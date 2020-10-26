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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Власенко Сергій (111) місцеві вибори (1000) явка (69) Батьківщина (547)

Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Низька явка на місцевих виборах 25 жовтня - загрозлива тенденція. Це свідчить про те, що люди не до кінця розуміють значення органів місцевого самоврядування.

Про це заявив народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про загальні тенденції, то першою загрозливою тенденцією я вважаю низьку явку. Звичайно, багато хто не прийшли, побоюючись COVID-19. Але настільки низька явка свідчить про те, що люди ще не до кінця оцінили значення органів місцевого самоврядування. Тобто люди активніше йдуть на загальнонаціональні вибори, ніж на місцеві. І звичайно, низька явка трохи спотворює волевиявлення громад і точно робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними", - вважає нардеп.

Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
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Топ коментарі
+25
Зєбіли! Ви вже поставили на аватарку цифру 8? Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 5276 Не стісняйтесь!

Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 9323
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26.10.2020 20:27
+20
Уласєнко знайшов нарешті винного в програші , це низька явка та іван суліма Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 6736 ,, який погано агітував на ЦН .
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26.10.2020 20:30
+16
Это он так говорит потому что партия матькивщина на этих выборах в глубоком пролете....имела бы результат пел бы по другому...это же йулек...
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26.10.2020 20:28
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Зєбіли! Ви вже поставили на аватарку цифру 8? Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 5276 Не стісняйтесь!

Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 9323
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26.10.2020 20:27 Відповісти
Є ідея (за аналогією з Днем контрацепції, коли вітають різних гіндонів). До завершення каденції Ослобородька пропоную вважати 25 жовтня Всеукраїнським днем орального сексу.
Бо зебіли вчора зробили сасай Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 453
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26.10.2020 20:37 Відповісти
День ЗЕленого орала. Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 1132
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27.10.2020 01:58 Відповісти
Приходить Лєнка Зеленська в РАГС і каже:
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
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27.10.2020 04:19 Відповісти
Сможет подработать техническим кандидатом!
Правда, возможно прийдется поменять фамилию...
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26.10.2020 21:00 Відповісти
Иди на пенсию вместе с Бахиней.
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26.10.2020 20:28 Відповісти
Чушь собачья.
Принцип демократии: голоса непришедших пропорционально распределяются согласно голосов пришедших.
А вот, Власенко, наверное, хочет, чтобы голоса непришедших автоматически считали бы за Юлю - такого не бывает.
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26.10.2020 20:28 Відповісти
Навіть ігноруючи вибори ,ти опосередковано є участником виборчого процеса !!))
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26.10.2020 20:59 Відповісти
як?
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26.10.2020 21:08 Відповісти
тілько голоси тих, хто прийшли, розподіляються між партіями. тих, хто не прийшов, взагалі не існує для виборів. Бо не береться загальна кількість населення, але лише ті, хто узяв участь.
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26.10.2020 21:11 Відповісти
Проте обрана влада існує для громадянина ,який не голосував!!))
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26.10.2020 21:21 Відповісти
ну да є кому помить кості, коли вводить карантин.
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26.10.2020 22:09 Відповісти
Это он так говорит потому что партия матькивщина на этих выборах в глубоком пролете....имела бы результат пел бы по другому...это же йулек...
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26.10.2020 20:28 Відповісти
Бо "Батьківщина" багато де пролетіла.
Якби був успіх, було би все Ок для Власенка и Ко.
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26.10.2020 20:29 Відповісти
многие не пошли голосовать из-за эпидемии. побоялись цепануть корону
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26.10.2020 20:30 Відповісти
вали уже нахер с юлькой!
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26.10.2020 20:30 Відповісти
Уласєнко знайшов нарешті винного в програші , це низька явка та іван суліма Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 6736 ,, який погано агітував на ЦН .
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26.10.2020 20:30 Відповісти
Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 3477
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26.10.2020 20:34 Відповісти
Де??Де подівся Ванюша???))))
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26.10.2020 21:02 Відповісти
Випробовує гіркі борошна ураження багіні. Така вже його частка Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 2425
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26.10.2020 21:09 Відповісти
Лишили довольствия Ванюшу, по результатам работы перевели на ADSL😁
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26.10.2020 22:01 Відповісти
Ну зачем Вы так?? Ванюша клаву от усердия раздолбал. Злые вы все! Ох, чую, уйдёт он от нас !
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26.10.2020 21:38 Відповісти
"Не до конца легитимными" это как "не совсем беременная". Юрист, а мелет хрень.
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26.10.2020 20:31 Відповісти
Дык, он имел ввиду не тот конец, а который в его в штанах))
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26.10.2020 21:33 Відповісти
У вечных сидельцев в ВР - у партии Батькивщина - полный обсир: по всей стране либо с трудом залезли в рады, либо пролетели совсем.
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26.10.2020 20:34 Відповісти
Суми обрали наново мера-бютівця.
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26.10.2020 21:13 Відповісти
Значит, он не сильно афишировал, что бютовец.
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26.10.2020 21:37 Відповісти
що ти мелеш? там нічого афіширувать. мер бют і у місцеву раду теж бют пройшов.
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26.10.2020 22:07 Відповісти
Если не брать во внимание этого гришу , то действительно надо вводить штрафы за не явку на выборы избирателя....как сделано во многих странах....
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26.10.2020 20:38 Відповісти
а где такое есть? Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 5702
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26.10.2020 21:30 Відповісти
Могло бы быть в Северной Корее, но там нет выборов ))
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26.10.2020 21:53 Відповісти
Прошу назвать приклади країн з таким цікавим законодавством...
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27.10.2020 04:24 Відповісти
В Бельгии первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в €50. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до €125. После четвертого «прогула» гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Граждане, которые окажутся на момент выборов за границей, обязаны проголосовать заранее. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишения званий и должностей. Практика наложения штрафов в размере от €25 до €70 существует также в Италии, Германии, Австрии, на Кипре и в Люксембурге.С 1924 году участие в выборах обязательно для жителей Австралии. Благодаря введенному штрафу, который сейчас составляет около $13, явка, как правило, превышает 90%. При этом, чтобы избежать штрафа, достаточно официально уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин.В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от $20 до $200 предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности. Похожая практика принята в Бразилии.Гораздо более жесткая система действует в Пакистане, где избирателю-«прогульщику» в лучшем случае грозит штраф $60, а в худшем - каторжные работы сроком до пяти лет. В Турции за неявку на выборы предусмотрен штраф в размере около $14, а злостные нарушители подвергаются уголовному преследованию. В Египте сумма штрафа не превышает $1,
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27.10.2020 17:10 Відповісти
Ясно... Дякую... Значить, в Україні більш детально дотримуються Декларації прав народу і громадянина... Тому що в нашій Конституції, а також чинному законодавстві, що видане на її розвиток, гарантується лише право вибирать і буть вибраним... З точки зору Декларації, примушення до участі в виборах є дискримінацією...
