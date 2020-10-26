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Новини Суспільство Боротьба з корупцією
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НАБУ (3425) Венедіктова (756)

Венедіктова провела нараду з керівництвом САП і НАБУ з приводу справ топкорупціонерів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу ГПУ.

У ході зустрічі генпрокурор заслухала поточний стан справ та акцентувала увагу на необхідності активізації роботи щодо притягнення до відповідальності ТОП-корупціонерів, як цього вимагає суспільство.

Артем Ситник зауважив, що робота органів пожвавилася, оскільки цього року Вищий антикорупційний суд України почав ухвалювати перші рішення і на сьогодні вже є 10 вироків з реальним позбавленням волі, серед яких судді, працівники прокуратури та СБУ.

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"Всім правоохоронцям була поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією. Основною локомотивною силою в протидії таким правопорушенням мають бути спеціально створені органи - НАБУ і САП. Добре, що ми нарешті маємо перші вироки, однак в деяких актуальних провадженнях по два, три, а іноді й чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство й досі триває. Так, наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами. Обговорили з керівництвом антикорупційних органів провадження, які мають бути до кінця року скеровані до суду. Втім, поки за результативністю у них не той рівень активності, якого очікує від них громадськість", – наголосила Ірина Венедіктова.

Генпрокурор також вказала НАБУ і САП на недостатній рівень відшкодування встановлених в кримінальних провадженнях збитків.

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Венедіктова провела нараду з керівництвом САП і НАБУ з приводу справ топкорупціонерів 01
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Топ коментарі
+18
и что, Ермака таки посадят?!
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26.10.2020 21:00
+12
Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров - Цензор.НЕТ 504

...
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26.10.2020 21:06
+10
Топ-коррупционэр и барига у нас естественно Порошенко? Других у зелёной шоблы насколько я знаю нету
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26.10.2020 21:01
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и что, Ермака таки посадят?!
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26.10.2020 21:00 Відповісти
а еще, походу радуцкого... шож творицца-то... прям аж ах и ох
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26.10.2020 21:23 Відповісти
Думается, что Ермак скоро посадит Зеленского.
И останется "исполняющим обязанности".
"Навсегда".
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26.10.2020 21:25 Відповісти
исполнялка сломается
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26.10.2020 21:29 Відповісти
За 30 лет сломалась "исполнялка"?

Рожы меняются, жыды наступают.
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26.10.2020 21:32 Відповісти
Задолбало это сборище "алкоголиков", пытающихся всех убедить, что они борются с "алкоголизмом"!
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27.10.2020 16:08 Відповісти
Да пусть хоть одного "прокрора", "таможенника", "судью" НЕ посадят, боронь Боже, ПРОСТО ВЫГОНЯТ с работы! Да так - чтобы эта сволочь ПОЖИЗНЕННО ни одного государственного или местного руководящего поста не занимало!!! А то устроили, сволочи, шоу на теме борьбы с коррупцией : "по-жизненно садить или не садить"!... От "корыта" пожизненно отодвиньте и этого хватит с головой для общества!
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27.10.2020 16:13 Відповісти
"Весна прийде..."©
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26.10.2020 21:00 Відповісти
пора посадить, хоть одну высокопоставленную свынюку, а то будут вороны с вас смеятся
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26.10.2020 21:00 Відповісти
Зе-опорос навеял?
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26.10.2020 21:03 Відповісти
Топ-коррупционэр и барига у нас естественно Порошенко? Других у зелёной шоблы насколько я знаю нету
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26.10.2020 21:01 Відповісти
вы шо, они обсуждали как будут садить в тюрму коломойского
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26.10.2020 21:24 Відповісти
Или одну прокуроршу снимающую домик за 60 штук при зарплате 30)
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26.10.2020 21:37 Відповісти
"Как этого требует общество"... А самим высокопоставленным прокурорам разве не надо сажать топ-коррупционеров или в ходе расследования, можно на самих себя выйти? Да ребятки в погонах, за 7 лет ни одного Топа не посажено и это печально, а сколько болтовни было Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров - Цензор.НЕТ 6672
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26.10.2020 21:06 Відповісти
Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров - Цензор.НЕТ 504

...
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26.10.2020 21:06 Відповісти
Это шо, всем пожизненное дадут?
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26.10.2020 21:07 Відповісти
Пусте ля-ля.
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26.10.2020 21:07 Відповісти
счетчик тикает да?

ноооооооовый год к нам мчится
скоро все случится
сбудееееться что снится
что опять вас обманут? ничего не дадут? © дискотека авария. "новогодняя пестня"
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26.10.2020 21:09 Відповісти
Уже то, что 21- это очко наводит на меня уныние
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26.10.2020 21:26 Відповісти
Коломойського посадять?
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26.10.2020 21:25 Відповісти
Эта тупая совковая баба, креатура вовчика, за свою каденцию запомнится Украине своим скандальным захватом роскошной дачи в конче заспе, и попыткой оплатить в три раза дешевле.
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26.10.2020 21:30 Відповісти
Во-во! В совку все беззаконня прикривали «абщєствєннастью». Дійте по закону!
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26.10.2020 21:36 Відповісти
Нас имеют, мы только "крепчаем".
****** как противно смотреть за этими спектаклями "членом по роялю".
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26.10.2020 21:41 Відповісти
да ну нах... а кулачком по столу стучала? а кого то гневно отругала?
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26.10.2020 21:42 Відповісти
Я шото пропустил , на Зеленского и Ермака , открыли уголовные дела Венедіктова провела нараду з керівництвом САП і НАБУ з приводу справ топкорупціонерів - Цензор.НЕТ 6390
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26.10.2020 21:45 Відповісти
англицкая ми - 6 наверное подсуетилась? Венедіктова провела нараду з керівництвом САП і НАБУ з приводу справ топкорупціонерів - Цензор.НЕТ 4772
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26.10.2020 22:47 Відповісти
якщо Зе-коМанда буде і далі пресувати прокурорів, щоб вони посадили якогось мільярдера, то вони і закінчать, як ЯНУК-овоч. Цей даун теж свого часу посадив Йульу-мільярдерку і ми всі бачили чим це закінчилось....
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26.10.2020 22:01 Відповісти
Предупредила злостных карупционеров чтоб сматывались так как ее скоро снимут и прикрыть не сможет?
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26.10.2020 22:02 Відповісти
Вернется Юра и будет ловить клупную лыбу
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26.10.2020 22:09 Відповісти
А я не здивуюся, якщо вони вирішать Беню здати в штати...
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26.10.2020 22:08 Відповісти
Почему прокурор бенядиктова не подпишет постоновление главы гбр бенядиктовой против пеци? Зелень обьясни, без тебя никак😷
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26.10.2020 22:29 Відповісти
Суддям ВАКСУ зарплату треба виплачувати прямопропорційну винесеним вирокам топкорупціонерів,а не від фонаря.
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26.10.2020 22:30 Відповісти
Не шановна дбс: наради не поможуть, займайся краще наукою! А то розвела цирк з нарадами! Вказує доручає. Сміх. Просто смішна дбс.
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26.10.2020 23:15 Відповісти
Это про Ермака ,Зелю,радуцкого ,венедектову и другую зеленую плесень?
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27.10.2020 08:48 Відповісти
 
 