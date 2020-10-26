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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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вибори (6158) голосування (452) переселенці (515) Резніков (1385)

Вперше за шість років війни внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах, – Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вперше за шість років війни внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах, – Резніков

Вперше за шість років війни на Донбасі внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах в Україні.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що всі, хто має право голосувати, повинні мати можливість його реалізувати, якщо це не наражає на ризики. Мене дуже засмучує той факт, що хтось був обмежений у своєму праві проголосувати. І я хотів би все-таки з позитивом дивитися на ситуацію: вперше за шість років війни, яка відбувається з 2014 року, громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами, отримали право голосу на місцевих виборах. Раніше цього права у них не було. На місцевих виборах 2015 року у них не було можливості голосувати, тому що було очікування, що вони повернуться назад і зможуть голосувати в Горлівці, Донецьку тощо", - сказав чиновник.

Читайте також: Охочі голосувати на місцевих виборах переселенці мають зареєструватися в реєстрі виборців до 10 вересня, - Резніков

Резніков також зазначив, що 1,5 млн українців сьогодні вважаються внутрішньо переміщеними особами, оскільки вони зареєстровані у відповідному реєстрі, але, за деякими даними, постійно проживають на підконтрольній території України 1 мільйон осіб.

"500 тис. зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, насправді, проживають на сьогодні на тимчасово окупованих територіях. І залежно від обмежень, які є на КПВВ, вони не перетинають (лінії розмежування - ред.). І вони зареєстровані у всій території України, вони не зареєстровані на території Донецької або Луганської областей. Вони зареєстровані і в Києві, і в Харкові, повернулися на тимчасово окуповані території і залишилися там на період карантинних обмежень", - зазначив міністр.
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Топ коментарі
+24
Так вот почему понавыбирали ОПЗЖ и Шариёв - даунбасячий покацапленный скот допустили к урнам..
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26.10.2020 20:12
+19
Сомнительное достижение...
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26.10.2020 20:11
+18
Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, - Резников

-----------------------------------
Отсюда и результат.
Жоппоблок прошёл в Киевсовет именно из того, что дали право голосовать лугандонам, оселившимся в Киеве.
5 лет назад у лугандонцев не было права голосовать в Киеве и поэтому тогда на местных выборах 2015 года Жоппоблок не прошёл в Киевсовет.
Врагам Украины нельзя давать право голосовать в Украине, по определению. Ибо они голосуют за уничтожение Украины, она им не нужна.
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26.10.2020 20:18
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Сомнительное достижение...
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26.10.2020 20:11 Відповісти
Достижения слишком убедительные и явные.
Теперь эта зараз синяя по всей стране.
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26.10.2020 20:12 Відповісти
Даунбас,це розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!))
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26.10.2020 20:18 Відповісти
Учитывая то,что это оно в своем большинстае голосовало Бойко с Рабиновичами,то таки да!
И за что такое счастье Украине?
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26.10.2020 21:11 Відповісти
Ну шо вы зелёные твари врёте то?
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26.10.2020 20:12 Відповісти
Так вот почему понавыбирали ОПЗЖ и Шариёв - даунбасячий покацапленный скот допустили к урнам..
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26.10.2020 20:12 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!))
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26.10.2020 20:23 Відповісти
Наголосували етіть колотіть, за зажиддя та шарійовців.
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26.10.2020 20:13 Відповісти
я втретє голосував без прописки ! закон це не забороняє , було б бажання !
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26.10.2020 20:15 Відповісти
мы заметили
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26.10.2020 20:17 Відповісти
Боже мой! Счастье-то какое!
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26.10.2020 20:17 Відповісти
Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, - Резников

