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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Штепа (92) Слов'янськ (508) опозиційний блок (255) Опозиційна платформа - За життя (466)

Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та

Колишня керівниця Слов'янська Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста терористами так званої "ДНР", не пройшла до другого туру виборів мера міста.

Про це повідомила керівниця Слов'янської територіальної виборчої комісії Надія Петрова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Карачун".

Вона зазначила, що станом на 16:00 підрахували 98% голосів.

До другого туру виборів, за її словами, пройшли кандидати від проросійської "Опозиційної платформи - За життя" Павло Придворов (32% голосів) та "Опозиційного блоку", Вадим Лях (30,78%).

Зазначимо, останній є чинним мером Слов'янська. У 2015 році він переміг на виборах, заявляючи, що його підтримує Неля Штепа.

Читайте також: Проти Штепи мітингували в Слов'янську. ФОТО

Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Також дивіться: "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

Спочатку суд обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Суд у справі Штепи досі триває.
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Топ коментарі
+81
Мало Славянск побыл под Гиркиным. Быдло снова хочет в оккупацию!
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26.10.2020 20:47
+73
" Класс" тройка кандидатов ОПЗЖопс, Оппа на блок, и Штепа .. Еперный театр абсурда. Да уж 7 лет войны и ничего не меняется.
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26.10.2020 20:46
+65
а нам показывают словянск в вышиванках, а в головах у людей все равно вата и тоска об ссср))))
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26.10.2020 20:46
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штепа незабаром гойдатиметься на гілляці
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26.10.2020 20:44 Відповісти
Поки живий Порошенко, жоден колаборант не гойдатиметься.
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26.10.2020 22:25 Відповісти
Никак труселя не отстираешь, бедняга?!
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26.10.2020 22:33 Відповісти
Єтих дебилов жарили и в хвост и в гриву, а они опять голосуют за жопоблоки...
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27.10.2020 00:08 Відповісти
гы...ща эти жабогадюкинг устроят Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 2472.к кому ж сепарам податься?
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26.10.2020 20:44 Відповісти
Павуки в банці.
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26.10.2020 20:44 Відповісти
Повезло Славянску! Из двух сортов говна будут лучшее выбирать!
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26.10.2020 21:13 Відповісти
маладец, Зеленский!.. ты сделал Штепу! (сарказм)..
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26.10.2020 20:44 Відповісти
те же яйца, только в профиль будуть у другому турі.
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26.10.2020 21:02 Відповісти
А хіба не гетьман дав другий шанс цій повії? Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 7461
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26.10.2020 22:26 Відповісти
хрен редьки не сладше, хоть и редиска пролетела )))))
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26.10.2020 20:44 Відповісти
Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 1385
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26.10.2020 20:44 Відповісти
Говно проиграло говну...
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26.10.2020 20:45 Відповісти
воно програло самій жопі)))
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26.10.2020 20:47 Відповісти
а нам показывают словянск в вышиванках, а в головах у людей все равно вата и тоска об ссср))))
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26.10.2020 20:46 Відповісти
не ведись . Там подтасовка идёт полным ходом .
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26.10.2020 21:37 Відповісти
" Класс" тройка кандидатов ОПЗЖопс, Оппа на блок, и Штепа .. Еперный театр абсурда. Да уж 7 лет войны и ничего не меняется.
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26.10.2020 20:46 Відповісти
Одним сдюловом, виграв ЖОПОблок.
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27.10.2020 01:15 Відповісти
Мало Славянск побыл под Гиркиным. Быдло снова хочет в оккупацию!
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26.10.2020 20:47 Відповісти
****.ти, що скажеш. Таких можна вивести тільки напалмом.
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27.10.2020 09:53 Відповісти
Вот тут самый раз задать вопрос: КАКАЯ РАЗНИЦА?
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26.10.2020 20:47 Відповісти
Ага, главное шоб заасфальтировано и освещено... Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 1855
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26.10.2020 20:48 Відповісти
ну это же хорошие новости- между гавном гавном и гавном победит гавно
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26.10.2020 20:49 Відповісти
Напевне мало москалі вбили українців,що за їхніх представників голосують.
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26.10.2020 20:50 Відповісти
ватное стадо
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26.10.2020 20:50 Відповісти
Сначала кастрация, потом люстрация. Остальным депортация, для врагов Украны эвтаназия
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26.10.2020 20:53 Відповісти
Та же херня, только вид сбоку. Поменяли редьку на хрен
Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 227
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26.10.2020 20:51 Відповісти
