Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними
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Низька явка на місцевих виборах 25 жовтня - загрозлива тенденція. Це свідчить про те, що люди не до кінця розуміють значення органів місцевого самоврядування.
Про це заявив народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про загальні тенденції, то першою загрозливою тенденцією я вважаю низьку явку. Звичайно, багато хто не прийшли, побоюючись COVID-19. Але настільки низька явка свідчить про те, що люди ще не до кінця оцінили значення органів місцевого самоврядування. Тобто люди активніше йдуть на загальнонаціональні вибори, ніж на місцеві. І звичайно, низька явка трохи спотворює волевиявлення громад і точно робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними", - вважає нардеп.
Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
Будь ласка, зачекайте...
Бо зебіли вчора зробили сасай
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
Правда, возможно прийдется поменять фамилию...
Принцип демократии: голоса непришедших пропорционально распределяются согласно голосов пришедших.
А вот, Власенко, наверное, хочет, чтобы голоса непришедших автоматически считали бы за Юлю - такого не бывает.
Якби був успіх, було би все Ок для Власенка и Ко.
Питався австралійця про цю норму. Написав, що йому не відомі факти притягнення до відповідальності за ухилення від голосування... Одне з трьох - або австралійці "законослухняні", або він живе там, де такі порушення відсутні, або норма права "мертва" і не застосовується... (пояснив, що штраф був введений давно, з-за малої кількості населення, що не давало змоги створить повноцінні органи влади. Саме з-за "розпорошеності" населення і великих відстаней у них застосовується голосування поштою. Вони отримують бюлетні, де вказана адреса виборчої комісії, вони їх заповнюють і надсилають...). А в більшості країн, я думаю, ця норма права теж "мертва"...
Тому, Аметисте, перевір штані й трусєля! Схоже, ти обгидився, Аметисте!
Раптом щось двічі прохурчало у повітрі. Перше хурчання супроводжувалося неприємними женськими матюками, як зазвичай матюкаються продавчині на продуктовому базарі. То на зеленій парасольці кудись летіла Верещук.
Із другим хурчанням щось в окулярах та з екстравагантною косою на голові пропіворило "лю-ю-юбі мої-ї-їїї..."
Обидві падорви швидко зникають за обрієм. Через приблизно півхвилини звідти пролунав приглушений вибух.
Голос мудила з автобусної зупинки: "Долітались, *****".
Завіса.
и вот прошло 1,5 года, и где сейчас Порох и где сейчас баба Йуля..
Порох во власти, а "Матькивщина" в ...опе..
Сирожа!.. ты тоже в ..опе!..
ЗЫ. уверен, ты уже встречался с руководством ОПЗЖ и закидывал туда удочку.. ))
Людям конечно не всё равно, но практически одинаковое недоверие ко всем участникам выборов делает поход на участок бессмысленным.
Просто тугодумы из ее кружка пропустили этот момент и все ждут второго пришествия.
- октябрь 2020, в Чехии на выборах в органы местного самоуправления явка составила 38%
- июнь 2020, второй тур муниципальных выборов во Франции, явка - 40%
- парламентские выборы в Румынии 2012 год, явка - 41,8%...
Все легитимно, если такой закон. Или нужно принимать закон, что при явке ниже 50% (60%...) выборы признаются несостоявшимися, или как в Австралии - голосовать обязан, иначе наказание.
Та скажи прямо - народ вас всіх посилає нах, бо ви за#бали.
Если Юля пролетела везде стремительным домкратом, то это неправильные выборы.