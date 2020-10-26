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Крим (12755) Ганиш (6)

Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я

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Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я

Засудженого до 12 років позбавлення волі за державну зраду ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша звільнили від покарання, з огляду на хворобу, що загрожує його життю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП.

Як зазначає видання, Богунський районний суд Житомира своєю ухвалою від 1 жовтня 2020 року звільнив засудженого Ганиша від відбування покарання. Згідно з текстом ухвали, адвокат Ганиша просив звільнити його через виявлення тяжкої хвороби серця, необхідності оперативного втручання і постійного нагляду.

Ганиш відбуває покарання у Житомирській виправній колонії. Довідку про його хворобу суду надала лікарсько-консультативна комісія КП "Лікарня № 2".

У рішенні суду зазначається: "З урахуванням безпосередньо досліджених належних та допустимих доказів, судом встановлено, що (Ганиш) хворіє на тяжку хворобу, яка перешкоджає відбуванню покарання згідно п.1 розділу УІІІ Переліку хвороб, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.

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З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що клопотання захисника підлягає задоволенню".

Співрозмовник УП зазначив: "Суд виніс рішення незаконно посилаючись тільки на довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а такий висновок повинна видавати спеціальна комісія.

Житомирська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу на таку ухвалу суду".

Як повідомлялося, Дніпровський райсуд Києва 19 листопада 2018 року засудив ексдепутата з Криму Ганиша до 12 років позбавлення волі, визнавши його винним у державній зраді. Суд вирішив, що ексдепутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську "Конституцію Криму". Суд розцінив як протизаконну його участь у виборах в міськраду Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством.

Ганиша затримали у квітні 2015 року при виїзді з Криму співробітники СБУ. До січня 2016 року він перебував у СІЗО, після цього до виголошення вироку – під домашнім арештом.

Василь Ганиш з 2010-го по 2014 роки був депутатом Верховної Ради АРК від фракції Партії регіонів. Поєднував депутатську роботу з посадою віцемера Феодосії, яку він обіймав з 2008 року. Був депутатом міськради Феодосії і Верховної Ради АРК двох скликань.
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Топ коментарі
+31
Завтра оживет и пойдет ***** руззЬгій мір строить Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 7180
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26.10.2020 20:08
+29
а коррумпированного судью , его освободившего , нужно кинуть на нары освобождённого Ганыша . чтоб и другим " гуманным " судам неповадно было .
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26.10.2020 20:05
+21
Зебіли - видайте йому ще допомогу на лікування ...
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26.10.2020 20:05
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а коррумпированного судью , его освободившего , нужно кинуть на нары освобождённого Ганыша . чтоб и другим " гуманным " судам неповадно было .
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26.10.2020 20:05 Відповісти
Зебіли - видайте йому ще допомогу на лікування ...
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26.10.2020 20:05 Відповісти
Единичные случаи попадания в СИЗО и на Зону и то, не дадут нормально посидеть, тяжко и резко заболевают, как-будто мор напал, лежат пластом , а потом вскакивают и бегут подальше Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 9971
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26.10.2020 20:06 Відповісти
))))))
А нет там пару маньяков больных ?
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26.10.2020 20:07 Відповісти
Роман Навиров одобряет!
Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 6858
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26.10.2020 20:07 Відповісти
вот увидите что этот гыныш завтра будет в кацапие,а после завтра поливать Украину грязью в студии сливного бочка или соловьинного помета
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26.10.2020 20:21 Відповісти
Завтра оживет и пойдет ***** руззЬгій мір строить Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 7180
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26.10.2020 20:08 Відповісти
слиняет в намКрыш и сразу поправится
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26.10.2020 20:19 Відповісти
Так это и козе понятно. Интересно другое, возьмут за яйца судью который за бабло вынес такое решение? 100пудово за бабло.
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26.10.2020 20:23 Відповісти
Зачем? Если можно и у нас баллотироваться - как штепа в Славянске или лозинский на Кировоградщине.
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26.10.2020 22:41 Відповісти
При Порохе никто не сидел, да дебилы?
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26.10.2020 20:09 Відповісти
Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 7683
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26.10.2020 20:11 Відповісти
Житомир ватный город. 50/50
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26.10.2020 20:16 Відповісти
Ой, я это уже слышала : " По актировке, врачей путевке,
Я покидаю лагеря.

И вот я покидаю мой суровый край,
А поезд все быстрее мчит на юг.
И всю дорогу молю я Богу:
«Приди встречать меня, мой друг!» Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 7754
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26.10.2020 20:16 Відповісти
Пенсию не забудьте назначить по инвалидности - человек же болен... Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 8703
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26.10.2020 20:16 Відповісти
Преступники имеющие справку о болезни (бородавки, грибок ногтей, лишай, перхоть, угревая сыпь и пр.) взятию под стражу не подлежат и от дальнейшего отбывания наказания освобождаются
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26.10.2020 20:16 Відповісти
а ожиріння рахується ?
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26.10.2020 20:25 Відповісти
просто трындец... Особенно на фоне недавней истерики зеленского про "сдачу Крыма"
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26.10.2020 20:17 Відповісти
Добити кувалдою щоб не мучився.
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26.10.2020 20:30 Відповісти
Такая гуманность не допустима! Вот так у нас выполняются законы и в чьих руках они находятся. Думай Те!!!Так было,есть и ещё неизвестно сколько это будет продолжаться.При этих зелёных полнейшая безнадёга.
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26.10.2020 20:32 Відповісти
висновок медкомісії: мозоль на жопі- потребує свіжого повітря в парках лугандона
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26.10.2020 20:34 Відповісти
Запасайтесь довідками від лікарів і робіть протизаконне що хочете.
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26.10.2020 20:42 Відповісти
кацапи такого тільки на цвинтар відпустили б....
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26.10.2020 21:03 Відповісти
А в жо.у перед тем как выпустить расцеловали?
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26.10.2020 21:44 Відповісти
грипп... сифилис мозга, ***************, и другие формы русскаго мира...
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26.10.2020 21:47 Відповісти
Откупился падло 100%, у всех такие болезни в таких ситуациях одни и те-же - воспаление хитрости.
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26.10.2020 21:57 Відповісти
Церроз? Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я - Цензор.НЕТ 2204
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26.10.2020 22:13 Відповісти
На операцию его в госпиталь правого сектора! Ржавый нож для операции подготовим и рауш наркоз первой мировой войны тоже.
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26.10.2020 22:25 Відповісти
Зная продажность украинских судов, как то не верится в "тяжелую болезнь" этого ушлепка
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27.10.2020 03:11 Відповісти
Было дело, я "усиленно оттягивал конец" (с) по делу о мошенничестве, (очень грамотно кинули клиента) при помощи справок. Просто было нужно время собрать по областям Украины данные об аналогичных преступлениях данной группы. Получал из МВД чере депутатский запрос. После передачи "папиров" в зале суда, все вопросы отпали. Человеку вернули имущество и недвигу.
Просто был тактический ход.
Но судей выносивших приговоры в пользу кидал, по ст.ст. 209 (предикатная), 396 привлечь не удалось.
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27.10.2020 03:30 Відповісти
Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я - Цензор.НЕТ 2729
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27.10.2020 08:20 Відповісти
кариес?????
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27.10.2020 09:02 Відповісти
Треба ж місце для Стерненка звільнити.
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27.10.2020 10:08 Відповісти
 
 