Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби, 26 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Біля Мар'їнки противник зробив кілька черг зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокаційного вогню серед українських захисників немає", - сказано в повідомленні.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей. Так, режим припинення вогню противник порушив, застосувавши неподалік Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

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Провокаційні одиночні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

За минулу добу представники Національної поліції України зі складу ОС виявили 54 адміністративні правопорушення. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 178 транспортних засобів і 4 091 осіб. Також було затримано 3 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.