Питався австралійця про цю норму. Написав, що йому не відомі факти притягнення до відповідальності за ухилення від голосування... Одне з трьох - або австралійці "законослухняні", або він живе там, де такі порушення відсутні, або норма права "мертва" і не застосовується... (пояснив, що штраф був введений давно, з-за малої кількості населення, що не давало змоги створить повноцінні органи влади. Саме з-за "розпорошеності" населення і великих відстаней у них застосовується голосування поштою. Вони отримують бюлетні, де вказана адреса виборчої комісії, вони їх заповнюють і надсилають...). А в більшості країн, я думаю, ця норма права теж "мертва"...
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27.10.2020 17:47 Відповісти
Скоро с такими темпами наша страна будет мертва..... Конституция об нее вытерли ноги все ... и не дай Бог, а это может случиться вата начнет вытереть об флаг ноги в центре Киева...а мы будем смотреть и говорить о всяких Декларациях....т.е озабоченность показывать и говорить что так нельзя.... извини но такой расклад достал... может я не прав (может)
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28.10.2020 18:44 Відповісти
Скажи мені, будь ласка, я в який бік зміниться відношення громадянина до держави і його вибір, коли ця держава жене його на виборчу дільницю загрозою покарання?...
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28.10.2020 18:46 Відповісти
Не знаю (((
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28.10.2020 19:53 Відповісти
А я знаю... В негативний... І буде сприймать державу, не як свого захисника, а як насильника...
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28.10.2020 20:00 Відповісти
Интересно, а что значит фраза "не до конца легитимные"?
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26.10.2020 20:38 Відповісти
это "с краечку"
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26.10.2020 20:43 Відповісти
На півшишечки... Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 9074
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26.10.2020 22:15 Відповісти
Возможно от бороды до пупка.
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27.10.2020 06:51 Відповісти
За те, що Батьківщина розіслала в день виборів смски із закликом голосувати за себе, красивих, вас по судах мали затягати. Тільки не кажіть, що це підстава, у наших політиків завжди так: як візьмуть за сраку, то це підстава та політичні репресії.
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26.10.2020 20:41 Відповісти
директриси шкіл слали смс батькам.
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26.10.2020 21:14 Відповісти
Суто иоскальське-Царь хороший ,а бояре!!))
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26.10.2020 21:23 Відповісти
Очепятка-Москальське, перепрошую !!))
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26.10.2020 21:24 Відповісти
А родители посылали обратно.
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27.10.2020 06:53 Відповісти
сирожа, надо еще разок с бабушкой съездить на массаж в отель на буковине. втихаря
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26.10.2020 20:42 Відповісти
Фу- у-у-у!! Шо это так завоняло... Ааа, это порошавки забздели при упоминании фамилии Власенко )))
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26.10.2020 20:48 Відповісти
Аметисте! Широко вживаних технологій передачі запахів через Інтернет поки що немає! Розробки є, так. Але розробки то таке.
Тому, Аметисте, перевір штані й трусєля! Схоже, ти обгидився, Аметисте!
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26.10.2020 20:53 Відповісти
То у нього "психологічне навіювання"... Є така особливість у людей з багатою уявою...
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27.10.2020 04:28 Відповісти
Сирожа!.. перелогинься!.. ты никому не интересен!
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26.10.2020 20:57 Відповісти
За 29 років ви зневірились в очах українського виборця.
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26.10.2020 20:51 Відповісти
"не до конца легитимными", бо Жулька на місцевих виборах потерпіла крах. Цікаво те, що вона жопу рвала на всіх телеканалах проти вільного ринку землі. А список партії "Батьківщина" до Київської обласної ради очолив син одіозної регіоналки Тетяни Засухи, яка орендує землю у селян Київської та Житомирської областей. І як розказують селяни, нелегально скуповує за копійки земельні паї. Правда охочих продати свій пай щось не дуже рясно.
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26.10.2020 20:51 Відповісти
Київ. Понеділок. Вулицею туди-сюди сновигають тривожно настовбурчені кияни у масках. У повітрі пахне осінню та коронавірусом.
Раптом щось двічі прохурчало у повітрі. Перше хурчання супроводжувалося неприємними женськими матюками, як зазвичай матюкаються продавчині на продуктовому базарі. То на зеленій парасольці кудись летіла Верещук.
Із другим хурчанням щось в окулярах та з екстравагантною косою на голові пропіворило "лю-ю-юбі мої-ї-їїї..."
Обидві падорви швидко зникають за обрієм. Через приблизно півхвилини звідти пролунав приглушений вибух.
Голос мудила з автобусної зупинки: "Долітались, *****".
Завіса.
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26.10.2020 20:53 Відповісти
помню как Сирожа Власенко весной 2019 года обвинял лично Порошенко в убийстве Гандзюк.. ну, тогда тренд был такой, во всем обвинять Порошенко..
и вот прошло 1,5 года, и где сейчас Порох и где сейчас баба Йуля..
Порох во власти, а "Матькивщина" в ...опе..
Сирожа!.. ты тоже в ..опе!..
ЗЫ. уверен, ты уже встречался с руководством ОПЗЖ и закидывал туда удочку.. ))
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26.10.2020 20:55 Відповісти
Единственное что для вас показали эти выборы, это то, что после будущих парламентских выборов, Тимошенко прийдется сменить работу.
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26.10.2020 20:57 Відповісти
Піде на пенсію ,вже довно час онуків бавити !!!А то ВОНА працює,ВОНА працює !!)))
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26.10.2020 21:03 Відповісти
Да какая пенсия! Депутаты на пенсию не выходят, за народ умирают на рабочем месте.
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27.10.2020 07:03 Відповісти
А вибори показали що на обрії з"явилась реальна загроза суверенітету України,зажопінці і Ко !!!)))
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26.10.2020 21:05 Відповісти
Якби-то тільки на обрії, а то ж в самому Києві, - в ОПУ, в Раді і т.д.
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27.10.2020 07:06 Відповісти
Партия бабушки Юли уже все. Совсем все. Навсегда все.
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26.10.2020 21:32 Відповісти
низкая явка означает, что людям все равно. Они уже никому не верят... Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 442
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26.10.2020 21:33 Відповісти
Вот это ближе всего к дейстсительности.
Людям конечно не всё равно, но практически одинаковое недоверие ко всем участникам выборов делает поход на участок бессмысленным.
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26.10.2020 21:59 Відповісти
Чмошники свидетели секты святой йули не могут поверить что конец уже близенько)
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26.10.2020 22:01 Відповісти
Политический конец ТЮ уже давно настал. Практически тогда, когда она устроила клоунаду с коляской на Майдане.

