Депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад усіх рівнів від Львівщини до Донецької області, - Совсун

Представники партії "Голос" у тервиборчкомах завершують паралельний підрахунок.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила керівниця центрального виборчого штабу партії "Голос", народна депутатка Інна Совсун.

"Уже очевидно, що депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад від Львівщини до Донбасу. "Голос" - молода партія, яка досі мала тільки фракцію у Верховній Раді і регіональні осередки. Тепер у нас будуть депутати в радах усіх рівнів. Наша партія пройшла до місцевих рад багатьох міст. У Черкасах ми пройшли до другого туру виборів мера і плануємо вигравати! Але насправді чи не найважливіші з точки зору донесення наших цінностей перемоги на місцевих виборах "Голос" отримав у Донецькій області. Це Дружківка і Новогродівка. Дуже важливо, щоб у цьому регіоні звучав проукраїнський "Голос". Ефективна робота в цих містах для нас - один із головних викликів", - підкреслила вона.

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