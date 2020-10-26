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Новини Політика України
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Угорщина (1324) Закарпаття (1578) МЗС (3559) Кулеба Дмитро (3165)

Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через незаконну агітацію на Закарпатті, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через незаконну агітацію на Закарпатті, - Кулеба

Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже заборонено в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які під час цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один із них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії. "Наші партнери будуть найближчим часом детально поінформовані про факт втручання у вибори з боку Угорщини, і ми вже поінформували про це наглядову місію ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, у цій ситуації не може бути різних прочитань, це було конкретне втручання у внутрішні справи України.

Читайте також: На Закарпатті кандидатка на виборах брала участь у підрахунку голосів, - "ОПОРА"

"Не треба все зводити виключно до одного повідомлення у Facebook мого колеги (глави МЗС Угорщини - ред.) Петера Сіярто. Йдеться про угорську політику загалом. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України", - зазначив міністр.

Кулеба заявив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

"З минулого року ми дуже багато зробили, щоб відновлювати довіру у відносинах і йти на вирішення проблем. Але якщо хтось думає, що оскільки всі "в позитиві", можна робити, що завгодно, він глибоко помиляється. Ми готові до конструктивної і відвертої розмови з угорцями, але якщо вони нехтуватимуть нашими інтересами і нашим законодавством, ми робитимемо жорсткі й чіткі кроки. Тому що мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь", - резюмував глава МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття

Нагадуємо, 25 жовтня, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці в Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах КМКС "Партія угорців України", а також чинного міського голову Берегово Золтана Баб'яка. Раніше агітацією за КМКС на Закарпатті займався держсекретар Угорщини Потапі.

Читайте також: МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України"
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Топ коментарі
+15
И Пальчевскому надо гражданство Украины отменить, а как гражданина РФ - депортировать.
Или в обменный фонд пустить...
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26.10.2020 19:46
+14
анулювати реєстрацію партії венгрів Закарпаття, і все закінчиться.....
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26.10.2020 19:49
+10
Трусливая и сцыкливая неукраинская власть - почему? Потому, что хранит деньги украденные у народа Украины на Западе. Была б в Украине настоящая украинская власть и не по мове, а по духу, эти б два венгерских негодяя уже б тапочки давно на тюрьме шили. А остальные дорогу в Украину забыли.
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26.10.2020 19:53
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И Пальчевскому надо гражданство Украины отменить, а как гражданина РФ - депортировать.
Или в обменный фонд пустить...
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26.10.2020 19:46 Відповісти
І яким боком Пальчевський до Угорщини...
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26.10.2020 19:52 Відповісти
Не до Угорщини, а до заборони в'їзду.
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26.10.2020 20:17 Відповісти
В'їзду куди?
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26.10.2020 20:20 Відповісти
В Україну.
Новость про те, як угорцям заборонили в'їзд до України.
Так я доповнюю, що Пальчевському теж треба заборонити в'їзд до України.
Бо він - громодянин РФ.
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26.10.2020 20:51 Відповісти
Нема тобі чим думати. Від слова "зовсім".
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26.10.2020 20:03 Відповісти
анулювати реєстрацію партії венгрів Закарпаття, і все закінчиться.....
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26.10.2020 19:49 Відповісти
На підставі чого?
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26.10.2020 19:52 Відповісти
було б бажання довести Сіярто до інфаркто Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7471 .....один з варіантів - закордонне фінансування з метою організації сепаратистських рухів
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26.10.2020 20:05 Відповісти
Ще раз-НА ПІДСТАВІ ЧОГО? Ваших ХОТЄЛОК?
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26.10.2020 20:08 Відповісти
Сепаратизм. Що неясно?
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27.10.2020 11:13 Відповісти
Респект, МЗС!!!
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26.10.2020 19:51 Відповісти
Ну что, украинцы, голосовавшие в 2019 году за Зеленского и "Слугу народа", хуже не будет ???

