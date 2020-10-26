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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Європейська Солідарність" на виборах до Харківської міської ради випереджає партію "Слуга народу".

Про це з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів повідомила народна депутатка, керівниця Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" - єдина з демократичних всеукраїнських опозиційних партій у Харкові, яка за паралельним підрахунком голосів випередила партію Зе-влади і посідає третє місце", - зазначила Фріз.

За підрахунками партійного штабу, "Європейська Солідарність" отримала в Харкові 9,36% підтримки виборців, "Слуга народу" - 8,85%.

Європейська Солідарність випереджає Слугу народу на виборах до міськради Харкова, - Фріз 01

"Дякую нашим виборцям за свідомий вибір і наданий нам кредит довіри. Ми вас не підведемо", - написала Фріз.

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Топ коментарі
+19
Команда УХ це - "Урки Харківські"
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26.10.2020 21:12
+18
Надо было 17 месяцев пожить при «конце эпохе бедности»,чтобы до многих дошло,что это н@эбал0в0?
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26.10.2020 21:21
+17
Партия "Европейская Солидарность" на выборах в Харьковский городской совет опережает партию "Слуга народа". Источник: https://censor.net/ru/n3227230

От і слава Богу - не дарма я на вибори сходив "Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз - Цензор.НЕТ 4965
Україна це Європа "Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз - Цензор.НЕТ 6507
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26.10.2020 21:22
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УХ це Кернес.
Вони мігрувати не будуть.
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26.10.2020 21:47 Відповісти
Не стане Гепи і почнут мігрувати ,шукати кубло, яке ближче до годівниці !!)) !!))
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26.10.2020 21:51 Відповісти
Тобто ти натякаєш, що годівниця буде краща з ЄС? "Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз - Цензор.НЕТ 1415
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26.10.2020 21:54 Відповісти
Я гадаю ,що переважна більшисть лохтората УХ,це москалі!!)))
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26.10.2020 21:57 Відповісти
Почитай, що ти вище написав про годівницю й про мігрування. "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 6512
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26.10.2020 22:02 Відповісти
До кубла мігруют члени партій , а лохторат ,мігрує на всі чотири боки, тобто куди заманеться !!
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26.10.2020 22:08 Відповісти
Эх,приятно,что с зесранью практически покончено...теперь очередь зажопников)
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26.10.2020 21:41 Відповісти
ОПЗЖ победило ЕС с разгромным счетом. Чему вы радуетесь???
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27.10.2020 00:20 Відповісти
Так зелень сняла маски клоунов и стала опизженой тварью.
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26.10.2020 21:41 Відповісти
А вони і не занадто намагалися ховатись !!))
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26.10.2020 21:44 Відповісти
2015. Тоді Порох, як і Зе теж був півтора роки у владі і теж було падіння рейтингів. Та незважаючи на це, БПП Пороха отримав розгромну перемогу над своїми найближчими конкурентами. Зе нервово палить."Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз - Цензор.НЕТ 3693
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26.10.2020 21:43 Відповісти
Шо-то быдлу новость "не в жилу")))
И это - радует, значит всё поплану.
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26.10.2020 21:46 Відповісти
Нужно дать Порошенку второй шанс.
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26.10.2020 21:55 Відповісти
Порошенку не второй шанс потрібно давати, а по пиці, за те, що дружбанам ригоаналам дав другий шанс.
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26.10.2020 22:19 Відповісти
Кто быстрее поддержит гепу, ЕС или голос. Вина Порошенко что гепа пять лет проворовал при нем
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26.10.2020 21:57 Відповісти
Явное доминированием ОПЗЖ и сепаров Кернеса в Харькове , заставит ЕС и Слуг дружить,а не то затопчет стадо местных гопников, у которых будет в итоге 2\3 харьковской рады. Пипец, еще не хватало чтобы эти выродки Харьков сдали кацапам. Хотя щас уже и брать некому, кацапы после Ливии и Карабаха сидят на отье..банной попе ровно, а то Эрдогана клеманет пошлет тысчу Байрактроваов в Крым и ********** Севастополь)
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26.10.2020 22:03 Відповісти
Кто не спамит- тот москаль "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 8708 Вы совсем епнулись "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 6627 Невозможно читать...и совершенно непонятно- зачем "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 6627
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26.10.2020 22:05 Відповісти
Определиться бы ещё кто из них меньшее зло.. и счастье, иль горе привалило..
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26.10.2020 22:10 Відповісти
Виборці ,повсякчас ,опиняються перед необхідністю оцінювати пропануєме лайно ,за його консістенцією !!))
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26.10.2020 22:20 Відповісти
сознательный выбор? 58% ваты.
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26.10.2020 22:12 Відповісти
Из пришедших 35-ти "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 8238 Отличный результат для хорьков...
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26.10.2020 22:14 Відповісти
Набагато цікавіше дізнатися, як це пЕСики примудрилися ригоаналам продути. Чи вони ніколи конкурентами і не були?
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26.10.2020 22:16 Відповісти
Булоб дивним , якби ЄС, в ватному Харкові, отримали всебічну перемогу !!))
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26.10.2020 22:22 Відповісти
зеленУю падаль выносят отовсюду! "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 9961
опзж и ватники некст!
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26.10.2020 22:31 Відповісти
Конец сериала про ГОЛОБОРОДЬКО. Осталось посадить клоуна.
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26.10.2020 22:37 Відповісти
У Европейской солидарности враг не ОПЗЖ, а Слуга народа! Комплекс неполноценности, Петр Алексеевич?
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26.10.2020 22:38 Відповісти
Це одна і та дупа , лише з різних ракурсів !!)))
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26.10.2020 22:45 Відповісти
Тоді про яку перемогу песиків можна писати? Програш із трикратним відривом!
😂
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26.10.2020 22:58 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/mestnye-vybory-v-ukraine-rezultaty-pervykh-ekzit-polov.html

Выборы в Харьковский горсовет:Блок Кернеса - 39,52%ОПЗЖ - 16,99%Слуга народа - 12,39%Европейская солидарность - 9,17%Партия Шария - 6,41%
Данные на 20-00.
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26.10.2020 22:49 Відповісти
Порошенка опять в ж... Это уже не удивляет.
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27.10.2020 00:22 Відповісти
ПНХ,зебил "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 3779
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27.10.2020 06:12 Відповісти
"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 6200
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27.10.2020 06:11 Відповісти
"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 9813
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27.10.2020 06:24 Відповісти
В Харькове похер название партии от которой избран депутат.
По факту они все всё равно от Гепы.
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27.10.2020 07:08 Відповісти
Не поддержали про-кремлёвский проект "слугу не понятно кого наверно москвы" ... Так как на Востоке Украины хватает продажных традиционных антиукраинских партий куда более лютых врагов Украины.. А за свою прокремлёвскую капитуляционную политику от ЗЕбилов отвернулись и про-украинские избиратели ..вот и остались они Иуды ни с чем.
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27.10.2020 07:30 Відповісти
А толку, что опережает. У первых двух ватныхм партий большинство.
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27.10.2020 09:30 Відповісти
НО!
Всё таки лучше уж "слуги", чем зажопинцы....
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27.10.2020 10:09 Відповісти
зеленые наркоманы и уголовщина ЗАЖОПинцев
на выход!
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27.10.2020 10:52 Відповісти
Харків ватний. Виконують задачу москви по русифікації.
Далі буде...
"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 9848
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27.10.2020 19:58 Відповісти
наконец-то . теперь Харьков можно очистить о кернесовской ватной заразы .
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27.10.2020 20:12 Відповісти
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