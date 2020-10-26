УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4118 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 216 2
Ляшко (976) Чернігівщина (1310) Гунько Анатолій (29) дострокові вибори (125)

Ми відреагували на всі звернення громадян щодо подій у 208-му окрузі, - поліція Чернігівщини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми відреагували на всі звернення громадян щодо подій у 208-му окрузі, - поліція Чернігівщини

Поліція Чернігівській області у день виборів, 25 жовтня, зареєструвала на окрузі №208 три події, пов'язані з виборчим процесом, звернень про факти підкупу виборців не надходило.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Поліція Чернігівської області відреагувала на всі повідомлення, що стосуються ходу виборів на окрузі №208. Всього зареєстровано 26 повідомлень про порушення, пов'язані з виборчим процесом", - сказано в повідомленні.

Так, 25 жовтня в 208 окрузі було зареєстровано 3 події, пов'язані з виборчим процесом, зокрема 2 стосувалися відсутності інформаційних матеріалів про кандидатів і 1 - відключення виборчої дільниці від електропостачання.

"Жодних звернень про будь-які факти підкупу виборців у поліцію області в день виборів не надходило", - зазначили в поліції.

Усього за час передвиборчої кампанії в окрузі №208 поліція області відкрила 6 кримінальних проваджень: по 3 за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права (ст.157 КК) і за фактом підкупу виборців (ст.160 КК). Досудові розслідування тривають.

Крім того, складено один адміністративний протокол порушення правил розміщення агітаційних матеріалів (ст.212-14 КУпАП).

Читайте також: Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Итоги ситуации в Украине спустя полтора года после избрания Зеленского:

Насильник - депутат ВР,
убийца - глава ОТГ,
сепаратист - во втором туре выборов в мэры,
некомпетентный комик во главе государства.
показати весь коментар
26.10.2020 19:30 Відповісти
Так це ваш обов'язок відреагувати.
показати весь коментар
26.10.2020 20:14 Відповісти
 
 