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба - Цензор.НЕТ 44
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26.10.2020 19:51 Відповісти
Тобто не проходить.
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26.10.2020 19:53 Відповісти
От рвачі.....
Це тому, що наша влада дозволяє.
Угорці ж бачать, як ворожі Україні сили здобувають голоси, то чому б не повторити..
Рашиздам можна, угорцям ні ?
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26.10.2020 19:52 Відповісти
Трусливая и сцыкливая неукраинская власть - почему? Потому, что хранит деньги украденные у народа Украины на Западе. Была б в Украине настоящая украинская власть и не по мове, а по духу, эти б два венгерских негодяя уже б тапочки давно на тюрьме шили. А остальные дорогу в Украину забыли.
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26.10.2020 19:53 Відповісти
"На тюрьме" де шили б, я вибачаюсь? У вашого сРаліна?
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26.10.2020 19:55 Відповісти
Сралин твой - мой Бандера.
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26.10.2020 19:57 Відповісти
І кого Бандера примусив у "тюрьме" щось "шить"? Прізвища, будь-ласка. Чи затули свою смердючу пельку.
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26.10.2020 20:00 Відповісти
у
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26.10.2020 20:22 Відповісти
Бандеровцы врагов в тюрьму не садили, а расстреливали между двух смэрэк, а то и берёз. Время было такое - военное. Сейчас полувоенное, поэтому на тапочки.
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26.10.2020 22:08 Відповісти
Що, ватан, не подобаються українська мова і "Захід"?
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26.10.2020 19:57 Відповісти
риторика пахнет зазаборьем Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через незаконну агітацію на Закарпатті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2740
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26.10.2020 20:14 Відповісти
Тетяна Чорновол
Вчора о 17:39
Ось, спочила душею. І так вже... 5 разі

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6839
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26.10.2020 19:55 Відповісти
Еще и культурно написала. Правда совсем непонятное зебилам слово.
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26.10.2020 19:58 Відповісти
Там давно метелики в голові.
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26.10.2020 20:02 Відповісти
Та вона просто взірець адекватності у порівнянні з правлячим цирком.
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26.10.2020 20:08 Відповісти
Шо, опять? Неужели? А еще недавно Зеля в интервью рассказывал, как он порешал все проблемы с Венгрией в отличие от проклятого Пороха. Оказывается снова соврамши.
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26.10.2020 19:57 Відповісти
А знаєте ви хто такі мадьяри? Це ті самі цигани тільки родом з південного уралу та поволжжя.
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26.10.2020 20:11 Відповісти
ОБСЄ - лайно.
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26.10.2020 20:37 Відповісти
Чявел разом з кацапами,тре депортувати з України.
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26.10.2020 21:40 Відповісти
Если б они запретили въезд Сийярто, тогда это могло быть похожим на адекватный ответ. А так наказали каких то шестерок, чем поощрили дальнейшую агрессию. Все действия во внешней политике с позиции слабого.
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26.10.2020 22:52 Відповісти
Венгрия - член ЕС и НАТО, ради чего ссора? Агитировали? Так Закарпатье было мадьярским 1000 лет назад, Сталин его Украине подарил, вместе с мадьярами. В Берегово, каждый десятый, мову знает. Они МАДЬЯРЫ, и украинцами не будут никогда.
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27.10.2020 01:53 Відповісти
Та ніякої мадярщини не було 600 років, була Туреччина і Австрія. І що? Мадяри програли дві війни, азіати опущені. Або асимілюються, або виїдуть. А в Береговому зараз будуються нові приміщення для Нацгвардії. А нацики - україномовні, не сци)))
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27.10.2020 11:18 Відповісти
Ве́нгры в Украи́не - одно из национальных меньшинств, проживающих на территории современной Украины с IX века. Арифметику изучала?)))
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27.10.2020 13:21 Відповісти
В 1247 году Берегово получило статус города. Сколько ему лет?
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27.10.2020 13:24 Відповісти
А восстанавливал Берегово венгерский король Белла IV, на месте разрушенного города Лампертхаза
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27.10.2020 13:28 Відповісти
 
 