Вот бы на островок необитаемый, но чтоб тепло, кокосов там много. Породу бы вывести детей. Теряюсь как назвать генетическую линию. Та и снять бы на скрытую камеру как всё происходило. Тут бы бабла от проката Кразами бы возили в банк!
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26.10.2020 21:57 Відповісти
Різниця не велика.
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26.10.2020 20:51 Відповісти
Штепа-1 та Штепа-2 йдуть у другий тур, а Штепа-3 залишається за бортом.
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26.10.2020 20:53 Відповісти
Вата1 вата2 и вата3
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26.10.2020 23:04 Відповісти
..Пля ...Лайно !
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26.10.2020 20:54 Відповісти
Та яка різниця? Штепа чи ОПЗЖ з Опоблоком ...
Одним словом "Ліс стрімко скорочувався, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо його топорище було зроблене з дерева і вони думали, що воно одне з них".
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26.10.2020 20:54 Відповісти
Прокацапська срань на сході , на півдні зайняла всі ключові позиціі... Ну що ж , народ вибрав , нехай радіє..
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26.10.2020 20:58 Відповісти
Один х.й, вата в головах не убиваема. Завтра это быдло снова будет кидаться под танки
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26.10.2020 20:59 Відповісти
Реальный ******.Мало бомб и руцкого мира.У этой страны нет будущего(
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26.10.2020 20:59 Відповісти
Будущего нет у ватных сволочей. Украина так или иначе переживёт эту саранчу.
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26.10.2020 21:16 Відповісти
Прецедентів окупації частини території якоїсь країни море, а ти чи був коли-небудь прецедент, щоб якась країна посилала в еротичну подорож частину своєї території? Здається мені, що Україна буде першою в світі. Якщо захоче стати нормальною країною, то довбойобів якимось чином потрібно позбуватися.
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27.10.2020 01:23 Відповісти
Дикарей могила исправит.
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26.10.2020 21:00 Відповісти
Это вы про тех, кто выбрал урку-убийцу Лозинского
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26.10.2020 21:26 Відповісти
Лол! Просто "лол"!
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26.10.2020 21:02 Відповісти
Танец маленьких лебедей. Не знаю, почему-то такая ассоциация возникла.
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26.10.2020 21:05 Відповісти
Хрен редьки не слаще, все равно упыри возвращаются.
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26.10.2020 21:05 Відповісти
Та хрен редьки не слаще, эти придворовы и полуляхи такие же штепы
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26.10.2020 21:10 Відповісти
как мило. ну просто шарман.
значит будет второй захват Славянска шайкой гнилодыркина.
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26.10.2020 21:13 Відповісти
Какой захват! Штепа ещё и белую лошадь даст, чтобы Гиркин победно въехал, это ж "ихние мальчики"
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27.10.2020 06:39 Відповісти
Зажоповцы во втором туре жоппоблоковцами.И это ещё штепы не считая.😮 Ну что за тупорылые ублюдки живут в том Славянске? Не пойму,ватникам надо чтобы их дагестанцы буквально насиловали? Тогда какие-то сигналы к сомнениям насчёт "рюскемира" в мозгу будут? Необъяснимый абсурд.
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26.10.2020 21:15 Відповісти
я б на місці Гіркина висувався в мери Слов'янська ! дебіли підтримали б точно !
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26.10.2020 21:15 Відповісти
Теперь это победой надо называть? Что керовать украинским городом будет не сепарская курва, а запутинский недоносок.
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26.10.2020 21:15 Відповісти
Шкода людей що загинули за це лайно...
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26.10.2020 21:16 Відповісти
Не понос, так золотуха...
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26.10.2020 21:22 Відповісти
Хрен редьки не слаще. Ватный Славянск во всей красе. Появись очередной Гирькин - примкнут к нему и будут стрелять в спину украинцам.
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26.10.2020 21:22 Відповісти
..Ха ! А перемога Лозинського ..!? Дебіли !
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26.10.2020 21:23 Відповісти
Виборці в Слов'янську, свого роду шанувальники копрофагії.
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26.10.2020 21:23 Відповісти
Печаль.Чем люди думают? Я в шоке. На Кировоградчине Лозинский выиграл. Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 7052
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26.10.2020 21:24 Відповісти
Боротьба ОПЗДЖ та Опоблоку це якийсь жорсткий наркотичний сюр..
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26.10.2020 21:28 Відповісти
Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 1800 Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3213
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26.10.2020 21:34 Відповісти
Не вмер Данило, так болячка задавила!!!! От уж дійсно яка різниця яку назву має колаборант -зрадник : Штепа, ОПЗЖ (за смерть України ), чи "опозиційний блок " вона ж партія регіонів ?????
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26.10.2020 21:29 Відповісти
Там в Славянске сепар на сепаре сидит и сепаром погоняет. Ватный городишко.



Основні конкуренти Штепи на виборах у Слов'янську - Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях Оппоблок, теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна - журналіст Денис Казанський.

