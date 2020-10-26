Значних загроз від цих виборів немає, питання загальнодержавного значення і далі вирішуватимуться центральною владою, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Після підбиття підсумків місцевих виборів усім учасникам політичного процесу варто зосередитися на нормальній роботі.
Таку пораду дала в коментарі Цензор.НЕТ Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу".
"Якихось великих загроз від цих виборів немає. Питання загальнодержавного значення будуть вирішуватися, як і раніше центральною владою - президентом і парламентом. Можливо, буде більше турбулентності в парламенті, як наслідок - емоцій, які ще залишилися невідпрацьованими за час місцевих виборів. Але низька явка на місцевих виборах свідчить, що люди певною мірою втомилися від політики, від агітаційного тиску політиків. Вони хотіли би більше спокою і нормальної роботи. На цьому і варто зосередитися всім учасникам політичного процесу - як на центральному рівні, так і на місцях" , - впевнена Кравчук.
Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
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ой,я не можу,мабуть ляжу...
признаться всему электорату,шо вы выборов боитесь,как огня-этто штотто
Вы это можете назвать "недостатком коммуникаций", я бы это назвал коллапсом центральной власти.
пока что зележопая "центральная власть" только все валила.
И именно поэтому (!) люди голосовали за Кличка, Филатова, мумию и Трухана.
Потому что они способны построить дорогу, мост, планетарий и т.п. - а сраная "центральная власть" имени клоуна - ничего не способна.
Девочка! - результат выборов в том, что люди хотят видеть у власти тех, кто способен что-то делать, а не запиливать видосики и опросики.
А вы - не способны.
И потому власть от вас уходит.
От мародеровтут у него талант . Рабы немы
С завтрашнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в ж0пе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот пи#дец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia
АЛЕКСЕЙ ДАВИДЕНКО
Всхлипнув, она тяжело вздохнула: "" Еще бы годик поработать. Подняться не успела. В кино-то точно не возьмут. Даже в рашу."
Петро Порошенко
Дуже вдячний усім громадянам, які абсолютно чітко і послідовно своїм голосуванням підтримали політичну силу, яка стоїть на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції. Партію, яка чітко і послідовно впроваджує реформи, згармонізовані із законодавством Європейського Союзу.