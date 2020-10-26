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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (361)

Значних загроз від цих виборів немає, питання загальнодержавного значення і далі вирішуватимуться центральною владою, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Значних загроз від цих виборів немає, питання загальнодержавного значення і далі вирішуватимуться центральною владою, -

Після підбиття підсумків місцевих виборів усім учасникам політичного процесу варто зосередитися на нормальній роботі.

Таку пораду дала в коментарі Цензор.НЕТ Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу".

"Якихось великих загроз від цих виборів немає. Питання загальнодержавного значення будуть вирішуватися, як і раніше центральною владою - президентом і парламентом. Можливо, буде більше турбулентності в парламенті, як наслідок - емоцій, які ще залишилися невідпрацьованими за час місцевих виборів. Але низька явка на місцевих виборах свідчить, що люди певною мірою втомилися від політики, від агітаційного тиску політиків. Вони хотіли би більше спокою і нормальної роботи. На цьому і варто зосередитися всім учасникам політичного процесу - як на центральному рівні, так і на місцях" , - впевнена Кравчук.

Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

Читайте також: Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними
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Топ коментарі
+14
ну это как бы да, но не совсем так. если пара тройка областных рад примут постановы о недоверии к президенту или верховной рады то ваш центр очень быстро сдуется
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26.10.2020 20:40
+13
то вы от выборов угроз ждали? Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1649
ой,я не можу,мабуть ляжу...
признаться всему электорату,шо вы выборов боитесь,как огня-этто штотто
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26.10.2020 20:41
+9
Цирку пора гасить огни...
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26.10.2020 20:43
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ну это как бы да, но не совсем так. если пара тройка областных рад примут постановы о недоверии к президенту или верховной рады то ваш центр очень быстро сдуется
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26.10.2020 20:40 Відповісти
то вы от выборов угроз ждали? Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1649
ой,я не можу,мабуть ляжу...
признаться всему электорату,шо вы выборов боитесь,как огня-этто штотто
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26.10.2020 20:41 Відповісти
Ваше "зонирование" по уровню угрозы от covid-19, отлично показало, что абсолютно все области вас тупо игнорируют.
Вы это можете назвать "недостатком коммуникаций", я бы это назвал коллапсом центральной власти.
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26.10.2020 20:42 Відповісти
Цирку пора гасить огни...
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26.10.2020 20:43 Відповісти
"Куда уехал цирк, он бил ещё вчера..." !!!))
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26.10.2020 20:46 Відповісти
Значних загроз від цих виборів немає, питання загальнодержавного значення і далі вирішуватимуться центральною владою, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3383
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26.10.2020 21:02 Відповісти
кривая рожа и дурнуватые отмазки после провала Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7928
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26.10.2020 20:43 Відповісти
То хто вам ,пліснява зелена, заважає засередитись і працювати на користь України ???)))
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26.10.2020 20:44 Відповісти
пока что зележопая "центральная власть" не решила НИ ОДНОГО вопроса.
пока что зележопая "центральная власть" только все валила.

И именно поэтому (!) люди голосовали за Кличка, Филатова, мумию и Трухана.
Потому что они способны построить дорогу, мост, планетарий и т.п. - а сраная "центральная власть" имени клоуна - ничего не способна.

Девочка! - результат выборов в том, что люди хотят видеть у власти тех, кто способен что-то делать, а не запиливать видосики и опросики.

А вы - не способны.

И потому власть от вас уходит.
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26.10.2020 20:46 Відповісти
А закатати Ковідфонд в асфальт , це що не робота??))
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26.10.2020 20:49 Відповісти
партия идиотов
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26.10.2020 20:51 Відповісти
Возможно, будет больше турбулентности в парламенте, как следствие - эмоций, которые еще остались неотработанными за время местных выборов. Но низкая явка на местных выборах свидетельствует, что люди в определенной степени устали от "зе лапши"
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26.10.2020 20:55 Відповісти
Буде їм ще більша "турбулентність" від народу, коли йому зовсім увірветься терпець.
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27.10.2020 07:11 Відповісти
У народа сходить на выборы ни ума ни фантазии не хватает а вот терпеть издеваательства
От мародеровтут у него талант . Рабы немы
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27.10.2020 07:56 Відповісти
Ага .... Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1278
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26.10.2020 20:57 Відповісти
Закат эпохи клоунов. Результат этих выборов - это приговор лично тебе. Уходи

С завтрашнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.

Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.

Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в ж0пе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.

Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот пи#дец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.

Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia

АЛЕКСЕЙ ДАВИДЕНКО
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26.10.2020 20:58 Відповісти
вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью

Всхлипнув, она тяжело вздохнула: "" Еще бы годик поработать. Подняться не успела. В кино-то точно не возьмут. Даже в рашу."
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26.10.2020 20:59 Відповісти


Петро Порошенко



Дуже вдячний усім громадянам, які абсолютно чітко і послідовно своїм голосуванням підтримали політичну силу, яка стоїть на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції. Партію, яка чітко і послідовно впроваджує реформи, згармонізовані із законодавством Європейського Союзу.

Значних загроз від цих виборів немає, питання загальнодержавного значення і далі вирішуватимуться центральною владою, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9531
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26.10.2020 21:00 Відповісти
А хто ж міг ще? Можливо він і таємно спонсорував так зване "всенародне" опитування.
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27.10.2020 07:14 Відповісти
Да в дупе вы полной)
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26.10.2020 21:01 Відповісти
То-есть, иными словами, нам, СН, на вас пофигу. Вы типа всё равно ни на что, там внизу, не влияете. Хорошо, что сказал. Откровенно, как раз для зе!избирателей.
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26.10.2020 21:04 Відповісти
Зачем вам была нужна власть, зетипиллы, в областях? Деребанить деньги и валить государство. Теперь хер получится.
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26.10.2020 21:10 Відповісти
Сосёнка так себе. Не коробельная, но свою сосновую работу знает раз держат.
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26.10.2020 21:29 Відповісти
Уж лучше бы молчала, сошла бы за умную. Просто - жесть!
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27.10.2020 07:15 Відповісти
Ну, ну - типу "ми ще посремо з Києва?".
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27.10.2020 09:50 Відповісти
 
 