісти
Таких шюстрих як ти 90%! Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 4483
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27.10.2020 08:42 Відповісти
А если ее напрямую из Штатов пригонят, вколешь себе?
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26.10.2020 20:53 Відповісти
Вот скажи мне - кто в период эпидемии колет вакцину !? та колите себе хоть осиную мочу !!!
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26.10.2020 22:45 Відповісти
Тут почитаешь, так почти все, но кацапскую не хотят, ждут западную.
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26.10.2020 23:09 Відповісти
Какая разница чья вакцина (кацапская то вообще борони Боже от нее) - Вакцины нет ни у кого !!! и еще долго не будет !!!...( хотя есть лекарство !! но его блокируют производители вакцины и мудаки которые бредят о новом мироустройстве - о короне медики знают уже больше 10 лет и препараты есть которые блокируют вирус)... которые Просто все производители хотят пропихнуть свои наработки для испытания ее в боевых условиях не платя за это денег подопытным даунам !!!
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26.10.2020 23:55 Відповісти
академік ??? дурник думкой багатіє...ах забув!!! він мабуть мав на увазі**препарат** розроблений японцями у 2014 році й який пройшов 3 фазу випробовань у США....він проти кількох видів вірусів..й його випробували в Ухані...й в Італіі...а тепер фірма з Рубіжного хоче запустити його в виробництво..японці передали їм права для подальших експерементів....Але за саму вакцину помовчали б...від сказа й не тільки у Індії закупали увесь час .. зелений клоун хоче як у фільмі клац ..й монтаж ...вакцина у продажі й пика зеленого на обгортці....
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26.10.2020 18:32 Відповісти
Цікаво, яка буде вартість такої вакцини на виході (тобто для кінцевого споживача, пацієнта), щоб усі на ній заробили?
Думаю, що не 100 доларів за ампулу, і навіть не 500...
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26.10.2020 18:41 Відповісти
Лично мне она и с доплатой не нужна.
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26.10.2020 18:47 Відповісти
А почему только через год? Шоб настоялась? Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 7118
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26.10.2020 19:01 Відповісти
Собственную вакцину от коронавируса Украина может получить через год, но провакцинировать людей нужно раньше,

Можно ли курить во время молитвы? Курить во время молитвы нельзя, а молится во время курения можно!...
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26.10.2020 19:17 Відповісти
та взагалі то, з історії розробки вакцин (проти правцю чи сказу, наприклад) - то кололи чим попало, і в кого попало, аби лише піддослідні були, поки не досягали результату. Ну, а поки не досягали, то люди мерли, невідомо чи від хвороби, чи від вакцини. А взагалі справа дріб'язкова - накалатав бурди в пробірці протимікробної - і колеш перехожим, поки черговому клієнту не допоможе.
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26.10.2020 19:35 Відповісти
Никто! Никто из людей не будет вакцинироваться непроверенной вакциной. Проверенность и подлинность вакцины еще потребуется доказать.
Почему? А почему эта же вакцина не новое биологическое оружие или ее вариант, или ее часть варианта?
У вас есть доказательства?
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26.10.2020 19:36 Відповісти
Ви занадто високої думки про піпл.
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26.10.2020 22:47 Відповісти
А доказывать кто будет - ВОЗ?
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26.10.2020 23:14 Відповісти
Н-да, очередной случай когда комментаторы прочитали заголовок и кинулись комментировать, а осмыслить саму статью никто не пытался.
Академик намекает что нет смысла ждать "украинскую" вакцину. Даже ЕСЛИ (если! и то не факт!) она будет успешная, то уже будет слишком поздно и она будет не нужна.
Поэтому надо не изобретать велосипед а покупать вакцину за границей, которая будет признана ВОЗ.
Академик таким образом опускает контору "Рога и Копыта" афериста Фаворова, который втюхал Зеленскому необходимость "профинансировать разработку отечественной вакцины".
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26.10.2020 20:02 Відповісти
Гроші з фонду по боротьбі з ковід 19 для розробки своєї вакцини треба було виділяти ще в квітні,а не в жовтні.За халатне відношення до своїх обов'язків мінздрава треба гнати в шию,загубили пів року.
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26.10.2020 20:33 Відповісти
Главная задача разработчиков вакцины - успеть создать ее до окончания эпидемии!!! Правильно доктор Комаровский в интервью Д.Гордону на вопрос будет ли в Украине вакцинация ответил - а как же будет! Сегодня по его мнению в Украине самый эффективный по финансам бизнес - это тестирование короновируса поскольку в Украине вообще нет службы, которая бы контролировала и определяла качество тестов, как это делается в США, поэтому никто не знает чем его тестируют и каковы реальные результаты этого теста. Отсюда у человека сегодня определили положительный результат, а завтра в другой фирме за бабки результат уже отрицательный - как это может быть??? А деньги то уже уплачены, а ответственности никакой. А теперь на очереди очередной более дорогой способ ободрать людей - это вакцинация. Люди не задумываются - самое простое лекарство от разработки до клинических исследований проходит минимум 1,5-2,0 года. А это сложнейшая вакцина. И как её могут разработать, изготовить, исследовать и продавать всего за каких-то 4-6 месяцев? И некоторые страны уже готовы продавать вакцину. А министр МОЗ Украины Степанов заявил, что Украина готова закупать эту вакцину - у кого, у фармацевтических аферистов? Такого "смелого" министра нужно публично метлой гнать с должности.
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26.10.2020 20:44 Відповісти
" ! Правильно доктор Комаровский в интервью Д.Гордону "- теж жи2 -їхСпєрди. Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 3925
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26.10.2020 21:54 Відповісти
Примусову вакцинацію в маси (органів державної зради)!
Академік комунаренко першим вколе зелену фрикцію у зраді,а потім їх припіzдєнта. Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 6734
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26.10.2020 21:56 Відповісти
 
 