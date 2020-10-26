Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку"
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Колишня керівниця Слов'янська Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста терористами так званої "ДНР", не пройшла до другого туру виборів мера міста.
Про це повідомила керівниця Слов'янської територіальної виборчої комісії Надія Петрова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Карачун".
Вона зазначила, що станом на 16:00 підрахували 98% голосів.
До другого туру виборів, за її словами, пройшли кандидати від проросійської "Опозиційної платформи - За життя" Павло Придворов (32% голосів) та "Опозиційного блоку", Вадим Лях (30,78%).
Зазначимо, останній є чинним мером Слов'янська. У 2015 році він переміг на виборах, заявляючи, що його підтримує Неля Штепа.
Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".
20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.
Спочатку суд обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
Суд у справі Штепи досі триває.
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Одним словом "Ліс стрімко скорочувався, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо його топорище було зроблене з дерева і вони думали, що воно одне з них".
значит будет второй захват Славянска шайкой гнилодыркина.
Основні конкуренти Штепи на виборах у Слов'янську - Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях Оппоблок, теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна - журналіст Денис Казанський.
Два головних конкуренти Штепи, які також мають шанси перемогти в Слов'янську на виборах, в 2014-му теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна і уникли будь-якої відповідальності.
Таким чином, з трьох головних претендентів на пост мера - всі троє колаборанти", - написав він.
"Навесні 2014 року обидва Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях, були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам.
Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).
Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.
Наочна ілюстрація повної безпорадності держави і профнепридатності СБУ", - резюмував журналіст.
https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-na-viborah-kazanskiy-rozpoviv-pro-kandidativ-u-meri-slov-yanska-11161550.html
Не балотировался случайно?