Два головних конкуренти Штепи, які також мають шанси перемогти в Слов'янську на виборах, в 2014-му теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна і уникли будь-якої відповідальності.
Таким чином, з трьох головних претендентів на пост мера - всі троє колаборанти", - написав він.
"Навесні 2014 року обидва Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях, були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам. Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 9984
Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).
Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.
Наочна ілюстрація повної безпорадності держави і профнепридатності СБУ", - резюмував журналіст.
https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-na-viborah-kazanskiy-rozpoviv-pro-kandidativ-u-meri-slov-yanska-11161550.html
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26.10.2020 21:33 Відповісти
А был там еще какойто Пономарев самоназваный.
Не балотировался случайно?
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26.10.2020 22:37 Відповісти
Спился и слился.
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27.10.2020 06:40 Відповісти
Это пи...ц. Вся страна работает на это ордило а они **** издеваются над Украиной. Колючую проволоку по периметру и пулеметчиков на вышках этим гандурасам а не свободную экономическую зону.
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26.10.2020 21:34 Відповісти
ментальное скудоумие что тоже вирусной природы?
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26.10.2020 21:43 Відповісти
Эти суки донбасские ненавидят Украину. И оккупация мозгов не добавила. Им хочется обратно в ДНР.
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26.10.2020 21:49 Відповісти
Неля Штепа сама во второй тур не прошла. Вместо неё прошли две другие Нелиштепы. Два тура оттенков говна.
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26.10.2020 21:53 Відповісти
Не этому нариду , поможет только Гиркин , Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 5262 интересно если бы он выдвинул бы свою кандидатуру за него бы проголосовали бы в Славянске Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 7369 я реально не понимаю ,зачем погибло столько хороших, умных ,интеллигентных людей , освобождая это быдло Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3974 Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3974 Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3974
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26.10.2020 21:57 Відповісти
ааааааа....чому ви такі тупі.
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26.10.2020 21:59 Відповісти
вибір із гівна , а потім роблять великі очі....
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26.10.2020 22:01 Відповісти
Янека, Гіркіна їм виявляється мало. То нехай пенсії та соціалку їм забезпечує Дамбас, а не вся Україна.
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26.10.2020 22:05 Відповісти
Іронія - це насмішка, замаскована зовнішньою серйозністю.
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26.10.2020 22:10 Відповісти
Навіщо взагалі проводити вибори в тому мавп"ятнику якщо вони обирають тільки ворогів?
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26.10.2020 22:16 Відповісти
Всі ці даунбасяни як були колоністами російської імперії в Україні, так ними і залишаються. Не варті вони жодних привілеїв на кшталт вільної економічної зони.
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26.10.2020 22:57 Відповісти
ні не слов"янськ. штепанутий козломордськ.
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26.10.2020 23:04 Відповісти
Мда...Штепа не удостоилась стать мэром. Оказалось, есть кое кто получше ее! Зажопинцы и опаблок будут лучше соответствовать ситуации....да куда уж лучше..того и гляди станут орать "пуцин введи!"Ну и пуцин ,не долго думая, введет...
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26.10.2020 23:08 Відповісти
Я вообще не понял, почему эта тварь на свободе?! Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 8437
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26.10.2020 23:31 Відповісти
Раз сам Порошенка не мог ее посадить, то и Зеленский уже не может. Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 2427
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26.10.2020 23:46 Відповісти
разве у нас есть национальные элиты, как в Турции...у нас бздливые и продажные овцы с выпавшими зубами, они не могут ни запретить ни выгнать две -три партии волков, которые бесчинствуют на их земле, питаются этими овцами, стригут их, держат их в загонах... а придёт время погонят всех на бойню, оставшись наблюдать за этой бойней с высоты ...
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26.10.2020 23:32 Відповісти
скоты , продажный даунбаский скот...
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26.10.2020 23:48 Відповісти
*********************************! Еще есть вопросы на предмет будущего страны?
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26.10.2020 23:53 Відповісти
Тожеукраинцы строят для нас тожеукраину. Сюрр
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26.10.2020 23:53 Відповісти
" Горбатого только могила исправит"( с) , народная мудрость.
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27.10.2020 00:36 Відповісти
Дограються…
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27.10.2020 00:56 Відповісти
Стара бандарша-сєпарша програла, та хоч якась радість у цьому армагеддцє.
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27.10.2020 01:04 Відповісти
По ходу в Славянске тотальные идиоты живут.Раз голосуют за тех кто одобряет войну и разруху.
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27.10.2020 03:08 Відповісти
Следом будет триумфальное вхождение в Славянск почетного гражданина города Гиркина.
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27.10.2020 06:22 Відповісти
А кого-то ещё интересует мнение народа о СЭЗ на Донбассе. Оказывается там эта "зона" давно и ей Украина нужна в виде "дойной коровы". Сколько волка не корми, он в лес смотреть будет.
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27.10.2020 06:47 Відповісти
Прєдставітєлі з однієї помийки. Шо то за Же, шо то за Же
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27.10.2020 06:49 Відповісти
Дерьмо к дерьму липнет.
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27.10.2020 07:08 Відповісти
Треба всі окуповані території випалити вогнем і мечем! Нам потрібна лише безцінна земля донбасу, а бидло-населення з тих територій нам зовсім не треба. То біосміття.
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27.10.2020 07:45 Відповісти
 
 