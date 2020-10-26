"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз
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Партія "Європейська Солідарність" на виборах до Харківської міської ради випереджає партію "Слуга народу".
Про це з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів повідомила народна депутатка, керівниця Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.
"Європейська Солідарність" - єдина з демократичних всеукраїнських опозиційних партій у Харкові, яка за паралельним підрахунком голосів випередила партію Зе-влади і посідає третє місце", - зазначила Фріз.
За підрахунками партійного штабу, "Європейська Солідарність" отримала в Харкові 9,36% підтримки виборців, "Слуга народу" - 8,85%.
"Дякую нашим виборцям за свідомий вибір і наданий нам кредит довіри. Ми вас не підведемо", - написала Фріз.
Будь ласка, зачекайте...
Вони мігрувати не будуть.
И это - радует, значит всё поплану.
опзж и ватники некст!
😂
Выборы в Харьковский горсовет:Блок Кернеса - 39,52%ОПЗЖ - 16,99%Слуга народа - 12,39%Европейская солидарность - 9,17%Партия Шария - 6,41%
Данные на 20-00.
По факту они все всё равно от Гепы.
Всё таки лучше уж "слуги", чем зажопинцы....
на выход!
Далі буде...