Просто тугодумы из ее кружка пропустили этот момент и все ждут второго пришествия. Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 9331
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27.10.2020 01:56 Відповісти
Ну так в Евросоюзе на выборах тоже низкая явка нередко, так что там не легитимные все что ли.

- октябрь 2020, в Чехии на выборах в органы местного самоуправления явка составила 38%
- июнь 2020, второй тур муниципальных выборов во Франции, явка - 40%
- парламентские выборы в Румынии 2012 год, явка - 41,8%...

Все легитимно, если такой закон. Или нужно принимать закон, что при явке ниже 50% (60%...) выборы признаются несостоявшимися, или как в Австралии - голосовать обязан, иначе наказание.
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26.10.2020 22:14 Відповісти
Очень понятное волеизьявление! Никаких выборов в аандемию, парадов и концертов и подобноного скопления людей! Вакцину изобретите сначала.... а потом все остальное...
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26.10.2020 23:55 Відповісти
Ну що це за французька мова? Як це народ не розуміє важливості місцевих виборів?
Та скажи прямо - народ вас всіх посилає нах, бо ви за#бали.
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26.10.2020 23:55 Відповісти
Ну конечно.
Если Юля пролетела везде стремительным домкратом, то это неправильные выборы. Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 487
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27.10.2020 01:53 Відповісти
Именно так. И если бы выборы выиграла жулька,это же косоглазое тело верещало,что легитимнее выборов еще не было на планете. Может поэтому они и в канаве?
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27.10.2020 06:44 Відповісти
Теперь и "слуги" с "искренней убежденностю" заноют, что выборы "нелигоИНТИМНЫЕ" и могут ещё требовать проведения повторных. "Пяти вопросов" ведь маловато, надо ещё.
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27.10.2020 07:01 Відповісти
 
 