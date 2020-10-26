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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Київська область (3131) Геращенко Антон (925)

Найбільшу кількість порушень на виборах зафіксовано в Київській області, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найбільшу кількість порушень на виборах зафіксовано в Київській області, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що найбільша кількість кримінальних та адміністративних правопорушень під час виборчого процесу зафіксована у Київській області.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ

"Можу сказати, що найбільш така гаряча ситуація була, за моїми оцінками, в Київській області", - сказав Геращенко.

Водночас директор Депаратменту комунікації МВС Артем Шевченко уточнив, що також такими точками є Київ, Одеса і Одеська область.

Як поінформувала поліція Київської області у Фейсбуці, за день виборів біло відкрито 24 справи.

"Упродовж дня волевиявлення та після закриття виборчих дільниць до поліції столичної області надійшло 608 заяв і повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства від громадян, спостерігачів та представників мас-медіа. За матеріалами перевірки працівники поліції Київської області відкрили 24 кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед цих проваджень 6 були відкриті щодо організації підкупу виборців, 11 - за фактом надання неправдивих відомостей до органу ведення Держреєстру виборців, 5 фактів - щодо незаконного використання виборчого бюлетеня, хуліганство.

Уточнюється, що поліцейські Київщини попередили масову фальсифікацію результатів виборів.

Зокрема, у порядку статті 208 КПКУ було затримано 10 осіб, і з них 4 повідомлено про підозру, а саме: 3 порушникам - за підкуп голосів виборців та ще одному чоловікові, який вчинив хуліганські дії в Ірпені відносно кандидата у місцеві депутати.

Досудові розслідування за ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) ККУ були розпочаті у Києво-Святошинському, Обухівському та Бориспільському відділах поліції.

За матеріалами перевірки поліцейські також відкрили кримінальні провадження: 5 фактів - за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі порушення таємниці голосування); за ст. 159 (Порушення таємниці голосування); за ст. 296 (хуліганство ) ККУ.

Щодо адмінпорушень, у поліції столичної області зазначили, що упродовж доби було складено 42 протоколи щодо порушення виборчого права, і всі їх направлять до суду для прийняття рішень.

Читайте також: Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5%
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Топ коментарі
+5
Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4204
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26.10.2020 18:51
+4
нынешние зелшебенцы сильно отличаются от прошлогодних Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2903.а волалы шо порохоботы будут отличаться...

Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7062
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26.10.2020 18:49
+3
Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7847
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26.10.2020 18:47
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Правила форума Рада форумчан
за коррупцию на Зеленского протокол составили ?

Поговаривают, что его развлечение кто-то другой оплатил.

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26.10.2020 18:43 Відповісти
Протокол составить не вопрос. А потом Печерский суд скажет как в случае с протоколом НАЗК - "Он же памятник...Низзя"
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26.10.2020 18:46 Відповісти
Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4204
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26.10.2020 18:51 Відповісти
І спитав він...
І пішов він .... Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8549
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26.10.2020 18:53 Відповісти
Император тарелок недоволен.
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26.10.2020 18:47 Відповісти
Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7847
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26.10.2020 18:47 Відповісти
нынешние зелшебенцы сильно отличаются от прошлогодних Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2903.а волалы шо порохоботы будут отличаться...

Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7062
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26.10.2020 18:49 Відповісти
Мізерна кількість. Ніпрощо.
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26.10.2020 18:50 Відповісти
Найбільшу кількість порушень на виборах зафіксовано в Київській області, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7927
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26.10.2020 19:17 Відповісти
Ну і що з цієї помилки? Яка проблема?
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26.10.2020 19:22 Відповісти
 
 