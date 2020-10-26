Значних загроз від цих виборів немає, питання загальнодержавного значення і далі вирішуватимуться центральною владою, - "слуга народу" Кравчук

Після підбиття підсумків місцевих виборів усім учасникам політичного процесу варто зосередитися на нормальній роботі.

Таку пораду дала в коментарі Цензор.НЕТ Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу".

"Якихось великих загроз від цих виборів немає. Питання загальнодержавного значення будуть вирішуватися, як і раніше центральною владою - президентом і парламентом. Можливо, буде більше турбулентності в парламенті, як наслідок - емоцій, які ще залишилися невідпрацьованими за час місцевих виборів. Але низька явка на місцевих виборах свідчить, що люди певною мірою втомилися від політики, від агітаційного тиску політиків. Вони хотіли би більше спокою і нормальної роботи. На цьому і варто зосередитися всім учасникам політичного процесу - як на центральному рівні, так і на місцях" , - впевнена Кравчук.

Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

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