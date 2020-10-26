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Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби, 26 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Біля Мар'їнки противник зробив кілька черг зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокаційного вогню серед українських захисників немає", - сказано в повідомленні.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей. Так, режим припинення вогню противник порушив, застосувавши неподалік Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

Читайте також: Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Провокаційні одиночні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

За минулу добу представники Національної поліції України зі складу ОС виявили 54 адміністративні правопорушення. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 178 транспортних засобів і 4 091 осіб. Також було затримано 3 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.
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Топ коментарі
+7
зебик. завязывай с перемирием. все равно обосрался. хватит уже корчить из себя миротворца. не выходит у тебя каменный цветок
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26.10.2020 18:24
+5
угу. он сегодня уже бычку включал на совещухе с министром медицины. требовал там чего то достоверного. видимо до этого момента достоверность данных его не сильно заботила почему то.
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26.10.2020 18:29
+5
Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3995
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26.10.2020 18:42
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А від провокаційного вогню не гинуть чи, що?
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26.10.2020 18:17 Відповісти
А орочня встаёт из окопа и вопит что это провокационный огонь и воины ВСУ так и быть, могут не погибать.
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26.10.2020 18:19 Відповісти
зебик. завязывай с перемирием. все равно обосрался. хватит уже корчить из себя миротворца. не выходит у тебя каменный цветок
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26.10.2020 18:24 Відповісти
Нет к сожаленю этот дегенерат будет вести себя еще дебильнее..Проиграш на выборах активизирует зе-болячку
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26.10.2020 18:27 Відповісти
угу. он сегодня уже бычку включал на совещухе с министром медицины. требовал там чего то достоверного. видимо до этого момента достоверность данных его не сильно заботила почему то.
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26.10.2020 18:29 Відповісти
Я вижу два варианта - или начнут подтасовывать статистику по тестам или меньше тестировать. Оба подхода зебильные(( 10 тыс в сутки у нас будет до конца ноября..Шо дальше - ХЗ
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26.10.2020 18:57 Відповісти
Ну Ок- припинили перемир'я. Що далі має відбуватися- твій сценарій, уважно слухаю.
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26.10.2020 18:30 Відповісти
Бандиты наверное не знают что у Зеленского перемирие
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26.10.2020 18:27 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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26.10.2020 18:31 Відповісти
хріново , що не святковим салютом з градів по Маріку ... може б когось до тями привело . хоча сказали б що то ЗСУ.
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26.10.2020 18:35 Відповісти
Ранение есть самой настоящей боевой потерей!
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26.10.2020 18:39 Відповісти
Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3995
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26.10.2020 18:42 Відповісти
Франціско Гойя, 1799 рік, "Los Catcappos".
Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5984
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26.10.2020 18:46 Відповісти
Звоните Алиеву, он научит правильному перемирию и прекращению огня.
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26.10.2020 19:22 Відповісти
Слуги народа просрали выборы. Может хватит прогибаться под наркомана и пора прекратить подыгрывать капитулянтам?
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26.10.2020 19:53 Відповісти
Ввалити у відповідь і сказати, що це не ми. Ну а що, тільки "той стороне" можна?
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26.10.2020 19:55 Відповісти
 
 