-----------------------------------
Отсюда и результат.
Жоппоблок прошёл в Киевсовет именно из того, что дали право голосовать лугандонам, оселившимся в Киеве.
5 лет назад у лугандонцев не было права голосовать в Киеве и поэтому тогда на местных выборах 2015 года Жоппоблок не прошёл в Киевсовет.
Врагам Украины нельзя давать право голосовать в Украине, по определению. Ибо они голосуют за уничтожение Украины, она им не нужна.
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26.10.2020 20:18 Відповісти
А местных выборов то за эти шесть лет было О-ГО-ГО сколько!!! Аж один раз!
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26.10.2020 20:18 Відповісти
Уж лучше они не голосовали бы за шесть лет войны вата так и не излечилась и голосует за врагов опзж и и других шариковых
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26.10.2020 20:18 Відповісти
Для ментальності шість років це лише мить!!)))
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26.10.2020 20:21 Відповісти
Удивительно, что эти лица ***** не выбрали.
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26.10.2020 20:19 Відповісти
Чому кожен з приводів пліснявих радіти відгонить прокацапською зрадою?
Вони чи реально упороті, чи реально цинічні.
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26.10.2020 20:20 Відповісти
...і завели в міські ради кацаппську мерзоту.
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26.10.2020 20:21 Відповісти
перемещенное население, которое живет на два дома, и в 2014 принимал участие в референдуме, продал страну оккупанту. Пусть докажут что не ходили на референдум.
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26.10.2020 20:21 Відповісти
Кому потрібні їх докази ??? Ігноруючи вибори ,ти опосередковано берешь участь в виборах!! Бездіяльність , це різновид діяльності !!))
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26.10.2020 20:30 Відповісти
відповідь незабаром - бабло
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26.10.2020 20:26 Відповісти
Мы уже видели их "рэфэрэндум" ... Теперь они "перемещённые " особы, но опять хотят голосовать....Может уже хватит?
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26.10.2020 20:26 Відповісти
Євгенич,хто такі ,на твій погляд ,українці ??)))
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26.10.2020 20:32 Відповісти
Громадяни держави Україна- в першу чергу. Плюс етнічні Україні
Ніц по всьому світу.
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29.10.2020 20:41 Відповісти
І це реальна демократія- подобається це комусь чи ні. Бо вони такі самі українці та мають право голосу.
Хтось заперечить?
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26.10.2020 20:27 Відповісти
Французи після війни курв стригли наголо, щоб усі бачили хто німім уі за пайку смоктав- ось це і є демократія, Додику. В Ізраїлі, до речі, араби не голосують.
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26.10.2020 20:30 Відповісти
Тому ти в США здриснув, що тобі право голосу не дали, расист?
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26.10.2020 20:32 Відповісти
Це ти із Ізраїля здристнув, бо лопати злякався.
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26.10.2020 20:33 Відповісти
Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, – Резников - Цензор.НЕТ 4997 Дмитро Черних 794bd8a2
Євгенич,хто такі ,на твій погляд ,українці ??)))))
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26.10.2020 20:35 Відповісти
Бен-зона
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26.10.2020 20:36 Відповісти
Да.
Среди этих людей, много таких, кто бегал по референдумах и орал на митингах антиукраинские лозунги.
Пускай для начала, подтвердят, что они лояльные граждане Украины!
А уже потом, могут голосовать.
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26.10.2020 20:30 Відповісти
Юджин, мені здається, сам із таких.
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26.10.2020 20:32 Відповісти
Или просто бот.
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26.10.2020 20:33 Відповісти
Альо, ти що самоліквідувався ???))
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26.10.2020 20:33 Відповісти
демократія це дає права голосу кожному дурню -Сократ .
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26.10.2020 21:50 Відповісти
Какое счастье!
Мы дали возможность голосовать людям, которые призвали войну в наш дом!
Которые оскверняют мемориалы и которые прожив в Украине всю свою жизнь, ненавидят Украину!
За редким исключением, все эти адепты шария и опзж, просто моральные уроды и генетический мусор.
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26.10.2020 20:28 Відповісти
Это моя мысль.
Не нравится, не слушай.
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26.10.2020 20:32 Відповісти
братский огонь
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26.10.2020 20:28 Відповісти
Ну с "синими" все и так ясно, свой лохторат они имеют ( в извращенный способ) но шмария как вытащили? Это же даже не днище ( дальше только мат)
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26.10.2020 20:32 Відповісти
Брехня!я приймав участь у голосуванні 19-го. віддав голос проти зеленої погані!
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26.10.2020 20:44 Відповісти
Они все проголосовали за жопоблок . Теперь будет интересно - Мэры городов с одной стороны , напротив депутатов с другой ... . Но все наблюдатели признали выборы в Украине самыми демократичными )) .
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26.10.2020 21:12 Відповісти
Воно і видно що риги набрали голосів.
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26.10.2020 22:14 Відповісти
Ми помітили й жахнулися. Більше не потрібно такої довіри.
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26.10.2020 22:23 Відповісти
Оно и видно по тому сколько голосов получили РыГи и петуШарий.
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26.10.2020 22:27 Відповісти
Вот вообще не понимаю, почему они имеют права голоса? Их голос остался в даунбасе, пусть там открывают рты.
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26.10.2020 22:44 Відповісти
стадо непуганых идиётов ..плять, 2/3 стада просидело день выборов на диванах , плять а теперь кричат "шо вы там нам наголосовали.. " ...наслаждайтесь теперь жопоблоками и шмариями...
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26.10.2020 23:39 Відповісти
Ну СН же именно этого и добивались, расчитывая, что кочующие сепары по всей Украине проголосуют за них.

Вышло иначе - сепарье проголосовало за ОПЗЖ, а СН вылетела в трубу.
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27.10.2020 01:51 Відповісти
Вот откуда уши торчат у этих всех зеленых папусов-клоунов и зажопных, продажных, ослиных шкур? 1,5 млн ушастых тушканчиков заскочили к нам, чтоб мы, украинцы, убедились еще раз, что это, прокацапное быдло, реально существует и воюет с нами всей своей кацапской ********** стаей? Будь вы, - убийцы и суки, - и все ваше гнилое потомство прокляты на нашей святой, от пролитой вами крови, украинской земле, присно и на веки веков! Когда вы уже сгниете вместе со своим унылым совком в своих плеснявых душонках?..
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27.10.2020 05:20 Відповісти
на донбассе уже на голосовали.
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27.10.2020 10:56 Відповісти
 
 