Вперше за шість років війни внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах, – Резніков
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Вперше за шість років війни на Донбасі внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах в Україні.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що всі, хто має право голосувати, повинні мати можливість його реалізувати, якщо це не наражає на ризики. Мене дуже засмучує той факт, що хтось був обмежений у своєму праві проголосувати. І я хотів би все-таки з позитивом дивитися на ситуацію: вперше за шість років війни, яка відбувається з 2014 року, громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами, отримали право голосу на місцевих виборах. Раніше цього права у них не було. На місцевих виборах 2015 року у них не було можливості голосувати, тому що було очікування, що вони повернуться назад і зможуть голосувати в Горлівці, Донецьку тощо", - сказав чиновник.
Резніков також зазначив, що 1,5 млн українців сьогодні вважаються внутрішньо переміщеними особами, оскільки вони зареєстровані у відповідному реєстрі, але, за деякими даними, постійно проживають на підконтрольній території України 1 мільйон осіб.
"500 тис. зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, насправді, проживають на сьогодні на тимчасово окупованих територіях. І залежно від обмежень, які є на КПВВ, вони не перетинають (лінії розмежування - ред.). І вони зареєстровані у всій території України, вони не зареєстровані на території Донецької або Луганської областей. Вони зареєстровані і в Києві, і в Харкові, повернулися на тимчасово окуповані території і залишилися там на період карантинних обмежень", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь эта зараз синяя по всей стране.
И за что такое счастье Украине?
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Отсюда и результат.
Жоппоблок прошёл в Киевсовет именно из того, что дали право голосовать лугандонам, оселившимся в Киеве.
5 лет назад у лугандонцев не было права голосовать в Киеве и поэтому тогда на местных выборах 2015 года Жоппоблок не прошёл в Киевсовет.
Врагам Украины нельзя давать право голосовать в Украине, по определению. Ибо они голосуют за уничтожение Украины, она им не нужна.
Вони чи реально упороті, чи реально цинічні.
Ніц по всьому світу.
Хтось заперечить?
Євгенич,хто такі ,на твій погляд ,українці ??)))))
Среди этих людей, много таких, кто бегал по референдумах и орал на митингах антиукраинские лозунги.
Пускай для начала, подтвердят, что они лояльные граждане Украины!
А уже потом, могут голосовать.
Мы дали возможность голосовать людям, которые призвали войну в наш дом!
Которые оскверняют мемориалы и которые прожив в Украине всю свою жизнь, ненавидят Украину!
За редким исключением, все эти адепты шария и опзж, просто моральные уроды и генетический мусор.
Не нравится, не слушай.
Вышло иначе - сепарье проголосовало за ОПЗЖ, а СН вылетела в трубу.
апусов-клоунов и зажопных, продажных, ослиных шкур? 1,5 млн ушастых тушканчиков заскочили к нам, чтоб мы, украинцы, убедились еще раз, что это, прокацапное быдло, реально существует и воюет с нами всей своей кацапской ********** стаей? Будь вы, - убийцы и суки, - и все ваше гнилое потомство прокляты на нашей святой, от пролитой вами крови, украинской земле, присно и на веки веков! Когда вы уже сгниете вместе со своим унылым совком в своих плеснявых душонках?..