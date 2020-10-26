Дегрік-Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki
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Голова фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Альона Дегрік-Шевцова подала в суд на інтернет-видання mind.ua, видавцем якого є ТОВ "Ф'ючер Медіа".
Як передає Цензор.НЕТ, у позовній заяві, яка потрапила в руки редакції ua.news, фігурує нещодавня публікація mind.ua, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію позивача.
У своєму матеріалі mind.ua зробили низку заяв, що стосуються діяльності Олени Шевцової та ФК Леогеймінг Пей, співвласником якої вона є. Зокрема, в позові вимагають притягнути до кримінальної відповідальності журналістку Любов Величко та витребувати з самого видання 1 млн грн.
Нагадаємо, в липні 2020 року Альона Дегрік-Шевцова вже виграла суд про захист честі та ділової репутації проти сайту mind.ua. Суд зобов’язав ТОВ "Фьючер Медіа" протягом 5 днів вилучити з сайту інформацію з двох публікацій на сайте mind.ua, яка плямує честь і ділову репутацію позивача. Таким чином, це вже не перший випадок, коли інтернет-видання займається публікацією неправдивих даних про конкретну людину без підстав і доказової бази.
Альона Дегрік Шевцова повідомила, що після перемоги в суді обіцяє передати 1 млн грн благодійному фонду Tabletochki.
Інші судові справи щодо захисту ділової репутації, які виграла Альона Дегрік-Шевцова:
- Березень 2019 року – перемога в суді у блогера Олексія Комахи. Таке рішення прийняв Фастівський міський суд Київської області. Прецедентом для позову і розгляду став також пост в Facebook на сторінці Олексія Комахи, який паплюжив ім’я і ділову репутацію Альонт Дегрік-Шевцової. Олексій Комаха в типовій для нього безпідставно грубій манері неодноразово висловлювався і публікував відомості з неперевірених джерел на адресу Альони Дегрік, стверджуючи про її корумпованість і порушення нею законів України.
- Вересень 2019 року – Альона Дегрік-Шевцова виграла суд у видання "Народна Правда", яке у підсумку видалило всі неправдиві матеріали.
- Січень 2020 року – Альона Дегрік-Шевцова виграла суд у інтернет-видання "Апостроф" (apostrophe.ua), яке належить ТОВ "Європейська медіа група", який також розміщував неправдиву інформацію, що порочить ділову репутацію. Представники "Апострофа" подали апеляцію, однак в липні 2020 року програли і її: Київський апеляційний суд 7 липня 2020 року залишив у силі рішення Шевченківського районного суду Києва, відмовившись задовольнити скаргу ТОВ "Європейська медіа група".
- Лютий 2020 року – перемога в судовому процесі про захист честі, гідності та ділової репутації у сайту blackmark.club. Відповідне рішення прийняв Київський районний суд міста Одеси 10 лютого 2020 року.
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В прошлом году в СМИ попала информация, согласно которой финансовые структуры Дегрик (как и она сама) стали фигурантами уголовного производства по факту отмывания денег, полученных преступным путем. Пожар в информационном пространстве тогда Алена Дегрик загасила путем щедрых финансовых вливаний в медиа (почему этим летом он вспыхнул вновь, расскажем как-нибудь). Одновременно Алена Дегрик-Шевцова предприняла шаги, чтобы уйти из-под удара де-юре.
Как мы писали ранее, Алена Дегрик смогла вывести из уголовного производства свою флагманскую компанию «Леогейминг Пей», предоставляющую услуги on-line платежей под брендом LeoGaming. Однако ООО «Леогейминг» пришлось «слить» от греха подальше.
По некоторым вторичным половым признакам так такая же "контора Никанора"
со всеми судится.
як у тій приказці - усім селом напалися, ледве відгавкалась