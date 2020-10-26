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Дегрік-Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

Дегрік-Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki

Голова фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Альона Дегрік-Шевцова подала в суд на інтернет-видання mind.ua, видавцем якого є ТОВ "Ф'ючер Медіа".

Як передає Цензор.НЕТ, у позовній заяві, яка потрапила в руки редакції ua.news, фігурує нещодавня публікація mind.ua, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію позивача.

У своєму матеріалі mind.ua зробили низку заяв, що стосуються діяльності Олени Шевцової та ФК Леогеймінг Пей, співвласником якої вона є. Зокрема, в позові вимагають притягнути до кримінальної відповідальності журналістку Любов Величко та витребувати з самого видання 1 млн грн.

Нагадаємо, в липні 2020 року Альона Дегрік-Шевцова вже виграла суд про захист честі та ділової репутації проти сайту mind.ua. Суд зобов’язав ТОВ "Фьючер Медіа" протягом 5 днів вилучити з сайту інформацію з двох публікацій  на сайте mind.ua, яка плямує честь і ділову репутацію позивача. Таким чином, це вже не перший випадок, коли інтернет-видання займається публікацією неправдивих даних про конкретну людину без підстав і доказової бази.

Альона Дегрік Шевцова повідомила, що після перемоги в суді обіцяє передати 1 млн грн благодійному фонду Tabletochki.

Інші судові справи щодо захисту ділової репутації, які виграла Альона Дегрік-Шевцова:

  • Березень 2019 року – перемога в суді у блогера Олексія Комахи. Таке рішення прийняв Фастівський міський суд Київської області. Прецедентом для позову і розгляду став також пост в Facebook на сторінці Олексія Комахи, який паплюжив ім’я і ділову репутацію Альонт Дегрік-Шевцової. Олексій Комаха в типовій для нього безпідставно грубій манері неодноразово висловлювався і публікував відомості з неперевірених джерел на адресу Альони Дегрік, стверджуючи про її корумпованість і порушення нею законів України.
  • Вересень 2019 року – Альона Дегрік-Шевцова виграла суд у видання "Народна Правда", яке у підсумку видалило всі неправдиві матеріали.
  • Січень 2020 року – Альона Дегрік-Шевцова виграла суд у інтернет-видання "Апостроф" (apostrophe.ua), яке належить ТОВ "Європейська медіа група", який також розміщував неправдиву інформацію, що порочить ділову репутацію. Представники "Апострофа" подали апеляцію, однак в липні 2020 року програли і її: Київський апеляційний суд 7 липня 2020 року залишив у силі рішення Шевченківського районного суду Києва, відмовившись задовольнити скаргу ТОВ "Європейська медіа група".
  • Лютий 2020 року – перемога в судовому процесі про захист честі, гідності та ділової репутації у сайту blackmark.club. Відповідне рішення прийняв Київський районний суд міста Одеси 10 лютого 2020 року.
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Топ коментарі
+17
Алена Дегрик, жена высокопоставленного сотрудника Государственного бюро расследований (ГБР) Евгения Шевцова, отмывая репутацию от криминального скандала, не экономит денег и не брезгует грязными методами.
В прошлом году в СМИ попала информация, согласно которой финансовые структуры Дегрик (как и она сама) стали фигурантами уголовного производства по факту отмывания денег, полученных преступным путем. Пожар в информационном пространстве тогда Алена Дегрик загасила путем щедрых финансовых вливаний в медиа (почему этим летом он вспыхнул вновь, расскажем как-нибудь). Одновременно Алена Дегрик-Шевцова предприняла шаги, чтобы уйти из-под удара де-юре.
Как мы писали ранее, Алена Дегрик смогла вывести из уголовного производства свою флагманскую компанию «Леогейминг Пей», предоставляющую услуги on-line платежей под брендом LeoGaming. Однако ООО «Леогейминг» пришлось «слить» от греха подальше.
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26.10.2020 19:46
+8
не слишком ли часто она судится за защиту чести?
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26.10.2020 19:32
+6
Зробить рефлорацію і знов до суду !!))
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26.10.2020 19:34
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не слишком ли часто она судится за защиту чести?
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26.10.2020 19:32 Відповісти
Зробить рефлорацію і знов до суду !!))
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26.10.2020 19:34 Відповісти
Какой то монстр в судебных разбирательствах
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26.10.2020 19:35 Відповісти
Не монстр, а профессионал!
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26.10.2020 19:40 Відповісти
ну Аналов у нас в Киеве полно всяких... Дегрік Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 2285
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26.10.2020 20:22 Відповісти
обычно такие с честью оказываются такими пороками прям как эталон пороков.. как там в Евангелие...сказано--что Благими намерениями попадем прямо в Ад... Дегрік Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 3858
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26.10.2020 20:24 Відповісти
Был бы я журналистом трижды бы подумал прежде чем про неё писать. Дегрик Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 1963
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26.10.2020 19:41 Відповісти
Так посмотрите как подана статья на Цензоре))) Ни одного лишнего слова)))
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26.10.2020 22:38 Відповісти
Алена Дегрик, жена высокопоставленного сотрудника Государственного бюро расследований (ГБР) Евгения Шевцова, отмывая репутацию от криминального скандала, не экономит денег и не брезгует грязными методами.
В прошлом году в СМИ попала информация, согласно которой финансовые структуры Дегрик (как и она сама) стали фигурантами уголовного производства по факту отмывания денег, полученных преступным путем. Пожар в информационном пространстве тогда Алена Дегрик загасила путем щедрых финансовых вливаний в медиа (почему этим летом он вспыхнул вновь, расскажем как-нибудь). Одновременно Алена Дегрик-Шевцова предприняла шаги, чтобы уйти из-под удара де-юре.
Как мы писали ранее, Алена Дегрик смогла вывести из уголовного производства свою флагманскую компанию «Леогейминг Пей», предоставляющую услуги on-line платежей под брендом LeoGaming. Однако ООО «Леогейминг» пришлось «слить» от греха подальше.
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26.10.2020 19:46 Відповісти
Судя по количеству выигранных дел, охотно верю.
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26.10.2020 20:12 Відповісти
Если отмывать казиношное бабло, то таких денег не жалко на раздачу по судам.
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26.10.2020 20:33 Відповісти
Кто бы еще сделал аудит этим Tabletochk-ам Дегрік Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 8632
По некоторым вторичным половым признакам так такая же "контора Никанора" Дегрік Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 7111
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26.10.2020 20:43 Відповісти
ужос, какая склочная баба...
со всеми судится.
як у тій приказці - усім селом напалися, ледве відгавкалась
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27.10.2020 08:59 Відповісти
 
 