Депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад усіх рівнів від Львівщини до Донецької області, - Совсун
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Представники партії "Голос" у тервиборчкомах завершують паралельний підрахунок.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила керівниця центрального виборчого штабу партії "Голос", народна депутатка Інна Совсун.
"Уже очевидно, що депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад від Львівщини до Донбасу. "Голос" - молода партія, яка досі мала тільки фракцію у Верховній Раді і регіональні осередки. Тепер у нас будуть депутати в радах усіх рівнів. Наша партія пройшла до місцевих рад багатьох міст. У Черкасах ми пройшли до другого туру виборів мера і плануємо вигравати! Але насправді чи не найважливіші з точки зору донесення наших цінностей перемоги на місцевих виборах "Голос" отримав у Донецькій області. Це Дружківка і Новогродівка. Дуже важливо, щоб у цьому регіоні звучав проукраїнський "Голос". Ефективна робота в цих містах для нас - один із головних викликів", - підкреслила вона.
Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
Будь ласка, зачекайте...
А далі про вас забудуть.
Але в якій кількості, і скільки з вас користі, Зайди?
их для этого и создали
Есть вопросы национальной безопасности, экономики и интеграции с ЕС и НАТО и в некоторых по пути, если бы еще ворье притворяющееся патриотами эти ъаконы бы не уродовало.
или сообщить, кроме как чужие побрехеньки нечего?
Що "голос" дозволяє проголосувати тим,хто КАТЕГОРИЧНО Не спримає Баригу Пєтю,а до націоналізму "Свободи" ще не достатньо радикальний...
Але ж порошкотроллям спустили у методичках мантру про "віттягнути голоси" - типовий лозунг для йолопів.
ПЕС намагається прихватизувати патріотизм, тому обливає лайном геть усі проукраїнські партії.
но у меня обоснованное мнение о том что ПАРТИЯ "голос" была создана только для того чтобы подавая свой "патриотизм" чуть другими словами оттянуть голоса у ЕС.
я так понял ты сторонник "не твоей войны"? ну расскажи мне чего хорошего за год с небольшим достиг "голос славика вакарчука"?
"а всякие голосы, свободы, самонемочи и прочие кошулинские они как бы "свои" проевропейские, но как до дела то против."
Лжешь ведь и сам знаешь, что нагло лжешь.
а насчет "лжешь". ну давай попробуем на мелочах
1. сколько денег пожертвовала партия "голос" на борьбу с ковидом?
2. какие социально значимые проекты организовала и воплотила в жизнь партия "голос"?
3. какая реакция была у "свободы" после запрета книги Стуса с подачи мертвечука?
4. куда пропал кошулинский?
5. когда певец ртом славик вакарчук заплатит налоги с концертов за границей на которые он ездил вместо того чтобы находиться в ВР?
6. почему свобода не протестовала против двух старых пердунов в ТСК которые рассказывали про примерение и "нет войны с россией"
можно продолжать до бесконечности. полтора года ооо "сволота", "вопль" и прочие псевдонационалистические сборища тупо забиты в угол и не отсвечивают
На борьбу с ковидом в основном жертвуют деньги ОЛИГАРХИ. А партия Голос - не олигархическая - у них нет этих денег, которые они могут жерствовать на борьбу с ковидом.
Итого -1 пропагандонский аргумент.
"2. какие социально значимые проекты организовала и воплотила в жизнь партия "голос"?"
См ответ на п1. Голос как парламентская партия работает над парламентскими законопроектами и голсует за нужные для государства законы. Причем белает это безукоризненно. Считаем -2 пропагандонский аргумент.
"3. какая реакция была у "свободы" после запрета книги Стуса с подачи мертвечука?"
На сколько я помню, справедливо вспомнили о том, что подонок Медведчук возродился из небытия как политик при содействии своего давнего соратника Порошенко.
"4. куда пропал кошулинский?"
В АТО, затем - депутать львовского горсовета. Или трудно Вики почитать?
"5. когда певец ртом славик вакарчук заплатит налоги с концертов за границей на которые он ездил вместо того чтобы находиться в ВР?"
Говновопрос из разряда "липецкой фабрики".
"6. почему свобода не протестовала против двух старых пердунов в ТСК которые рассказывали про примерение и "нет войны с россией""
А Свобода не парламентская партия и не имеет своих телеканалов для освещения протестов. В отличие от олигархической партии ЕС, которую обслуживают 2 телеканала. Напомню, что партия Голос по поводу пердунов высказывалась резко и однозначно.
ото закрой свой вонючий рот и сиди молча. ты агресивный ублюдок будешь еще на меня цирла свои распускать? тебе кто слово давал специалист по маскам? сиди обтекай
Самопоміч теж мала позитивну динаміку в Україні...
І де зараз Самопоміч поза Львовом ?
які цінності ?
Цінності Томаша Фіали,відомого "соросьонка" з Драгон Кепітал ?
Драгон Капитал - это конечно же занимается ими из чистого альтруизма.