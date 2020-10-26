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Новини Політика України Опитування Зеленського
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Власенко Сергій (111) Зеленський (17420) місцеві вибори (1000) опитування (1403) Батьківщина (547)

Гроші на "опитування Зеленського" витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як референдум, - Власенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гроші на

Акція "5 запитань від президента" не має ніякого сенсу, оскільки проводилася не на всіх дільницях, одні і ті ж люди голосували по декілька разів, брали участь іноземці.

Про це заявив народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі Цензор.НЕТ.

"Мене вразило опитування від президента. Я все-таки вважаю, що президент не може займатися неконституційними речами (а опитування - це точно неконституційна річ). Тим більше, що ця акція не має ніякого сенсу, адже, як ми бачили в численних відео, одні і ті ж люди голосували по 10-15 разів; у голосуванні брали участь іноземці; ще й опитування, за даними "Опори", проводилося тільки на 55% дільниць. Разом все це свідчить про те, що це не просто даремно витрачені гроші - їх витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як загальнонаціональне опитування або референдум", - вважає нардеп.

Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними
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Топ коментарі
+10
шо там иностранцы, когда клоун сам сеье вопросы задаёт и на них отвечает в бАмажке.. под дозой?
Деньги на "опрос Зеленского" потратили для дискредитации таких институтов народовластия как референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 4153
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26.10.2020 21:27
+6
сегодня у Сирожы бенефис на Цензоре..
походу, готовит переезд из "Матькивщины" в ОПЗЖ..
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26.10.2020 21:13
+5
А шо такоє, Сергійко?! А как юля за дебіла зєбі
льного дишала...) Смірітєсь! І рептілоїди. до вас підтягнуцця!)))
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26.10.2020 21:20
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А від ціх "мідасів" хіба можна чекати якихось розумних дій.
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26.10.2020 21:09 Відповісти
шо там иностранцы, когда клоун сам сеье вопросы задаёт и на них отвечает в бАмажке.. под дозой?
Деньги на "опрос Зеленского" потратили для дискредитации таких институтов народовластия как референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 4153
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26.10.2020 21:27 Відповісти
Дійсно, а нафіга? Нащо було з апломбом виступати - "я задам тобі 5 питань" коли сам відповідаєш на них? Боюсь, що у псіхіатрів "ум за розум заскочить".
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26.10.2020 21:41 Відповісти
Гроші на "опитування Зеленського" витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 6691
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26.10.2020 22:00 Відповісти
Він не смішний. Мене особисто цей тип гундосий і прокацаплений жид дратує.
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26.10.2020 23:11 Відповісти
Схоже що єдиний діагноз який є у ЗЕ це спадковий дегенератизм який проявляється в єдиній здібності - розвинута короткочасна память (вивчив текст, прочитав, забув) і звичайній, побутовій глупості яка робить неможливим навчання навіть на власних помилках. Таких як він, як виявилось, дуже багато і саме вони протягли, випадково і "по приколу"!, це створіння на вищу посаду в державі...

P.S. Диплом про вищу освіту вже давно не є гарантією просто здорового сенсу, не те що розуму. Потрібно впроваджувати якісь "захисні процедури" та унеможливити дебілам та олігофренам навіть мріяти про публічні та відповідальні посади в державі...
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26.10.2020 23:06 Відповісти
сегодня у Сирожы бенефис на Цензоре..
походу, готовит переезд из "Матькивщины" в ОПЗЖ..
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26.10.2020 21:13 Відповісти
А шо такоє, Сергійко?! А как юля за дебіла зєбі
льного дишала...) Смірітєсь! І рептілоїди. до вас підтягнуцця!)))
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26.10.2020 21:20 Відповісти
Політикам не привикати. Вони як хамелеони, вміють міняти політичну окраску.
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26.10.2020 21:44 Відповісти
зеленский нариков и тарифно-отгеноциденных хотел привлечь на выборы! уже ж давно вся правда вспыла, а этот тормоз всё догадки строит
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26.10.2020 21:21 Відповісти
Не согласен . Ушлёпок оманский в очередной раз вырвал лист из Конституции и демонстративно вытер задницу . Вот прямо сейчас его 5 дурацких вопросов вроде бы ничего не решают , однако, не смотря на все уверения " опрос не будет иметь юридических последствий " мы уже видим , что начинаются телодвижения в сторону легитимизации некоторых , явно взятых с потолка , цифр. Ещё второй тур выборов предстоит , там вообще влепить в " 5 вопросов " могут всё , что угодно .
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26.10.2020 22:35 Відповісти
Вовочка ведь такой же юрист (по образованию) как и ты! Гроші на "опитування Зеленського" витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 2302
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26.10.2020 22:23 Відповісти
Та это понятно.. и радует что зепилов становится всё меньше и меньше..
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26.10.2020 22:49 Відповісти
Власенко несе таку ж дурню як і ЗЕ. Неможливо дискредитувати референдум без проведення референдуму за всіма міжнародно визнаними процедурами. Теж саме стосується "національного опитування" яке до опитування, тобто до соціологічної, науково обгрунтованої процедури з високою вірогідністю та достовірності результату, не має ніякого відношення. Що ми побачили? Дурня, тупого ідіота який самочинно витратив кошти на проведення абсолютно непотрібних дій з метою піару і при цьому не тільки він втратив кошти, авторитет і повагу своїх прихильників, а ще й дискредитував свою політичну силу і Україну в цілому таким фарсом. Іншими словами тупа істота ЗЕ в черговий раз довела що з ним втрачають всі. Тому цей "сором" і "позоріще" треба гнати якомога швидше в ту діру з якої воно вже не вилізе. Це може бути навіть каналізація... Гроші на "опитування Зеленського" витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 1401
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26.10.2020 22:52 Відповісти
опрос - сама большая зрада в истории вселенной за 14 млрд лет.
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27.10.2020 03:33 Відповісти
 
 